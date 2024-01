Phishing : les emails vont devenir très crédibles à cause de l’IA, faites très attention

Avec l’évolution de l’IA, les emails deviennent un outil redoutable pour le phishing. La prudence est plus que jamais de mise face à cette menace grandissante.

L’IA rend les emails de phishing presque indiscernables des vrais. Selon le Centre national de cybersécurité (NCSC) britannique, cette évolution est alarmante. Les cybercriminels, même débutants, utilisent l’IA pour créer des messages trompeurs. Ils peuvent facilement imiter la manière de s’exprimer d’une entreprise ou d’une personne de confiance.

Cette situation complique la tâche des utilisateurs qui doivent différencier les vrais emails des faux. Les outils d’IA, tels que ChatGPT, produisent des textes, des voix et des images qui paraissent authentiques. Cette facilité d’accès aux technologies d’IA augmente le risque de phishing.

L’IA transforme le phishing en un outil redoutable pour les ransomwares. Les cybercriminels utilisent l’IA pour cibler finement leurs victimes. Cela rend les attaques de ransomware plus fréquentes et plus précises. En 2022, le NCSC a noté une augmentation des incidents de ransomware au Royaume-Uni. L’IA facilite la création de documents leurres convaincants. Ces leurres sont essentiels pour réussir des attaques de phishing.

Grâce à l’IA, le phishing devient un précurseur efficace aux ransomwares. Cet outil permet aux attaquants de mieux identifier les cibles vulnérables. Cela rend les attaques plus susceptibles de réussir.

Bien que l’intelligence artificielle n’améliore pas le code des ransomwares, son rôle dans le phishing est crucial. Elle augmente les chances de piéger efficacement les victimes. Ainsi, l’IA et le phishing deviennent des alliés dans la cybercriminalité. Les organisations doivent donc renforcer leur défense contre ces tactiques. L’éducation des utilisateurs sur ces menaces est plus importante que jamais. La compréhension de l’IA et du phishing est clé pour prévenir les ransomwares.

AI will make scam emails look genuine, UK cybersecurity agency warns https://t.co/LsBpvfX92l — Guardian news (@guardiannews) January 24, 2024

Un outil polyvalent pour attaquer et défendre

En revanche, l’IA n’est pas uniquement un outil pour les attaquants. Elle aide aussi à se défendre contre les cyberattaques. Le NCSC souligne son rôle dans la détection des menaces et la sécurisation des systèmes.

Cependant, les experts, comme l’ancien chef du NCSC, Ciaran Martin, demandent des actions plus fortes. Ils conseillent de changer notre approche face aux ransomwares. Par exemple, il est suggéré d’imposer des règles plus strictes sur le paiement des rançons et de repenser la manière de riposter contre les cybercriminels. L’IA, utilisée correctement, peut aider à prévenir les futures attaques de phishing et de ransomware.