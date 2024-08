AWS : leader incontesté du cloud computing

Dans un monde de plus en plus interconnecté, le Cloud devient l'un des piliers majeurs de la transformation numérique des entreprises. En 2024, les dépenses mondiales en services d'infrastructure Cloud ont ainsi atteint 76 milliards de dollars au 1er trimestre avec une croissance annuelle de 21 % selon Statista.

AWS : pour des infrastructures Cloud flexibles

Amazon Web Services (AWS) se distingue comme le leader incontesté des infrastructures Cloud sécurisées et innovantes. Disposant d'une part de marché de plus de 35 %, AWS est le partenaire idéal pour accompagner les entreprises dans leur stratégie de résilience, de sécurité et d'innovation, quel que soit le secteur d'activité. Serdar Sevdasiz déclare : « Les DSI profitent ainsi de la flexibilité offerte par le Cloud pour sécuriser, fiabiliser et optimiser leurs ressources IT tout en offrant de nouveaux vecteurs d'innovation et de service à destination de tous les services d'une entreprise. »

L'un des avantages majeurs d'AWS réside dans sa capacité à supporter une grande variété de charges de travail. Que vous gériez une start-up ou une entreprise multinationale, AWS propose des solutions adaptées à chaque situation. La stratégie de migration vers le Cloud AWS commence par une évaluation détaillée des applications et des infrastructures existantes. Ensuite, un plan de migration progressif est mis en place, incluant la ré-architecture des applications pour tirer parti des services natifs du cloud tout en assurant une transition sécurisée et sans interruption.

L'impact d'AWS sur la transformation numérique des entreprises

Grâce à AWS, les entreprises peuvent tirer parti de l'analytique avancée et de l'Intelligence Artificielle pour obtenir des insights précieux à partir de leurs données. Cela permet de prendre des décisions plus éclairées et d'anticiper les tendances du marché. De plus, les solutions de sécurité robustes d'AWS garantissent que les données des entreprises sont protégées contre les cybermenaces, ce qui est essentiel dans un monde où les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes.

Serdar Sevdasiz explique : « AWS propose une plateforme robuste qui s'adapte non seulement aux exigences techniques spécifiques de chaque entreprise mais aussi à leurs environnements logiciels internes, optimisant ainsi l'efficacité et la performance des projets d'IA. » Depuis 2010, les grandes innovations liées à l'Intelligence Artificielle viennent de chez Amazon, notamment avec Hadoop et S3 pour les débuts du Big Data. Quant aux datawarehouses Cloud, c'est AWS qui les a créés avec Redshift. En 2017, AWS a lancé SageMaker pour développer une Intelligence Artificielle de bout en bout.

Une culture d'innovation soutenue par la gouvernance des données

Pour les projets d'Intelligence Artificielle, AWS excelle dans le B2B en permettant aux entreprises de développer des applications d'IA générative sur mesure. Ces applications peuvent s'intégrer parfaitement aux systèmes existants, qu'il s'agisse de chatbots, CRM, intranets ou ERP. Aujourd'hui, AWS se distingue par sa puissance sur le marché du cloud. Non seulement il aide les entreprises à optimiser leurs dépenses cloud, mais il est également reconnu pour sa fiabilité et ses performances. AWS est le partenaire de choix pour les entreprises nécessitant un traitement des données robuste et efficace, comme Netflix ou iCloud.

Vous l'aurez compris ! AWS est une solution de choix pour les entreprises souhaitant innover et optimiser leurs ressources cloud. Grâce à sa robustesse, sa flexibilité et son engagement envers l'innovation, AWS continuera à l'avenir de définir les standards du marché du cloud computing. Serdar Sevdasiz conclut : « AWS est le partenaire de choix pour les entreprises nécessitant un traitement des données robuste et efficace, comme Netflix ou iCloud.«

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

