Disney + : la nouvelle série Marvel est créée par l’IA, les fans font un scandale

L’utilisation de l’IA dans la production de la série Marvel’s Secret Invasion diffusée sur Disney+ suscite un débat houleux. Lorsque les Skrulls se métamorphosent à l’écran par des images générées par IA, l’avenir des artistes est remise en question.

L’avènement de l’intelligence artificielle dans le domaine cinématographique suscite à la fois fascination et appréhension. Alors que la nouvelle série sur Disney + fait usage de l’IA sur certaines séquences, une controverse s’installe parmi les fans. Est-ce un pas audacieux vers l’innovation ou un risque pour les talents humains ?

Lorsque les fans ont découvert la série Marvel’s Secret Invasion sur Disney+, ils ont été immédiatement interpellés par quelque chose d’inhabituel : le générique d’ouverture énigmatique, réalisé à l’aide d’images générées par IA.

Il s’agit là d’une incursion audacieuse de l’IA dans la production d’une série majeure, soulignant ainsi l’évolution du domaine cinématographique. Le studio responsable de ces titres, Method Studios, a été sollicité pour créer la séquence en question. Pour rappel, ce studio a également contribué à la production d’autres séries Marvel comme Moonknight.

Néanmoins, cette expérimentation suscite des interrogations quant à sa légitimité artistique et aux conséquences pour les professionnels du milieu. L’interview d’Ali Selim, producteur de Secret Invasion, par Polygon a révélé l’utilisation de l’IA dans la production de la série. « L’idée venait tout droit de l’identité du monde Skrull qui change de forme”, a déclaré le producteur.

Secret Invasion intro is AI generated. I’m devastated, I believe AI to be unethical, dangerous and designed solely to eliminate artists careers. Spent almost half a year working on this show and had a fantastic experience working with the most amazing people I ever met…