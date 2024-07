LightOn et HPE lancent une solution d’IA générative pour les entreprises

LightOn, spécialisée dans l'intelligence artificielle générative, a annoncé une collaboration avec Hewlett Packard Enterprise (HPE). Ensemble, ils développent une solution qui combien la plateforme Paradigm de LightOn et les serveurs HPE ProLiant DL380a Gen11. Ces derniers sont équipés de GPU PCIe NVIDIA H100 NVL 94GB. Cette offre vise à révolutionner l'intégration de l'IA générative dans les entreprises.

Une plateforme puissante et accessible

La plateforme Paradigm, développée par LightOn, intègre divers outils qui permettent aux équipes métiers d'incorporer l'IA générative sans nécessiter l'intervention des équipes techniques. Elle se démarque par sa capacité à se connecter à de grands modèles de langages open source. Paradigm offre ainsi une flexibilité maximale aux entreprises. Igor Carron, président et cofondateur de LightOn, explique : « Notre engagement est de fournir aux entreprises des outils d'IA générative qui révolutionneront leurs opérations, leurs services et leurs produits sans compromettre la sécurité de leurs données. Notre objectif est de proposer des outils faciles à déployer dans leur infrastructure, personnalisables en fonction de leurs besoins, et capables de mettre en production des solutions rentables qui génèrent des gains de productivité. »

Paradigm, une solution complète et sécurisée

Cette offre conjointe est conçue pour les entreprises de toutes tailles. Elle inclut un LLM performant et une interface métier intuitive. Cela facilite grandement l'usage et l'optimisation des processus. La plateforme Paradigm permet d'intégrer des bases documentaires internes, ce qui transforme ainsi l'expérience utilisateur grâce à un agent conversationnel. De plus, cette solution garantit la confidentialité et la sécurité des données. Mieux encore, elle permet de bien maitriser les coûts.

Alain Melon, directeur général de HPE France, déclare : « Cette nouvelle ère de l'IA générative permet aux entreprises de transformer les données, offrant de nouvelles façons de découvrir l'innovation et la valeur. Pour atteindre le plein potentiel des modèles d'IA, les entreprises ont besoin de systèmes puissants. » Il continue : « En combinant les serveurs haute densité optimisés pour le calcul de HPE avec les modèles d'apprentissage et l'interface utilisateur intuitive de LightOn, nous donnons aux entreprises les moyens de libérer la valeur de leurs données où qu'elles se trouvent. »

Une personnalisation au cœur de l'innovation

LightOn et HPE ne se contentent pas de proposer une solution standardisée. Les deux entreprises mènent également des recherches conjointes sur les nouvelles possibilités d'innovation dans le domaine de l'IA générative. Cette collaboration permet de développer des solutions personnalisées. Le but est ainsi de répondre aux besoins spécifiques des clients. Les modèles peuvent ainsi être adaptés pour répondre aux objectifs particuliers de chaque entreprise pour offrir une flexibilité et une efficacité accrues.

Vous l'aurez compris ! Cette nouvelle offre d'IA générative représente une avancée significative pour les entreprises. Elle s'adresse à celles qui veulent à exploiter pleinement le potentiel de leurs données. Grâce à la synergie entre la plateforme Paradigm de LightOn et les serveurs HPE, les entreprises disposent désormais d'un outil adapté. Il est puissant, sécurisé et personnalisable pour optimiser leurs opérations et favoriser l'innovation.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

