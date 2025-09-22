Xiaomi 14, 14 Ultra & 14T Pro : avalanche de promos XXL jusqu’à –56 % chez AliExpress !

C’est le moment rêvé pour s’équiper haut de gamme sans se ruiner. Le trio gagnant des smartphones premium Xiaomi s’écroule côté prix. Le Xiaomi 14 tombe à 485 € au lieu de 1 099 €, le Xiaomi 14 Ultra passe à 724 € au lieu de 1 499 €, et le Xiaomi 14T Pro s’affiche à 435 € au lieu de 803 €. Des économies allant jusqu’à 775 € sur des modèles qui rivalisent avec les iPhone et Galaxy les plus chers du marché.

Le prix des smartphones premium, souvent au-delà de 1 200 €, est un obstacle ? AliExpress répond avec une offre massive pour ses promos d’automne. Trois modèles phares de Xiaomi, concurrents directs des iPhone 17 Pro et Galaxy S25 Ultra, voient leur prix s’effondrer. C’est une occasion unique de s’offrir le meilleur de la technologie sans se ruiner.

Xiaomi 14 : le premium accessible à moins de 490 €

Sorti à 1 099 € en 2024, le Xiaomi 14 tombe aujourd’hui à 485 €.

Son écran AMOLED 6,36’’ Quad HD+ 120 Hz assure une fluidité parfaite pour le gaming, le streaming ou la navigation.

Côté performances, le Snapdragon 8 Gen 3, épaulé par 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, propulse toutes vos applis sans ralentissement.

Ajoutez à cela un triple module photo Leica de 50 Mpx, une charge rapide 90 W et une certification IP68 : difficile de trouver mieux à ce tarif.

Xiaomi 14 Ultra : le roi de la photo en promo

Référence absolue pour les passionnés de photo mobile, le Xiaomi 14 Ultra s’équipe d’un quadruple capteur 50 Mpx signé Leica, capable de rivaliser avec un appareil photo compact.

Son écran LTPO OLED WQHD+ de 6,73’’ compatible Dolby Vision sublime chaque contenu.

Lancé à 1 499 €, il descend à 724 €, soit 775 € d’économie. Un prix jamais vu pour un smartphone aussi complet, qui enterre la concurrence.

Xiaomi 14T Pro : le bon plan sous les 450 €

Le Xiaomi 14T Pro est tout simplement le champion du rapport qualité/prix.

Il est équipé d’un écran AMOLED 144 Hz ultra lumineux, d’un processeur Dimensity 9300+.

Il embarque aussi une batterie 5 000 mAh avec une charge éclair 120 W.

Habituellement vendu à plus de 800 €, il passe à 435 € seulement, soit –46 %. C’est tout simplement le ticket d’entrée idéal pour accéder au haut de gamme Xiaomi.

AliExpress, un achat 100 % sécurisé

Au-delà du prix, AliExpress garantit une livraison gratuite et rapide depuis l’Espagne.

Il propose aussi un retour gratuit sous 90 jours, et la garantie constructeur 2 ans.

Le paiement peut même s’étaler en 6 fois sans frais. De quoi shopper l’esprit tranquille.

C’est le bon moment pour craquer !

Que vous soyez gamer, amateur de photo ou simple utilisateur exigeant, ces offres sont faites pour vous.

Mais attention : à ces tarifs, les stocks disparaissent vite.

