WireGuard vs OpenVPN : quel protocole de tunneling choisir ?

Aujourd’hui, les protocoles de communication font partie des composantes clés qui permettent aux solutions VPN de garantir la confidentialité et l’anonymat de vos données personnelles. De manière générale, ces derniers ont pour vocation de créer des tunnels virtuels sécurisés entre votre appareil et un serveur. Parmi les différents protocoles VPN du marché figurent WireGuard et OpenVPN. Que valent réellement ces deux solutions ? Les réponses dans ce copmaratif.

Les entreprises comme les particuliers font aujourd’hui de la confidentialité et la protection de leurs données informatiques une véritable priorité. Si bien que de plus en plus d’internautes n’hésitent plus à s’armer de VPN afin d’assurer leur anonymat et éviter au maximum les fuites d’informations.

Ceci étant dit, ces solutions de sécurité utilisent différents protocoles de communication et normes de chiffrement pour garantir la sécurité de votre accès aux serveurs VPN et par extension votre trafic internet.

Wireguard et OpenVPN, deux technologies open-source et collaboratives, se hissent aujourd’hui en pôle position des protocoles de communication, largement plébiscités par les meilleurs éditeurs de VPN gratuit ou payant.

Notamment pour la vitesse, la sécurité et la fiabilité qu’il garantit aux utilisateurs. Sans oublier la simplicité de l’installation et leur ergonomie. Mais comment ces deux solutions s’en sortent-elles l’une face à l’autre ? Dans ce duel WireGuard vs OpenVPN, nous comparons les deux options pour vous aider à choisir celle qui répond au mieux à vos exigences.

WireGuard vs OpenVPN : de quoi parle-t-on exactement ?

De manière générale, un protocole VPN, aussi appelé protocole de tunneling est la combinaison des protocoles de transmission et de normes de chiffrement qui vous permettent d’accéder rapidement et de manière sécurisée aux serveurs VPN. L’objectif étant d’optimiser votre vitesse de connexion. Et tout ceci en préservant la confidentialité de vos données personnelles et de vos activités en ligne.

Concrètement, il s’agit de l’ensemble des règles et des instructions qui permettent de mettre en place un tunnel de connexion privé sur Internet. Garant de la sécurité et de la transmission efficace des données, le protocole VPN va permettre de chiffrer à la source, d’encapsuler les données envoyées et optimiser la circulation des données émises ou reçues entre le client VPN de votre appareil et le serveur VPN. Ceci, via une clé privée, un certificat ou des mots de passe.

Top des VPN qui utilise les protocoles WireGuard et OpenVPN

Aujourd’hui, la plupart des VPN grand public prennent en charge WireGuard et OpenVPN de manière à améliorer la fiabilité et l’efficacité de leurs services. En effet, ces deux protocoles VPN sont réputés pour offrir les performances les plus élevées du marché en termes de vitesse, de chiffrement, de fonctionnalité et de sécurité. Découvrez le top des meilleurs VPN.

Néanmoins, au-delà de prendre en charge ces deux protocoles de tunneling, certaines solutions VPN se démarquent également grâce à leurs fonctionnalités riches, leur notoriété et surtout leur interface graphique minimaliste et simple d’utilisation. C’est notamment le cas de :

NordVPN

Si NordVPN possède déjà toutes les caractéristiques du parfait VPN, la rapidité, la stabilité de navigation ainsi que l’efficacité de ses services font de cette solution une véritable référence sur le marché.

Des caractéristiques techniques très alléchantes que le VPN doit avant tout à sa fonctionnalité NordLynx qui combine le protocole le plus rapide disponible WireGuard avec le système double NAT.

Découvrez notre avis sur NordVPN pour en savoir plus

Surfshark

En permettant à ses utilisateurs de protéger l’ensemble de leurs appareils en simultanément avec un seul abonnement, Surfshark se positionne aujourd’hui comme l’un des VPN les plus généreux du marché. De plus, cette solution propose une myriade de fonctionnalités qui permet d’améliorer la sécurité et la confidentialité de votre navigation.

Et ce n’est pas tout ! Surfshark repose sur le protocole WireGuard pour vous garantir une vitesse de connexion ultra-rapide et stable ainsi que OpenVPN pour contourner plus facilement la censure et la restriction des sites web.

Pour plus d’information, découvrez notre avis sur Surfshark.

CyberGhost

Avec plus de 7 200 serveurs à son actif, CyberGhost propose un large choix de protocoles. Dont OpenVPN, L2TP/IPSec, Wireguard et IKEv2.

Ainsi, vous avez la possibilité de passer d’un protocole à l’autre selon votre activité en ligne et le niveau de sécurité dont vous avez besoin.

Pour en savoir plus, découvrez notre avis sur CyberGhost

Wireguard vs OpenVPN : la vitesse

L’optimisation de la vitesse de connexion des VPN fait partie des principaux objectifs des protocoles de communication. Bien évidemment, toutes les solutions ne se valent pas. En ce qui concerne OpenVPN, il propose une vitesse d’environ 258 Mbps. Ce qui est déjà très bien pour un protocole VPN.

Toutefois, WireGuard fait encore mieux en mettant à la disposition de l’utilisateur une vitesse de connexion beaucoup plus rapide pouvant aller jusqu’à 1 011 Mbps. Et cela, quels que soient les serveurs utilisés dans le monde. De plus, les déconnexions soudaines sont moins fréquentes qu’avec son rival. On peut dire qu’à ce jour, aucun autre protocole de tunneling ne peut fournir des vitesses aussi élevées et de manière systématique comme le fait WireGuard.

Dans ce comparatif WireGuard VS OpenVPN, WireGuard remporte donc haut la main le duel en matière de vitesse de connexion. Ainsi, si vous êtes plutôt tourné vers le streaming ou le jeu en ligne, ce protocole se présente comme le meilleur choix puisqu’il consomme moins de bande-passante et offre des vitesses plus rapides.

La sécurité

Dans ce comparatif, WireGuard VS Openvpn, OpenVPN se démarque de son rival grâce à sa flexibilité. Celle-ci lui permet de prendre en charge divers protocoles et cryptage via la librairie OpenSSL. Pour ne citer que AES, DES, RSA ou encore SHA-1. Il donne ainsi la possibilité d’utiliser plusieurs algorithmes d’authentification. En revanche, sa flexibilité offre une grande surface d’attaque pour les cybercriminels, et par extension une plus grande vulnérabilité face à des attaques sous-avancées.

De son côté, WireGuard utilise une suite de protocoles et de chiffrements dont SipHash25, ChaCha 20, Poly1305, Curve25519 et BLAKE2s. Ainsi, il réduit non seulement la complexité du code, mais aussi la surface d’attaque. Par ailleurs, lorsqu’une faille apparaît dans sa sécurité, WireGuard est capable de mettre automatiquement à jour le VPN sur tous les appareils. Ainsi, aucun appareil ne peut utiliser des codes non sécurisés.

En définitive, Wireguard et openvpn possèdent tous les deux une bonne sécurité. Néanmoins, OpenVPN a été pensé de manière à améliorer chaque aspect de la sécurité des VPN. Bien qu’il utilise des codes plus complexes, il offre une protection bien plus élevée.

Facilité d’utilisation

La configuration manuelle du protocole Wireguard se fait plus facilement que OpenVPN. De plus, comme ce protocole utilise des codes simplifiés, il est très simple à installer.

Toutefois, même si OpenVPN propose un codage plus complexe, il est bien plus facile à utiliser que WireGuard. De fait, il est supporté nativement par toutes les solutions VPN du marché.

Wireguard vs OpenVPN : lequel choisir ?

Le premier paramètre à prendre en compte lors du choix d’un protocole de tunneling est sans aucun doute le type d’activité que vous allez faire. Si vous naviguez sur le web pour des raisons professionnelles, alors OpenVPN convient parfaitement à vos attentes. De fait, ce protocole VPN offre une sécurité presque inviolable. Ce qui vous assure ainsi la meilleure protection possible lors de vos activités numériques.

Quant à WireGuard, il est bien plus indiqué pour les activités de loisirs comme le streaming ou encore la navigation sur des réseaux sociaux. De fait, il offre une meilleure vitesse connexion