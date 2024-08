L’essentiel à connaître sur Amazon Prime : avantages, coût, différence, dangers, etc.

Amazon Prime se présente comme un service incontournable pour des millions d'utilisateurs à travers le monde. Riche de nombreuses fonctionnalités et de divers avantages, la plateforme attire chaque année une foule de nouveaux abonnés. Si vous hésitez encore à franchir le cap, les prochains paragraphes sur les multiples facettes d'Amazon Prime vont vous aider à décider.

Que comprennent les offres d'Amazon Prime ?

Service de livraison express pour les abonnés

Projet cher à Jeff Bezos, Amazon Prime propose une multitude de services qui attirent différents types d'utilisateurs. La prestation la plus connue reste sans doute la livraison rapide et gratuite. En tant qu'abonné, vous bénéficiez d'une expédition en un jour ouvré sur des millions d'articles. Cette option améliore grandement l'expérience d'achat en ligne. Elle rend le shopping sur internet plus pratique, mais également plus rapide.

Prime Video, le streaming illimité de films et séries

L'autre pilier d'Amazon Prime est son service de streaming, Amazon Prime Video. Avec ce service, les utilisateurs peuvent accéder à un vaste catalogue de films, séries et documentaires, y compris des contenus exclusifs appelés Amazon Originals. L'accès au contenu numérique est donc simple et immédiat, toujours à portée de main.

Amazon Music Prime, l'accès musical sans publicité

Le portail baptisé Amazon Music Prime donne aux abonnés l'opportunité d'écouter de la musique sans publicité parmi deux millions de titres. Ce service ajoute une dimension musicale à l'abonnement. Ce service plaît énormément à ceux qui consomment de la musique en déplacement ou à la maison. La plateforme suggère les Hits du Moment. Vous pouvez écouter Coldplay, Dua Lipa, et plus encore. Les nouveaux titres de Shawn Mendes, Katy Perry, et d'autres artistes sont aussi proposés.

Prime Reading, une immense bibliothèque à portée de clic

Avec Prime Reading, les utilisateurs d'Amazon Prime peuvent choisir parmi une sélection de milliers de livres électroniques sans frais supplémentaires. C'est un avantage notable pour les amateurs de lecture qui veulent explorer de nouvelles œuvres sans mettre la main à la poche. Parmi la collection, vous trouverez « La prophétie de Langley« , un thriller de Pierre Pouchairet. Les best-sellers tels que « Harry Potter à l'école des sorciers » de J.K. Rowling ou « The Perfect Marriage » de Jeneva Rose s'y trouvent également.

Prime Gaming : pour les passionnés de jeux vidéo

Cette partie du pack permet aux abonnés de profiter de contenus de jeu additionnels gratuits. À titre d'exemple, le RPG « The Forgotten City » leur est accessible sans frais. Il en est de même pour « Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords » ainsi que Tomb Raider: Game of the Year Edition.Par-dessus tout, les clients inscrits pourront même jouir des avantages dans divers jeux vidéo dont les éditeurs sont partenaires de la plateforme. Cela inclut entre autres l'accès exclusif gratuit à certains titres chaque mois. Ce genre de privilège fait de Prime Gaming un excellent ajout pour les gamers.

Combien coûte Amazon Prime Vidéo ?

Le coût d'un abonnement à Amazon Prime varie selon le forfait choisi. En France, l'abonnement Amazon Prime est proposé à 5,99 euros par mois, ou bien à 49 euros par an. Le paiement annuel offre donc une réduction notable par rapport au paiement mensuel. L'abonnement à 49 euros par an est particulièrement intéressant, car il regroupe tous les services mentionnés précédemment. Ce tarif inclut la livraison rapide et gratuite sur des millions d'articles, l'accès à Prime Video, Amazon Music Prime, Prime Reading, ainsi que Prime Gaming. Cette offre fournit une très large palette de services pour un prix raisonnable.

La solution la plus simple pour obtenir Amazon Prime gratuitement est de profiter de la période d'essai offerte par Amazon. Cette période d'essai dure habituellement 30 jours et permet aux nouveaux utilisateurs de tester toutes les fonctionnalités du service avant de décider si, oui ou non, ils souhaitent souscrire un abonnement payant. Pour éviter les frais après la période d'essai, il suffit de se désinscrire avant la fin des 30 jours. Cela peut se faire facilement via les paramètres de votre compte Amazon.

Cependant, il faut être vigilant pour ne pas dépasser ce délai afin de ne pas être facturé automatiquement pour le mois suivant. Parfois, Amazon propose des offres spéciales qui permettent d'obtenir un accès gratuit à Amazon Prime pendant une durée fortement limitée. Suivre ces promotions et y adhérer dès qu'elles sont disponibles peut permettre de bénéficier des services d'Amazon Prime sans débourser un centime.

Amazon Prime est au cœur de nombreuses arnaques

Victime de sa popularité, Amazon Prime devient le motif de nombreuses tentatives de phishing et d'emails frauduleux. Les cybercriminels envoient souvent des messages imitant l'identité visuelle d'Amazon pour tromper les utilisateurs et leur soutirer des informations confidentielles comme leurs identifiants de connexion ou des détails bancaires.

Pour plus de détails, je vous invite quand même à lire l'article Amazon Prime Video : attention à cette arnaque perverse qui circule par email.

Vérifiez méticuleusement l'adresse e-mail de l'expéditeur. La plupart du temps, les adresses utilisées par les hackers ne correspondent pas aux domaines officiels d'Amazon. De plus, méfiez-vous des liens suspects contenus dans ces courriers électroniques. Ils redirigent généralement vers des sites web malveillants conçus pour voler vos données personnelles.

Si vous recevez un message suspect, il est prudent de le signaler immédiatement à Amazon. La compagnie dispose d'une adresse email dédiée où vous pouvez transférer ces courriers suspicieux : stop-spoofing@amazon.com. Son programme contre les menaces cybernétiques est également opérationnel. En signalant ces tentatives de phishing, vous contribuez à protéger la communauté d'utilisateurs d'Amazon contre ces escroqueries numériques.

Avant de devenir “Amazon Prime”, le service était appelé “Futurama” en interne. Jeff Bezos croyait fermement en ce projet, même si les financiers étaient sceptiques à l'époque.

Amazon Prime vs Netflix : quel est le meilleur choix ?

Netflix et Amazon Prime Video sont souvent comparés lorsqu'il s'agit de choisir un service de streaming. Chacune de ces plateformes possède ses propres forces et faiblesses. Par exemple, Netflix excelle au niveau des suggestions personnalisées basées sur les algorithmes poussés grâce à son système de recommandation avancé. En termes de volume total, Netflix tient une légère avance avec une immense sélection de films et de séries régulièrement mise à jour.

Toutefois, Prime Video gagne du terrain avec sa collection de titres Amazon Original. Les productions de la maison sont récompensées par des distinctions. Des séries comme « The Marvelous Mrs. Maisel » et « Fleabag » ont su capter l'attention du public mondial.

Amazon Prime Video est légèrement dépassée

L'interface de Netflix est réputée pour être intuitive et conviviale. Ce qui facilite la navigation entre les différents titres. Prime Video a amélioré son interface ces dernières années, mais certains utilisateurs trouvent encore que l'organisation et le système de recherche pourraient être perfectionnés.

En termes d'abonnement, Netflix s'aligne à ses concurrents. Face aux 5,99 euros/mois et 49 euros/an d'Amazon Prime, la plateforme propose 4 formules mensuelles :

Essentiel avec publicités : 5,99 euros

Essentiel sans publicité : 8,99 euros

Standard : 13,49 euros

Premium : 17,99 euros

Amazon Prime vs Disney Plus, une compétition acharnée

Disney Plus est un autre géant du streaming qui rivalise directement avec Prime Video. La plateforme qui appartient à la firme aux grandes oreilles a rapidement capté une part importante du marché. Elle a notamment conquis le grand public grâce à son riche catalogue de classiques Disney. Les nouveaux titres de franchises populaires telles que Star Wars et Marvel ont creusé la différence avec Amazon Prime Video. Cela dit, la plateforme de Jeff Bezos propose une diversité plus vaste de contenus pour adultes. C'est un point de distanciation puisque Disney Plus destine surtout son contenu aux enfants et aux adolescents.

Des politiques tarifaires bien distinctes pour les deux plateformes

Les deux services diffèrent également en termes de tarifs et de forfaits. Chaque plateforme offre des fonctionnalités uniques pour attirer différents segments de clients. Chez Disney Plus, l'abonnement commence à 5,99 euros par mois. Il faudra payer 89,90 euros par an pour ne plus avoir de publicité contre une souscription annuelle beaucoup plus abordable chez Amazon Prime.

Un facteur clé lorsque l'on compare ces deux géants est le coût de l'abonnement. Disney Plus tend à offrir des prix d'appel attractifs, mais Amazon se rattrape largement grâce à la pléthore d'autres avantages inclus dans son abonnement Prime. De cela découle sa proposition plus holistique pour les utilisateurs qui recherchent un meilleur rapport qualité/prix.

Les autres concurrents d'Amazon Prime

Amazon fait face à une concurrence féroce non seulement dans le domaine du streaming, mais également dans celui du commerce électronique.

Ali Baba constitue un adversaire redoutable pour Amazon dans le secteur du commerce en ligne. Avec une immense base d'utilisateurs en Chine et une expansion rapide dans le monde entier, cette plateforme chinoise rivalise efficacement avec Amazon. Son succès découle de ses prix compétitifs et de sa vaste gamme de produits.

Walmart+, le programme de fidélisation de Walmart, combine parfaitement les achats en ligne rapides avec des réductions significatives sur toute une gamme de produits. À mesure que le service se développe, il devient un compétiteur de poids pour Amazon Prime dans les régions où Walmart bénéficie déjà d'une forte présence physique.

Pour ceux qui recherchent des alternatives plus spécialisées ou de seconde main, eBay et Rakuten constituent d'excellents choix. La force de ces plateformes réside dans la diversité des articles disponibles, souvent à des prix imbattables, et la possibilité de revendre facilement les biens dont on n'a plus besoin.

