NordVPN Anniversaire 14 ans : 14 bougies, une remise qui marque le coup (jusqu’à -76 %)

Quatorze ans, ce n’est pas qu’un chiffre. Avec NordVPN Anniversaire 14 ans, c’est une promesse tenue dans le temps. Pour célébrer ce moment, le service dévoile une offre spéciale qui transforme la sécurité en ligne en réflexe durable. Quelques jours pour s’équiper, longtemps pour naviguer sereinement.

Celle de NordVPN, c'est quatorze années de protection et de confiance. Pour marquer cet anniversaire, la marque offre sa protection à prix réduit.

À partir du 11 février, la campagne Anniversaire NordVPN ouvre l’accès à ses offres les plus complètes avec des réductions rarement proposées. Les conditions sont claires, les tarifs transparents, et le timing précis : une fenêtre à ne pas laisser filer.

Choisissez la formule adaptée à votre usage, du VPN simple à la sécurité complète :

Le pack Basique : 24 mois + 3 mois offerts pour protéger vos connexions quotidiennes. Le prix ? 3,09 €/mois au lieu de 11,99 €, soit 83,43 € au total (-73 %). Une formule simple pour sécuriser l’essentiel, facilement et rapidement.

NordVPN Plus : 24 mois + 3 mois offerts, incluant VPN, NordPass et Protection Anti-menaces Pro™ à 4,09 €/mois (110,43 € au total, -72 %). Sécurité et confort réunis pour une navigation tranquille chaque jour.

NordVPN Ultime : 24 mois + 3 mois offerts pour tout l’écosystème NordVPN. VPN, NordPass, NordLocker, Cyber Insurance et Protection Anti-menaces Pro™ à seulement 6,59 €/mois (177,93 € au total, -69 %). Une sécurité totale pour tous vos appareils.

Un anniversaire n’attend pas. Cette offre non plus.9 €/mois, soit un total de 34,83 €, avec une réduction avantageuse de-56 %.

NordVPN : 14 ans pour affiner l’art de la protection numérique

Si NordVPN fête aujourd’hui ses 14 ans, c’est parce que le service a su évoluer avec les usages. Derrière l’interface simple se cache une mécanique robuste. Elle fonctionne partout, tout le temps, sans perturber votre navigation.

NordVPN, concrètement, c’est :

Un chiffrement avancé pour sécuriser chaque connexion

Une activation instantanée grâce au VPN en 1 clic

La Protection Anti-menaces Pro™ , même hors connexion VPN

, même hors connexion VPN Aucune conservation des activités en ligne

Un réseau étendu dans 181 emplacements

Jusqu’à 10 appareils protégés avec un seul compte

Des alertes en cas de fuites de données



La sécurité NordVPN est fiable, discrète et constante. C’est ce qu’il cultive depuis quatorze ans.

Basique, Plus ou Ultime : trois formules anniversaire, trois niveaux de sérénité

Pour fêter ses 14 ans, NordVPN propose trois formules pensées pour naviguer librement, en toute sécurité, selon vos besoins et votre style de vie numérique. Du simple essentiel au pack complet, chaque option protège vos données et vos connexions avec des fonctionnalités adaptées à votre usage.

La formule Basique vous assure l’essentiel pour une navigation sereine. Le VPN rapide et fiable sécurise vos connexions, même sur les Wi-Fi publics un peu douteux, tout en bloquant les publicités et les traqueurs. Vos activités restent privées, vos sessions fluides et vous profitez du web sans complications.

La formule Plus va un peu plus loin. Elle inclut tout ce que propose le Basique, mais ajoute NordPass, le gestionnaire de mots de passe sécurisé, qui vous permet de stocker et remplir automatiquement vos identifiants, et la Protection Anti-menaces Pro™, qui détecte et bloque phishing, malwares et sites dangereux, même lorsque vous n’êtes pas connecté au VPN. Vos comptes restent protégés, et vous pouvez surfer, faire vos achats ou gérer vos comptes en toute tranquillité.

Enfin, l’offre Ultime est le pack complet pour ceux qui veulent une sécurité totale. Elle combine le VPN, NordPass et NordLocker pour chiffrer et partager vos fichiers en toute sécurité, ajoute la Cyber Insurance pour vous couvrir en cas d’incident numérique, et garde la Protection Anti-menaces Pro™ active sur tous vos appareils. Partagez vos fichiers, naviguez et travaillez en toute sérénité, avec une vigilance maximale contre toutes les menaces.

NordVPN Anniversaire 14 ans : l’occasion de sécuriser demain, dès aujourd’hui

14 ans à protéger vos données et aujourd’hui c’est votre tour. Choisissez votre formule NordVPN et surfez sans stress, sans pubs et sans traqueurs. Activez votre protection et profitez de la liberté numérique dès maintenant.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.