YouTube sans pubs : j’ai testé toutes les solutions, voici la meilleure

YouTube sans pubs, c’est possible — et bien plus simple qu’on le pensait. Après avoir testé toutes les méthodes du moment, on a trouvé l’astuce la plus fiable pour profiter de ses vidéos sans la moindre interruption. Et non, ce n’est pas un bloqueur de pubs classique…

On ne va pas se mentir : YouTube est devenu un vrai champ de pubs. La moindre vidéo est entrecoupée d’annonces, avant, pendant, parfois même les deux. À force, on finit par oublier ce qu’on voulait regarder. Le pire ? C’est qu’on s’y habitue. On subit, on clique, on attend. Mais à quel moment on a accepté ça comme la norme ?

De notre côté, on a dit stop. On voulait regarder YouTube sans pub, fluide, agréable. Pas une version bricolée avec des extensions hasardeuses ou des navigateurs alternatifs qui plantent au moindre changement d’algorithme. On voulait du simple, du fiable, du YouTube sans publicités, vraiment.

Et c’est là qu’on a trouvé une solution que très peu de personnes utilisent… alors qu’elle fonctionne parfaitement. On vous dit tout !

YouTube en 2025, c’est toujours plus de contenu… mais aussi toujours plus de pubs. Deux, trois, parfois quatre interruptions par vidéo, sans parler des bannières et des annonces non skippables. Nous avons testé des dizaines de solutions pour nous en débarrasser : bloqueurs, extensions, applis, navigateurs modifiés… Rien de vraiment fiable. Soit ça bugue, soit YouTube les détecte et les contourne.

Mais, nous avons fini par trouver une astuce qui fonctionne à tous les coups et que nous utilisons depuis plusieurs semaines sans le moindre souci : un VPN connecté à un pays sans publicités YouTube.

Ce qu’il faut savoir, c’est que YouTube ne diffuse pas de pubs dans certains pays comme l’Albanie, les Bahamas ou la Mongolie. Pourquoi ? Parce que leur programme de monétisation n’est pas actif dans ces zones. Résultat : si on simule une localisation dans l’un de ces pays, on regarde YouTube sans aucune pub. Simple et redoutablement efficace.

Le plus fiable à nos yeux, c’est NordVPN. Il propose des serveurs rapides dans les pays sans pubs, un bloqueur de pubs intégré en bonus et une interface super simple. En 3 étapes, on est prêt. Voici ce qu’il faut faire :

Se connecter à NordVPN

Se connecter à un serveur en Albanie, aux Bahamas ou en Mongolie.

Lancer YouTube… et là, zéro pub, que du contenu.

Depuis que nous utilisons cette méthode, nous avons redécouvert YouTube. Plus fluide, plus agréable, plus clean.



Des solutions classiques… à l’option qui change vraiment tout

Avant de découvrir cette astuce pour bloquer les pubs YouTube 2025, on a évidemment testé toutes les méthodes classiques.

Les bloqueurs de pubs ? Très efficaces… jusqu’au jour où YouTube les détecte. Et là, c’est le fameux écran noir avec le message : “Veuillez désactiver votre bloqueur de publicités pour continuer à regarder.” Frustrant, surtout quand ça tombe en plein milieu d’une vidéo.

On a aussi tenté les navigateurs comme Brave. Sur le papier, c’est une bonne idée : les pubs sautent automatiquement, l’expérience est plus propre. Mais dans la pratique, dès qu’on jongle entre plusieurs comptes Google ou qu’on utilise des applis connectées à notre navigateur principal, ça devient vite galère. Trop d’incompatibilités, trop de compromis.

Et puis il y a YouTube Premium. On l’a essayé aussi. L’expérience est fluide. Pas de pubs, même en arrière-plan et un confort indéniable. Mais payer tous les mois uniquement pour supprimer les pubs YouTube, c’est un budget. Et pas forcément justifié si on ne regarde que quelques vidéos par jour.

En résumé, toutes ces options ont leurs avantages. Certaines marchent bien, d’autres un peu moins, mais aucune ne coche vraiment toutes les cases. Il nous manquait une solution stable, simple à mettre en place, compatible avec tous nos appareils… et qui ne repose pas sur les bonnes grâces de l’algorithme de YouTube.

Pourquoi nous avons choisi NordVPN ?

Des VPN, il en existe des dizaines. Certains sont gratuits, d’autres promettent monts et merveilles à bas prix. On en a testé plusieurs, mais au moment de faire un vrai choix pour éviter les pubs YouTube, on voulait quelque chose de rapide, fiable, sécurisé et surtout facile à utiliser tous les jours.

C’est là que NordVPN s’est imposé. Déjà parce qu’il propose des serveurs dans des pays sans pubs YouTube, comme l’Albanie ou les Bahamas. Ce qui n’est pas le cas de tous les VPN. Ensuite, parce qu’il est ultra stable. Pas de déconnexions, pas de ralentissements, même en 4K.

Et niveau confidentialité, c’est béton : aucune trace de navigation, aucun log enregistré, une vraie garantie de tranquillité.

On a aussi apprécié son interface super claire. Que ce soit sur ordinateur, smartphone, tablette ou même télé connectée, l’application est intuitive. En trois clics, c’est connecté et les pubs disparaissent.

Petit bonus non négligeable : le meilleur VPN du marché intègre un bloqueur de pubs directement dans l’application. Ce n’est pas indispensable pour YouTube (vu qu’on passe par les pays sans pubs), mais pour le reste du web, ça fait clairement la différence. Moins de pub, moins de tracking, plus de confort.

