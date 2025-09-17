Free lance mVPN : la meilleure solution pour la Champions League gratuit ?

Le 16 septembre 2025, Free a décidé d’étoffer ses forfaits mobiles avec un outil inattendu. L’opérateur propose désormais mVPN, un service de VPN intégré à ses forfaits 4G et 5G. Et c’est sans surcoût.

Protection de la vie privée, accès à des contenus restreints et navigation plus confidentielle garantis grâce à cette solution. Il ne remplacera pas les solutions payantes les plus complètes. Toutefois il met entre les mains des abonnés un outil de confidentialité numérique sans surcoût.

Pourquoi Free a intégré un VPN dans ses forfaits mobiles ?

Eh bien, commençons directement par ce qu’est le VPN. Pour ceux qui ne le savent pas, c’est comme une cape d’invisibilité numérique. Grâce à un tunnel chiffré, il masque l’adresse IP réelle d’un appareil.

Cela permet non seulement de cacher son identité en ligne, mais aussi de se connecter depuis une autre localisation virtuelle. On peut ainsi accéder à un catalogue Netflix étranger ou contourner certaines restrictions géographiques.

C’est aussi une méthode pour éviter certaines contraintes réglementaires. Notamment celles qui concernent les sites jugés non conformes au RGPD. Beaucoup veulent cette technologie pour garder un peu de contrôle sur leur navigation. Alors, Free a choisi de le rendre plus accessible.

L’intégration de mVPN directement dans le forfait est présentée comme un choix « citoyen » par Xavier Niel. « Un VPN, ça ne devrait pas être un luxe réservé à quelques-uns », a-t-il expliqué.

À partir d'aujourd'hui, c'est ton forfait Free https://t.co/wsleasPjkd — Xavier Niel (@Xavier75) September 16, 2025

L’idée est donc de donner à chaque abonné la possibilité d’activer cette protection sans frais supplémentaires. L’initiative fait d’ailleurs écho à une actualité brûlante : l’obligation légale de vérification d’âge sur certains sites en France.

Le patron d’Iliad a confirmé avec humour que son service permettait bel et bien d’accéder à des « sites de pétanque » sans passer par ces nouvelles barrières.

Qui peut profiter de mVPN ?

Tous les clients Free disposant d’un forfait Série Free ou d’un forfait 5G illimité peuvent en profiter. En revanche, les abonnés au forfait à deux euros ou ceux passés par des offres spéciales restent sur le banc de touche.

L’accès est gratuit et ne nécessite aucune activation compliquée. Il suffit simplement de mettre à jour l’application Free puis d’aller dans « Gérer mes options ». Une fois activé, le VPN est fonctionnel pour douze heures consécutives. On peut aussi l’activer depuis son espace abonné en ligne, pratique pour les plus connectés.

Pour autant, ce n’est pas sans condition. Il existe quelques restrictions notables. L’usage de mVPN est limité à la France métropolitaine. Impossible donc de l’activer en vacances en Espagne ou lors d’un voyage d’affaires aux États-Unis.

Vous ne pouvez pas non plus envoyer des MMS tant que le service est actif. Et enfin, Free prévient que la vitesse de connexion risque d’être affectée. C’est la contrepartie logique d’un trafic qui transite par un serveur intermédiaire.

Bonne surprise toutefois ! MVPN fonctionne aussi quand vous activez le mode modem sur votre smartphone. En gros, si vous connectez votre ordinateur portable ou votre tablette à votre téléphone, ces appareils profiteront eux aussi de la protection.

Ce qui est très pratique pour ceux qui travaillent depuis leur ordinateur avec une connexion mobile. Free promet par ailleurs de bientôt permettre le choix du pays par lequel transite la connexion.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.