Top du meilleur VPN entreprise : lequel choisir ?

Connexion coupée en pleine réunion, données sensibles exposées sur un Wi-Fi public, lenteurs incompréhensibles… Le VPN professionnel est devenu un outil vital pour travailler à distance en toute sécurité réseau. Après des semaines de tests sur le terrain, voici notre comparatif des meilleures solutions VPN entreprises

On a tous connu ce moment de solitude : l’écran qui freeze en plein appel client, la connexion qui rame alors que le deadline approche, ou pire… cette alerte de sécurité qui nous fait douter de tout. Dans un monde où le télétravail est devenu la norme et où les cybermenaces ne prennent jamais de pause, se connecter sans filet, c’est jouer avec le feu. Alors, nous avons décidé de faire le ménage, de sortir des comparatifs tièdes, des tests théoriques et des tableaux sans vie. Nous avons installé, testé, stressé chaque VPN comme nous utiliserions un vrai outil de travail. En condition réelle, sur plusieurs machines, à des heures de pointe, avec des fichiers lourds, des réunions critiques et des besoins bien concrets. Le résultat ? Une sélection de 7 solutions que nous avons vraiment mises à l’épreuve. NordLayer On aime Console d’administration très complète

Sécurité granulaire adaptée aux grandes équipes

Intégration SSO et MFA fluide On aime moins Interface parfois complexe pour les novices

Prix pouvant grimper selon la taille de l’équipe NordLayer La solution sécurisée pensée pour les professionnels exigeants Voir l’offre NordLayer, c’est la déclinaison pro de NordVPN, pensée pour les entreprises qui veulent une sécurité renforcée sans sacrifier la simplicité. On l’a testé dans un cadre business pur : accès sécurisé à des applications sensibles, contrôle des accès, VPN site à site, et suivi des connexions. On a particulièrement apprécié la gestion centralisée des accès, hyper pratique pour les équipes en télétravail qui doivent rester sous contrôle sans perdre en agilité. La latence est maîtrisée, le protocole NordLynx fait des merveilles niveau vitesse, et la connexion reste toujours sécurisée. Cependant, l’expérience n’est pas sans accrocs : la configuration initiale peut être un peu lourde pour ceux qui ne maîtrisent pas les outils IT et l’offre reste un peu chère pour les petites structures.

On recommande NordLayer si la sécurité réseau corporate est une priorité et que l’on recherche un outil robuste, évolutif et pensé pour le télétravail massif, avec une segmentation réseau efficace. À éviter si on recherche juste un VPN pour du surf léger. Caractéristiques techniques Protocoles supportés : OpenVPN, IKEv2/IPSec, WireGuard (via NordLynx)

Connexions simultanées : Flexible selon plan, adapté aux équipes grandes et petites

Gestion centralisée : Console d’administration dédiée, SSO, MFA intégrés

Chiffrement : AES-256 avec kill switch, politique no-logs NordVPN : la tranquillité en un clic On aime Connexion ultra stable même en multitâche

Excellente vitesse et faible latence

Large choix de protocoles modernes On aime moins Interface parfois complexe pour les novices

Quelques coupures rares en usage intensif NordVPN La tranquillité en un clic Voir l’offre NordVPN, on l’a tous déjà croisé, que ce soit dans un coin de navigateur ou via une recommandation. Pour notre test, on l’a mis à rude épreuve : streaming HD intensif, plusieurs téléchargements en parallèle, histoire de vraiment tester son infrastructure. NordVPN s’est montré particulièrement fiable, tel un allié stable sur lequel on peut compter même en conditions difficiles. La connexion demeure fluide et rapide, avec des changements de serveurs presque imperceptibles, sans rupture notable. La latence reste faible, même sur des serveurs distants. Ce qui est essentiel pour maintenir une expérience sans accroc. Côté sécurité, le service panaméen ne laisse rien au hasard : double chiffrement, kill switch automatique et une politique stricte contre toute fuite de données. Nous noterons cependant que son interface, bien que complète, peut paraître complexe pour les utilisateurs moins expérimentés. Par ailleurs, lors d’une sollicitation très poussée, quelques interruptions rares ont été constatées, sans impact majeur mais à garder en tête. Nous recommandons NordVPN pour ceux qui recherchent une solution robuste et polyvalente, capable de garantir une connexion fiable à tout moment, notamment pour les équipes qui ont besoin d’un VPN performant et sécurisé sans complication excessive. Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : + 7000

Emplacement des serveurs : 111 pays

Connexions simultanées : 10

Couverture multiplateforme : Windows, Android, macOS, Linux, iOS, navigateurs, consoles de jeux, routeurs, smart TV, Box Apple TV

CyberGhost : le VPN sans engagement qui révolutionne votre sécurité en ligne On aime Facilité d’utilisation pour les équipes moyennes

Protection DNS/IP efficace et anti-tracking intégré

Bon équilibre entre vitesse et sécurité On aime moins Manque d’options avancées pour les pros

Incompatibilité possible avec certains services de streaming spécifiques CyberGhost La simplicité à l’épreuve du quotidien Voir l’offre Pour CyberGhost, on a voulu tester la simplicité promise. C’est celui qu’on installe en urgence quand la connexion fait des siennes ou qu’un collègue veut un VPN sans prise de tête. Au quotidien, c’est fluide, assez rapide, et surtout très simple à utiliser. Le gros point fort, c’est la facilité d’accès à des serveurs optimisés pour le streaming, le torrent, ou le gaming. Pas besoin de chercher des heures : on clique, ça marche. Mais on a aussi relevé des limites. CyberGhost montre ses faiblesses quand on commence à le solliciter intensément : la vitesse chute un peu et certains serveurs sont parfois saturés. Sur Mac, on a aussi remarqué que la reconnexion automatique n’était pas toujours fiable. On aime CyberGhost pour sa simplicité et son approche sans chichi, parfait pour les petites équipes qui veulent une protection sans se prendre la tête. À éviter si on est exigeant sur la performance en continu. Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : + 12 000

Emplacement des serveurs : 100 pays

Connexions simultanées : illimitées

Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Linux, iOS, Android, navigateurs, smart TV, consoles de jeux, routeurs ExpressVPN : La liberté numérique sans compromis On aime Protocoles rapides et modernes (Lightway)

Chiffrement robuste et kill switch automatique

Très bonne protection contre les fuites DNS/IP On aime moins Moins de personnalisation pour utilisateurs avancés

Pas d’option de serveurs dédiés ExpressVPN La rapidité au service de la fluidité Voir l’offre ExpressVPN, on l’a testé en pleine session de gaming compétitif, là où chaque milliseconde compte. Résultat : la connexion ne bronche pas, la latence reste basse et les serveurs sont ultra fiables même aux heures de pointe. L’interface est claire, simple et la prise en main rapide. On aime aussi la force du chiffrement qui ne sacrifie pas la vitesse et la fonction kill switch qui rassure en cas de coupure. Le bémol ? Le prix, un peu salé comparé à la concurrence et un manque de fonctionnalités avancées pour la gestion d’équipe, ce qui limite son usage en entreprise. On adore ExpressVPN pour les pros du gaming ou les utilisateurs exigeants sur la vitesse pure. À éviter si on recherche une solution collaborative ou économique. Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 3 000+

Emplacement des serveurs : 94 pays

Connexions simultanées : 8

Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, routeurs, navigateurs, smart TV, consoles de jeux Surfshark On aime Connexions illimitées sur tous les appareils

Très bonne vitesse, même sur longues distances

Fonction camouflage pour contourner les pare-feux On aime moins Application mobile parfois lente à se reconnecter

Certains serveurs moins performants Surfshark La solution innovante qui allie performance et flexibilité Voir l’offre Surfshark s’impose comme ce challenger dynamique qui commence sérieusement à faire de l’ombre aux géants du marché. Nous l’avons mis à rude épreuve en conditions extrêmes : streaming 4K exigeant, sessions de gaming en ligne et usage simultané sur plusieurs appareils, sans oublier la promesse forte de ne jamais limiter le nombre de connexions simultanées. Sur le terrain, les résultats sont convaincants. La connexion est constante, sans ralentissement ni coupure. La vitesse reste élevée, même lors de transitions entre serveurs situés sur différents continents. Sa fonctionnalité « camouflage », qui rend la connexion indétectable par certains pare-feux, constitue un vrai atout pour ceux qui cherchent à renforcer leur discrétion en ligne. Côté points d’amélioration, nous avons relevé une certaine lenteur de l’application mobile lors des reconnexions après coupure réseau. Le support client, bien que présent, gagnerait à être plus réactif sur les questions techniques complexes. Nous recommandons Surfshark aux équipes qui évoluent sur plusieurs appareils simultanément, ainsi qu’aux utilisateurs pour qui la liberté de connexion et la polyvalence sont essentielles. Un choix pertinent pour les professionnels mobiles et les passionnés de streaming vidéo. Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : + 3 200

Emplacement des serveurs : 100 pays

Connexions simultanées : illimitées

Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, navigateurs, smart TV, consoles de jeux

PureVPN On aime Large support protocolaire incluant PPTP/L2TP

Jusqu’à 10 connexions simultanées

Portail admin avec contrôle d’accès renforcé On aime moins Interface parfois datée et peu intuitive

Complexité des options pour les débutants PureVPN L’option abordable Voir l’offre PureVPN joue clairement sur le rapport qualité-prix, avec des abonnements attractifs et une promesse de sécurité complète. On l’a mis à l’épreuve avec des sessions de streaming, des accès à distance et un usage mobile intensif. Le point fort, c’est une bonne vitesse générale et une couverture large en termes de serveurs. L’interface est simple, mais efficace. Mais on n’a pas pu passer sous silence des déconnexions sporadiques, surtout en mobilité et une assistance parfois lente. Certaines fonctionnalités avancées sont aussi un peu poussives. On conseille PureVPN si le budget est serré et que la sécurité reste importante, mais sans attentes trop élevées sur la constance de la performance. À éviter si la stabilité est non négociable. Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : + 6 500

Emplacement des serveurs : 90+ pays

Connexions simultanées : 10

Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Linux, iOS, Android, navigateurs, smart TV, consoles de jeux, routeurs, Amazon Fire Stick, Android TV Cisco AnyConnect On aime Supporte des milliers d’utilisateurs sans broncher

Gestion avancée des politiques de sécurité

Posture device pour filtrer les appareils non conformes On aime moins Installation et déploiement parfois complexes

Interface peu intuitive pour les débutants Cisco AnyConnect, c’est la solution qu’on croise souvent dans les grandes entreprises où la sécurité est un sacerdoce. On l’a testé en conditions professionnelles strictes : accès à des réseaux ultra sécurisés, contrôle d’accès via certificats et protocoles multiples. Le verdict ? C’est du costaud. La connexion est stable, les options de sécurité très poussées, avec notamment des vérifications systèmes poussées avant chaque connexion. On sent que c’est fait pour encaisser un usage intensif sans faillir. Par contre, l’expérience utilisateur est plus austère : interface rigide, installation parfois laborieuse et un manque de souplesse dans l’usage au quotidien. Pas le VPN qu’on sort pour un usage détente. On recommande Cisco AnyConnect pour les équipes qui ont besoin d’un outil à toute épreuve, avec une sécurité béton et une administration fine. À oublier si on recherche de la simplicité et de la légèreté. Caractéristiques techniques Protocoles supportés : SSL VPN, IPsec

Politique de confidentialité : Sans logs

Gestion centralisée : Console Cisco Secure Client avec gestion avancée des politiques

Sécurité : Multi-facteur, détection des appareils non conformes, prévention des menaces

Pour classer les VPN entreprise, on a opté pour une approche pragmatique, comme si on devait les utiliser pour sécuriser notre propre travail au quotidien. Chaque solution a été installée et testée sur plusieurs environnements : Windows, macOS, mobiles, pour juger de leur adaptabilité réelle.

On a poussé chaque VPN dans ses retranchements, avec des sessions intensives de streaming, de transfert de fichiers et même du gaming, pour voir comment ils tiennent la charge sans lâcher la connexion. On a aussi évalué la simplicité d’installation et l’ergonomie, parce qu’un outil complexe n’a pas sa place dans un environnement pro.

La sécurité a été passée au crible : gestion des accès utilisateurs, protocoles de chiffrement, présence de kill switch, et options avancées pour le contrôle centralisé. On a testé la réactivité du support client, essentiel en cas de pépin.

Notre objectif ? Fournir un classement clair et sincère, basé sur une expérience concrète, pour aider les équipes à choisir le VPN qui protège vraiment leurs données sans sacrifier leur productivité.

FAQ – VPN pour entreprise : ce qu’il faut savoir

Quel VPN choisir selon la taille de l’entreprise ?

Pour une petite structure, des solutions simples et économiques comme NordVPN ou Surfshark peuvent suffire. Les grandes entreprises, elles, préfèreront Cisco AnyConnect ou NordLayer, qui offrent plus de contrôle et d’intégrations.

Le VPN ralentit-il la connexion internet ?

Un VPN ajoute une couche de chiffrement, ce qui peut légèrement ralentir la connexion. Mais les bons VPN optimisent leurs serveurs pour minimiser cet impact, et certains comme ExpressVPN ou NordVPN sont très rapides même en usage intensif.

Comment gérer plusieurs utilisateurs avec un VPN ?

Les VPN entreprise proposent une console d’administration pour créer des comptes utilisateurs, définir des règles d’accès et suivre l’activité en temps réel. Cela garantit sécurité et conformité.

Le VPN protège-t-il contre tous les cyberrisques ?

Le VPN sécurise la connexion, mais il ne remplace pas d’autres mesures comme les antivirus, firewalls ou formations à la cybersécurité. C’est un élément clé, mais pas la seule protection.

Peut-on utiliser un VPN sur mobile ?

Oui, la plupart des VPN entreprise disposent d’applications mobiles compatibles iOS et Android, permettant un accès sécurisé où que l’on soit.

Qu’est-ce que le kill switch ?

Le kill switch coupe automatiquement la connexion internet si le VPN tombe, pour éviter que des données ne soient transmises sans protection.

