Sporting – PSG : pourquoi payer Canal+ alors que le match est dispo gratuit

À deux rencontres d’une qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, PSG se déplace ce mardi 20 janvier à Lisbonne. Et ce, pour affronter un Sporting affaibli et sous pression.

Le match débutera à 21h (heure française) au stade José Alvalade et sera diffusé en direct. En France, le match sera diffusé sur Canal+, accessible uniquement aux abonnés. Toutefois, inutile de vous morfondre car on a la superbe astuce pour poursuivre le match gratuitement.

Sporting vs PSG : un rencontre à ne pas manquer

Troisième du groupe, le PSG a l’occasion de se rapprocher d’une place dans le top 8 après un nul frustrant face à l’Athletic Bilbao (0-0), malgré 71 % de possession. Une victoire à Lisbonne, avant la dernière rencontre contre Newcastle le 28 janvier, pourrait suffire à valider la qualification directe.

Le club parisien reste donc maître de son destin et peut sécuriser son billet pour la suite de la compétition. Le Sporting, quant à lui, arrive dans une position délicate. Quatorzième de son groupe, le club portugais a été lourdement battu 3-1 par le Bayern lors de son dernier match, sans trouver le chemin des filets.

Rui Borges devra se passer de plusieurs cadres, à commencer par le capitaine danois Morten Hjulmand, suspendu. Les blessures s’accumulent également côté lisboète. Pedro Gonçalves, Nuno Santos et Zeno Debast manqueront à l’appel. Tandis que Ricardo Mangas et Salvador Blopa complètent une liste déjà trop longue pour un match de ce niveau.

Ces absences limitent les options offensives et défensives de l’équipe. Ce qui rend la tâche du Sporting encore plus compliquée face à un PSG déterminé. Cependant, tout peut encore arriver, d’où l’intérêt de suivre le match.

Sur quelle chaîne suivre le match ?

Eh bien si vous n’êtes pas abonné à Canal+ Foot, ce n’est pas grave. Certaines chaînes étrangères diffusent aussi le match. Et elles sont officielles et légales, contrairement aux sites de streaming piratés souvent instables et dangereux. Elles garantissent une qualité HD et un flux sécurisé pour suivre la rencontre sans interruption.

Au Royaume-Uni, par exemple, le match entre le Sporting et le PSG sera diffusé sur TNT Sports. Aaux États-Unis, les téléspectateurs pourront le suivre sur Paramount+. Au Canada et en Allemagne, c’est la plateforme DAZN qui assurera la retransmission officielle.

Au Portugal, la rencontre sera proposée sur Sport TV, pendant que SuperSport diffusera le match dans plusieurs pays du continent africain. En Espagne, les fans pourront regarder la rencontre sur Movistar+.

Dans certaines régions du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, c’est beIN Sports qui détient les droits de diffusion. Par contre, ces solutions ne sont pas gratuites. Il n’y a qu’une seule chaîne connue qui diffuse gratuitement et légalement le match dans son pays : Digi Sport 4 en Roumanie.

L’ultime astuce pour suivre la rencontre gratuitement

Digi Sport 4 diffuse le match en HD et en direct pour les téléspectateurs sur place. Cela dit, il faut comprendre que cette chaîne roumaine, comme toutes les chaînes étrangères, est géo‑bloquée.

Évidemment, on n’a pas écrit cet article pour vous annoncer cette mauvaise nouvelle. Pas la peine de paniquer donc si vous n‘êtes pas actuellement en Roumanie. On a une astuce pour suivre la rencontre entre Sporting et PSG gratuitement.

Pour ce faire, vous devez utiliser un VPN. Ce dernier permet de se connecter à un serveur dans un autre pays et de débloquer les chaînes locales. Vous devez aussi vous doutez que les commentaires sont en roumain. Et vous avez sûrement raison.

Mais pas de panique, nous avons une astuce pour ça aussi. Il suffit de couper le son et d’utiliser une radio ou une chaîne YouTube proposant des commentaires en français.

Il peut y avoir un léger décalage audio-vidéo au début, mais la diffusion se stabilisera rapidement. Et croyez-le, c’est mieux que rien.

Et dernier petit conseil : Pour une expérience optimale, il vaut mieux tester la connexion quelques heures avant le coup d’envoi et de privilégier une connexion filaire.

