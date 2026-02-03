VPN : la France va-t-elle vraiment interdire l’anonymat sur internet ?

Le gouvernement remet les VPN dans le débat public. Derrière une simple régulation, certains experts voient une ligne rouge sur l’anonymat sur internet. Le sujet crispe déjà, tant sur les libertés numériques que sur la sécurité et la faisabilité technique.

Bloquer les VPN. L’idée semblait impensable il y a encore quelques années. Pourtant, elle s’invite désormais dans le débat politique français. Une phrase lâchée à la radio a suffi à relancer la crainte d’un internet sous surveillance accrue. Régulation ciblée ou glissement vers une remise en cause de l’anonymat sur internet ? Entre inquiétudes citoyennes et alertes des experts en cybersécurité, le sujet prend une ampleur inattendue.

Internet et anonymat : pourquoi les VPN cristallisent autant de tensions ?

Vendredi dernier, sur franceinfo, Anne Le Hénanff a mentionné que les VPN seraient « le prochain sujet sur [sa] liste ». Cette phrase a tout de suite attiré l’attention de beaucoup de gens.

🔴 Interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans : "Oui le VPN existe, mais si avec ce texte, je réussis à protéger une très large majorité des enfants, nous continuerons."



🗣 Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique. pic.twitter.com/S2BQ9Ddf7G — franceinfo (@franceinfo) January 30, 2026

Dans la foulée, les spécialistes cyber sont montés au créneau. Clément Domingo, hacker éthique connu sous le pseudonyme SaxX, parle d’une annonce « catastrophique » et même « hyper dangereuse ».

Le contexte n’aide pas. Après la loi contestée sur les réseaux sociaux des moins de 15 ans, cette nouvelle piste nourrit la défiance. Beaucoup y voient un signal inquiétant sur la protection de la vie privée et les libertés numériques.

Domingo le dit sans détour : « Interdire les VPN, c’est dire que tu vas censurer ta population ». Dans l’esprit du grand public, le VPN sert souvent à masquer sa localisation. La réalité reste plus large. Il s’agit avant tout d’un outil de sécurité informatique, utilisé quotidiennement par les entreprises, les journalistes et les télétravailleurs. Bloquer cet usage poserait un problème immédiat.

Clément Domingo insiste sur ce point. Selon lui, s’attaquer aux VPN revient à fragiliser des protections basiques. L’ANSSI elle-même recommande leur utilisation, notamment sur les réseaux Wi-Fi publics. « Quand tu es dans un hôtel ou un train, utilise un VPN », rappelle-t-il. Sans cela, les données circulent à découvert.

Le débat glisse alors vers l’anonymat sur internet. Contrairement aux idées reçues, un VPN ne rend pas invisible. « Ça ne te rend pas du tout anonyme », martèle l’expert. Il chiffre une connexion, change une adresse IP, mais laisse des traces ailleurs. La confusion persiste pourtant dans le discours politique.

Anonymat sur internet : une interdiction facile à dire

La question technique de l’anonymat sur internet arrive vite sur la table. Peut-on vraiment bloquer les VPN en France ? La réponse reste nuancée. Oui, c’est possible, mais au prix d’une infrastructure lourde. Le filtrage passerait par les fournisseurs d’accès, via le DNS ou le DPI, l’inspection approfondie des paquets.

Le problème, c’est l’écosystème. Les protocoles se multiplient. OpenVPN, proxy SOCKS, tunnels chiffrés personnalisés, navigateurs intégrant déjà des connexions sécurisées. Domingo donne un exemple parlant. Un serveur à l’étranger suffit pour contourner un blocage national. Même Tor entre dans l’équation.

De ce fait, une régulation globale se heurterait à une réalité technique mouvante. « Techniquement, oui, c’est possible, mais ce serait hyper compliqué », résume-t-il. Et surtout, jamais totalement étanche.

Des usages professionnels impossibles à ignorer

Au-delà des particuliers, les entreprises françaises dépendent massivement des VPN. On parle notamment du télétravail, de l’accès aux serveurs internes ainsi que de la maintenance à distance. Tout passe par là. Interdire ou restreindre fortement ces connexions aurait un impact direct sur l’économie numérique.

OpenVPN, par exemple, reste largement utilisé dans les infrastructures professionnelles. Le couper reviendrait à remettre en cause des années de pratiques validées. Domingo va plus loin et parle d’une idée « stupide », même si le terme pique. Selon lui, une telle mesure placerait la France parmi les rares pays à interdire ces outils.

Le symbole poserait problème. Le pays des droits fondamentaux basculerait donc vers une censure numérique assumée. Une perspective qui alimente déjà les débats sur l’identité numérique et le contrôle des connexions.

Un manque de culture cyber au sommet de l’État ?

Derrière cette polémique d’interdire l’anonymat sur internet, un reproche revient régulièrement. Les décideurs semblent parfois dépassés sur les sujets cyber. Clément Domingo, lui, ne tourne pas autour du pot et évoque des « sorties de route » à répétition.

La nouvelle stratégie nationale de cybersécurité illustre ce malaise. Les grands axes existent, mais le plan d’action reste flou. Il n’y a ni calendrier clair ni objectifs mesurables. Pour le citoyen, le message devient illisible.

Dans un contexte marqué par de lourdes fuites de données en 2025 et début 2026, le timing interroge. Le silence de certains ministères après des cyberattaques n’arrange rien. À l’approche de 2027, le numérique s’impose déjà ainsi comme un terrain politique sensible. Et le dossier des VPN n’a clairement pas fini de faire parler.

