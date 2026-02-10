L’astuce que personne ne vous dira pour suivre les JO 2026 gratuitement

Entre le 6 et le 22 février, Italie, ou plus précisément, Milan et Cortina d’Ampezzo deviennent le cœur du sport mondial. Car cette année, les Jeux Olympiques d’hiver 2026 s’y déroulent.

Comment regarder les Jeux Olympiques 2026 en direct et gratuitement ? Pour ne rien manquer des JO 2026 sans dépenser un centime, suivez cette astuce simple : Ouvrez le streaming sur la chaîne locale qui diffuse gratuitement les JO

Téléchargez et installez NordVPN sur votre appareil

Activez le VPN et connectez-vous depuis le pays où la diffusion est gratuite J’active mon VPN

Les premiers jours de Milan-Cortina ont déjà livré leur lot de frissons. De la médaille d’or record de Jutta Leerdam en patinage de vitesse au salto arrière époustouflant d’Ilia Malinin en patinage artistique.

Mais comment suivre la suite des épreuves sans dépenser un centime et profiter des diffusions en direct ? Voici notre astuce.

Où suivre les Jeux Olympiques 2026 en direct ?

Pour les amateurs de haute qualité, certaines épreuves sont diffusées en 4K UHD grâce à France 2 UHD. (Canal 52 sur TNT, 902 sur Orange, 102 sur Free, 37 sur Bouygues et 78 sur SFR). Un accès est également possible via Canal+ et son application ou Molotov.tv à partir de 6,99 €/mois.

Pour ceux qui souhaitent une expérience plus complète, HBO Max et ses chaînes Eurosport offrent une couverture totale des JO, avec une page dédiée à l’événement. Ce service payant (à partir de 5,99 € par mois) propose près de 900 heures de direct et jusqu’à 16 disciplines en simultané sur Eurosport 1, 2 ou 360.

L’accès aux chaînes Eurosport nécessite cependant l’option Sport de HBO Max, avec un supplément de 5 € par mois. Eurosport est aussi disponible dans le bouquet Sport de Canal+ (29,99 € par mois) et dans certains bouquets TV des fournisseurs d’accès à Internet.

Des alternatives gratuites en France ?

France Télévisions, diffuseur historique des Jeux, propose une couverture complète et gratuite. Chaque jour, environ 15 heures de direct sont disponibles, de 9 heures du matin jusqu’à minuit et au-delà.

France 2 et France 3 se relaient pour assurer les retransmissions, tandis que France 4 intervient ponctuellement. Ces chaînes sont accessibles non seulement à la télévision traditionnelle, mais aussi en streaming via le site et l’application France.tv (Android et iOS).

La création d’un compte gratuit suffit pour accéder à tous les programmes. Une chaîne numérique spéciale, “Milano Cortina 2026”, permet de suivre toutes les compétitions en direct et même d’interagir via un chat.

Et à l’étranger ?

Aux États-Unis, les Jeux olympiques sont diffusés en direct sur Peacock, avec des abonnements à partir de 10,99 $, donnant accès aux compétitions en direct, aux rediffusions, aux temps forts et au contenu à la demande.

Mais si vous voulez y accéder sans ouvrir votre portefeuille, c’est possible grâce à l’essai gratuit de 30 jours de Walmart+ qui inclut Peacock. Vous aurez ainsi toutes les épreuves et tous les moments forts à portée de clic.

Et pour en profiter depuis la France, un VPN comme NordVPN et le tour est joué. Cet outil permet de débloquer vos services de streaming préférés depuis n’importe où dans le monde.

Il existe aussi d’autres chaînes étrangères qui permettent de profiter gratuitement des Jeux olympiques 2026. Parmi les options les plus populaires : le Royaume-Uni via BBC iPlayer, le Canada avec CBC Gem, l’Australie sur 9Now ou encore l’Irlande via RTÉ Player. Et là encore, un VPN vous permet de ne rien manquer.

Cela dit, vous n’êtes pas celui qui tire réellement profit de la diffusion gratuite des JO

Il est vrai que vous n’en sortez pas perdant. Toutefois, les plateformes diffuseurs non plus. Vous devez comprendre que quand une diffusion est annoncée comme gratuite, cela ne signifie pas qu’elle n’a aucune valeur économique.

Pendant les Jeux olympiques, chaque connexion sur France.tv, BBC iPlayer ou Peacock devient une ressource stratégique. Pour accéder aux épreuves, l’utilisateur crée un compte, se connecte, regarde certaines disciplines plus longtemps que d’autres et revient parfois plusieurs fois par jour.

Toutes ces actions produisent des données. Elles permettent aux plateformes de mieux comprendre les habitudes du public, ses centres d’intérêt et ses moments de disponibilité.

Ces informations servent ensuite à affiner les recommandations de contenus et à proposer des espaces publicitaires plus efficaces. Les Jeux olympiques offrent ainsi un volume d’audience exceptionnel, concentré sur une courte période. Ce qui est très rare aujourd’hui.

D’ailleurs, l’enjeu ne s’arrête pas à l’événement. Les plateformes cherchent surtout à prolonger la relation après la cérémonie de clôture. Si l’utilisateur conserve son compte et continue à utiliser le service, le pari est gagné.

Le sport devient alors un puissant levier d’acquisition et de fidélisation. Derrière le « gratuit », il y a donc un échange clair. Le spectateur ne paie pas avec de l’argent, mais avec son attention, son temps et ses données.

Alors, sachant cela, où et comment comptez-vous suivre les JO ?

