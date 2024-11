Deepfake et fraude numérique : les chiffres alarmants d’Entrust

L’Entrust Cybersecurity Institute dévoile son rapport annuel sur la fraude identitaire. Il met en lumière une explosion des attaques basées sur l’intelligence artificielle. Avec une attaque par deepfake toutes les cinq minutes en 2024 et une hausse de 244 % des falsifications numériques, la cybersécurité entre dans une ère de défis complexes.

Les deepfakes : une menace hyperréaliste et omniprésente

En 2024, les deepfakes produits par des outils d’IA générative ont pris une ampleur sans précédent. Ces attaques surviennent désormais toutes les cinq minutes. Elles remplacent progressivement les tentatives de phishing classiques et génèrent des identités artificielles ultra-crédibles. Le rapport souligne que ces technologies malveillantes sont utilisées pour ouvrir des comptes frauduleux, prendre le contrôle d’identités existantes ou diffuser de fausses informations à grande échelle. Simon Horswell, spécialiste de la fraude chez Entrust, prévient : « La transformation rapide de l’écosystème global de la fraude est un sérieux avertissement pour les dirigeants. Ces menaces ne sont plus une simple possibilité, mais une réalité incontournable. »

La falsification numérique dépasse les méthodes traditionnelles

Pour la première fois, les documents numériques frauduleux ont surpassé les contrefaçons physiques. Ils constituent 57 % des fraudes documentaires en 2024. L’augmentation de 244 % par rapport à l’année précédente reflète une transition marquée vers des attaques numériques. Elles ont été facilitées par des plateformes “as-a-service”. Ces services permettent aux cybercriminels de partager des outils et des techniques. Cela accroît la sophistication des attaques.

Les documents les plus ciblés incluent les cartes d’identité nationales en Asie du Sud et le passeport français, exploités en raison de la disponibilité de modèles en ligne. Le rapport révèle que les secteurs liés aux services financiers restent les plus exposés. Il y a une forte concentration des attaques sur les plateformes de cryptomonnaie. Ces dernières ont enregistré une hausse de 50 % des tentatives de fraude. Les banques traditionnelles et les services de prêts figurent également parmi les cibles privilégiées, en raison de la montée des escroqueries liées à l’inflation.

Des mesures proactives nécessaires

Face à l’évolution rapide des menaces, Entrust appelle les organisations à renforcer leurs stratégies de cybersécurité. La solution Onfido, par exemple, a permis d’empêcher environ 5,5 milliards de dollars de fraudes en 2024 grâce à des vérifications d’identité numérique avancées. Les entreprises doivent adopter une posture proactive. Elles doivent surveiller les nouvelles menaces et préparer leurs équipes à répondre efficacement. Horswell conclut : « Réagir rapidement et surveiller ces tendances est essentiel pour maintenir une longueur d’avance sur les cybercriminels. » Le rapport d’Entrust offre un éclairage précieux sur les défis à venir et souligne l’importance de technologies robustes pour protéger les identités et prévenir les crimes numériques dans un monde de plus en plus connecté.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

