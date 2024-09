Top des meilleures plateformes streaming dispo en France

Max

Max est la nouvelle étoile du streaming, et malgré un marché déjà saturé, il a tout pour se faire une place de choix. Né de la fusion entre HBO Max et Discovery+, Max propose un catalogue immense avec plus de 18 500 contenus. Vous y trouverez les séries emblématiques de HBO comme Game of Thrones et Succession, ainsi que de nouvelles créations sous le label Max Originals.

Mais Max ne s'arrête pas là. Vous pouvez aussi explorer les films cultes de Warner Bros, des productions françaises et même suivre du sport en direct grâce à Eurosport. Et tout ça, avec des tarifs accessibles à partir de 5,99€ par mois. Que vous préfériez une expérience sans pub ou avec la meilleure qualité vidéo en 4K UHD, Max a une formule pour vous.Max, c'est plus qu'une simple plateforme, c'est une immersion dans des univers cultes comme Friends, The Big Bang Theory, ou Harry Potter. Malgré son arrivée tardive, Max est prêt à devenir un incontournable du streaming.