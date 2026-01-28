8e journée Ligue des champions : tous les matchs décisifs à voir gratuitement

La phase de championnat de la Ligue des champions tire sa révérence avec une 8e journée ce mercredi 27 janvier. A 20h GMT, toutes les rencontres (18 matchs) débuteront en même temps.

Comment regarder les matchs gratuitement ? Pour suivre les rencontres de la 8ᵉ journée de la Ligue des champions sans dépenser un centime, voici une petite astuce : Accédez au streaming via une chaîne locale,

Cette dernière soirée décidera des 24 équipes toujours en course. Les huit premières du classement décrocheront directement leur ticket pour les huitièmes de finale. Les seize suivantes devront passer par l’étape redoutée des barrages.

Les équipes classées entre la 9e et la 16e place auront l’avantage d’être têtes de série et de jouer le match retour à domicile. Celles classées de la 17e à la 24e position devront composer avec un calendrier plus délicat.

Un programme de dingue

Au programme, des affiches qui font saliver, comme PSG-Newcastle. Et je vous jure, difficile de faire plus tendu que cette rencontre. Le vainqueur a quasiment un pied en huitièmes, pendant que le perdant devra prolonger l’aventure par les barrages.

Un match nul pourrait aussi suffire, mais seulement si les résultats des autres équipes à 13 points tournent dans le bon sens. Barcelone et le Sporting CP sont dans la même situation.

Quant à Chelsea, aussi à 13 points et actuellement 8e,n’a pas le droit à l’erreur lors de son déplacement à Naples. L’équipe doit impérativement gagner pour espérer accrocher une place en barrages et continuer l’aventure.

Certaines équipes peuvent néanmoins aborder cette soirée avec plus de sérénité. Comme Arsenal et le Bayern Munich qui sont déjà assurés de terminer dans le top 8. Pareil pour les Gunners, impeccables jusqu’ici, qui affrontent Kairat sans pression excessive, pendant que le Bayern se déplace à Eindhoven pour gérer.

De son côté, le Real Madrid, après sa démonstration contre Monaco, se rend à Benfica avec un objectif simple : prendre au moins un point. Mais attention, José Mourinho rêve d’un exploit pour faire trembler ses anciens joueurs et bouleverser la hiérarchie.

Pour ce qui est de Liverpool, l’équipe reçoit Qarabag et un simple point devrait suffire aux hommes d’Arne Slot pour assurer leur place parmi les qualifiés directs. Tottenham, lui, affronte l’Eintracht Francfort déjà éliminé. Cela dit, les Londoniens n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent garder un mince espoir.

Le duel entre Dortmund et l’Inter est lui aussi capital. Il déterminera laquelle des deux équipes décrochera une place de tête de série pour les barrages.

Où regarder les matchs de la 8e journée Ligue des champions ?

Aux États-Unis, Paramount+ reste la référence pour suivre l’intégralité de la compétition, avec des abonnements mensuels accessibles et un catalogue football bien fourni.

Depuis le Royaume-Uni, TNT Sports et Amazon Prime se partagent la diffusion. TNT assure la majorité des rencontres. Et Amazon propose certaines affiches, avec des formules adaptées aux nouveaux abonnés et aux étudiants.

En France, la diffusion des matchs se fait principalement sur les chaînes du groupe Canal+. Vous devez vous doutez donc qu’il faut être abonné pour suivre les rencontres en direct.

Cependant, bonne nouvelle pour les amateurs de football, plusieurs plateformes proposent des diffusions gratuites. En Irlande, Virgin Media Player et RTE retransmettent certaines affiches majeures, dont PSG-Newcastle et Naples-Chelsea.

En Belgique, RTL Play et VTM Go sont aussi de la partie, tandis que le Luxembourg peut compter sur RTL2. D’autres rencontres sont accessibles gratuitement au Pakistan via Tapmad ou encore sur certaines chaînes européennes comme TV8.

Parmi les matchs diffusés sans abonnement figurent notamment Naples-Chelsea, PSG-Newcastle, Liverpool-Qarabag, Benfica-Real Madrid ou encore Monaco-Juventus.

Ces diffusions gratuites sont géobloquées. Toutefois, on ne va pas renoncer au football pour autant. Grâce à un VPN, il est possible d’accéder à ces plateformes et donc de suivre le match gratuitement en direct.

Sur mobile aussi, le spectacle continue, Que vous soyez dans le métro, sur le canapé ou en déplacement, la majorité des diffuseurs proposent des applications mobiles ou un accès via navigateur. Aucun prétexte valable donc pour manquer cette dernière soirée de phase de championnat.

