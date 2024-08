Mithra d’AWS : un bouclier contre les menaces cybernétiques

Amazon Web Services (AWS) dévoile Mithra, un outil innovant de détection des menaces. Mithra identifie et neutralise les domaines malveillants en temps réel. Il analyse d'énormes volumes de données pour une sécurité optimale. Grâce à Mithra, AWS améliore la protection des données cloud. Ce modèle neuronal classe les menaces avec précision. Il renforce ainsi la cyberdéfense pour ses clients à travers le monde.

MadPot et Mithra : une défense complète contre les cyberattaques

AWS mise sur un programme de veille des menaces à haut risque avec des outils avancés comme MadPot et Mithra. MadPot est un réseau sophistiqué de capteurs de menaces. Il surveille plus de 100 millions de menaces potentielles par jour, parmi lesquelles environ 500 000 sont identifiées comme malveillantes. Ces informations sont immédiatement intégrées dans Amazon GuardDuty, le service de détection de menaces d'AWS, pour protéger des millions de comptes à travers le monde.

De son côté, Mithra, un modèle de réseau neuronal développé par AWS, classe les domaines malveillants avec une précision exceptionnelle. « Mithra détecte en moyenne 182 000 nouveaux domaines malveillants chaque jour« , affirme AWS. Grâce à cette technologie, AWS génère des connaissances de sécurité plus rapidement que les solutions basées sur des tiers pour une réponse rapide aux menaces émergentes.

En plus de protéger ses propres infrastructures, AWS partage ses renseignements avec ses clients et d'autres organisations pour les aider à prévenir les cyberattaques. « En partageant notre intelligence des menaces, nous permettons aux destinataires d'évaluer les informations fournies, de réduire leurs risques et de prévenir les interruptions de leurs activités », explique AWS. Ce partage d'information est essentiel pour renforcer la sécurité de l'ensemble de l'écosystème numérique.

AWS favorise également une collaboration active avec les organisations qu'elle aide. Cela encourage le partage d'informations pour améliorer la compréhension des menaces. Cette approche collaborative crée un cycle vertueux, où la sécurité collective est renforcée grâce à une réponse coordonnée et à une meilleure prévention des cyberattaques.

Une collaboration essentielle pour une sécurité collective

La stratégie d'AWS ne se limite pas à la détection et à la neutralisation des menaces. Elle s'étend également à une collaboration active avec ses clients et autres organisations. Lorsque AWS identifie une menace ou une vulnérabilité potentielle, elle informe proactivement les organisations concernées, qu'il s'agisse de clients ou non. « Ces notifications permettent aux organisations d'investiguer et de déterminer les mesures à prendre pour se protéger », précise AWS. Ce partage proactif d'informations aide les entreprises à anticiper les menaces, plutôt que de réagir uniquement après un incident.

Cette collaboration va plus loin : les organisations alertées peuvent fournir des indicateurs de compromission (IOCs) qui, à leur tour, enrichissent les capacités d'analyse d'AWS. Ces retours d'expérience permettent à AWS d'affiner ses outils et ses processus. Cela contribue ainsi à une meilleure compréhension des menaces et à une protection renforcée pour tous les acteurs impliqués.

AWS souligne que cette approche collaborative crée un cycle vertueux dans la lutte contre les cybermenaces. Les informations partagées par les organisations aidées peuvent dévoiler des techniques de piratage ou des campagnes de phishing qui n'étaient pas encore connues. Ces découvertes sont ensuite utilisées par AWS pour améliorer la sécurité de ses clients. Par extension, elles vont être utiles pour l'ensemble de l'internet.

Par exemple, si une organisation informe AWS d'une attaque avec une faille de sécurité non répertoriée, cette information est rapidement intégrée dans les systèmes de détection d'AWS. « Nous pouvons alors agir sur des millions d'événements de sécurité chaque jour », affirme AWS. Cela souligne l'importance de cette coopération pour la sécurité numérique mondiale.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



