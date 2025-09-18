Tor lance son propre VPN : mieux que NordVPN ?

Tor VPN, encore en phase expérimentale, n’est pas fait pour les usages à risques extrêmes.

Début septembre 2025, Tor VPN Beta est accessible gratuitement sur le Google Play Store. Le lancement se fait sans fanfare. Ceux qui sont prêts à accepter les imperfections et à contribuer à son évolution sont invités à l’essayer.

Tor VPN contre la censure et pour la personnalisation

Tor VPN utilise le réseau Tor pour acheminer le trafic mobile de manière décentralisée. L’application enveloppe l’ensemble de l’appareil Android dans les couches protectrices du réseau en oignon.

Son mécanisme de routage distingue Tor VPN de ses homologues classiques. Dès l’activation, l’application établit un circuit Tor de cinq nœuds.

Le circuit Tor se compose d’un nœud d’entrée pour vos données chiffrées. De trois relais intermédiaires les transportent à l’aveugle. Le nœud de sortie les libère vers leur destination finale.

Chaque couche de chiffrement se dépouille successivement, comme un oignon, empêchant qu’un nœud ne connaisse l’ensemble du parcours. Cette décentralisation totale, sans point de contrôle unique, renforce l’anonymat, au prix d’une latence inévitable.

Tor VPN privilégie l’isolation radicale à la vitesse. Aucun fournisseur unique n’impose sa confiance. Le réseau, alimenté par des milliers de relais bénévoles, disperse les risques.

La force de Tor VPN réside aussi dans le split tunneling avancé, qui permet de définir un circuit Tor indépendant pour chaque application. Ainsi, le client de messagerie peut passer par un chemin anonyme, tandis que le navigateur fonctionne en clair.

Par ailleurs, l’application intègre des outils anti-censure. Les bridges obfs4 masquent le trafic en données aléatoires, tandis que Snowflake le transforme en flux vidéo WebRTC.

Configurables manuellement ou via les serveurs du projet, ces ponts surpassent largement le simple camouflage HTTPS offert par les protocoles Stealth ou QUIC.

Une version bêta à expérimenter avec prudence

Tor VPN reste une version bêta, avec quelques imperfections à considérer. Le système Android lui-même peut révéler des identifiants matériels, comme les numéros IMEI ou les empreintes d’écran.

Les développeurs préviennent aussi des bugs, plantages et fuites potentielles. L’usage de cette version beta est fortement déconseillé aux utilisateurs soumis à une surveillance extrême, comme les lanceurs d’alerte ou les dissidents politiques.

Par ailleurs, l’application renonce à certaines fonctionnalités grand public. Pas de sélection de serveurs géolocalisés pour le streaming, ni de support fluide des flux vidéo HD, la bande passante du réseau Tor restant limitée.

En revanche, Tor VPN facilite l’accès aux services .onion, assure des communications anonymes sans métadonnées. Le routage privilégie un parcours fixe et rapide, qui est vulnérable à une corrélation entrée-sortie par des autorités intrusives.

Depuis son déploiement, les retours affluent via GitLab ou des forums comme Privacy Guides. Les retours font état d’optimisations mineures, notamment d’une gestion améliorée des connexions automatiques et de correctifs pour les bridges Snowflake.

