NordVPN crée un vérificateur d’adresse crypto contre les scams

NordVPN lance un vérificateur d’adresse de crypto wallet. C’est un outil inédit pour sécuriser les transactions face à l’explosion des fraudes.

🔥 Nous recommandons Zengo Zengo est de loin le meilleur portefeuille NFT et crypto. Outre le fait d’être un portefeuille non-dépositaire, il privilégie la sécurité des utilisateurs en proposant le MPC. Zengo se démarque aussi par son authentification à 3 facteurs. Sa fonctionnalité multi-chaînes le permet en même temps de prendre en charge divers actifs numériques dont les blockchains les plus populaires. J'en profite

Avec plus de 2,5 milliards de dollars déjà dérobés en 2025 dans des escroqueries liées aux cryptomonnaies, la cybersécurité n’a jamais été aussi critique. NordVPN, une vraie référence dans la protection en ligne, enrichit sa suite Protection Anti-Menaces Pro™ avec une innovation : un vérificateur d’adresse de crypto wallet destiné à identifier les portefeuilles frauduleux. Un outil qui pourrait devenir indispensable face à l’explosion des attaques numériques.

Une réponse directe à l’essor des escroqueries crypto

Les cryptomonnaies promettent autonomie et liberté financière. Mais la suppression des intermédiaires traditionnels supprime aussi les garde-fous. En 2025, les pertes mondiales dues aux cyberattaques et aux arnaques liées aux actifs numériques dépassent déjà 2,5 milliards de dollars. Une simple interaction avec une adresse malveillante peut ruiner un portefeuille entier. Face à cette vulnérabilité, NordVPN introduit un outil conçu pour alerter les utilisateurs avant qu’il ne soit trop tard. Cette annonce illustre une évolution notable du marché de la cybersécurité : l’extension de la protection en ligne vers l’univers des cryptomonnaies.

L’outil intégré à Protection Anti-Menaces Pro™ scanne localement le contenu des pages web consultées par l’utilisateur. Il repère les adresses de portefeuilles crypto, puis les compare à des bases de données qui recensent les fraudes connues. Selon Domininkas Virbickas, Directeur produit chez NordVPN, « ce vérificateur s’intègre parfaitement à notre écosystème, qui bloque déjà publicités, traqueurs, malwares et sites d’hameçonnage ». L’objectif est simple : signaler toute adresse suspecte par une notification discrète et immédiate.

Techniquement, seule l’adresse détectée est envoyée pour vérification. Le reste du contenu reste strictement local. Cela garantit que ni données personnelles ni historique de navigation ne quittent l’appareil. Ce choix répond à une préoccupation : préserver la confidentialité et assurer la sécurité.

Une protection complémentaire aux bonnes pratiques

Alors que les régulateurs peinent à encadrer les fraudes, des acteurs privés prennent le relais. Le vérificateur de NordVPN ne remplacera pas les bonnes pratiques, mais il agit comme une barrière supplémentaire. Domininkas Virbickas insiste sur ce point : « La vérification des adresses n’est qu’un complément. Les utilisateurs doivent conserver de saines habitudes, comme comparer les premiers et derniers caractères des adresses ou utiliser l’authentification à deux facteurs. »

Un message qui rappelle que la technologie seule ne suffit pas. L’arrivée de cet outil soulève une question plus large : celle de la responsabilité des plateformes de sécurité numérique face à l’essor des crypto-actifs. NordVPN espère convaincre un public toujours plus large. L’entreprise cherche à combler une faille béante et vise aussi ceux qui ne sont pas encore actifs dans l’univers crypto, mais qui souhaitent anticiper les risques.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.