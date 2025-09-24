MacBook Air M2 à 774 € chez Cdiscount : –425 € avec le code promo COCORICO25

Le MacBook Air M2 chute à un prix historique pour les French Days. Proposé à 1 199 € lors de son lancement, il passe aujourd’hui à seulement 774 € grâce à un coupon Cdiscount, soit plus de 400 € d’économie.

Le luxe d’un Mac vous semble inaccessible ? Repensez-y. Grâce à une offre exceptionnelle, l’iconique MacBook Air M2, alliance parfaite de puissance et de finesse, devient enfin abordable. Une remise d’une ampleur rare vient de pulvériser le prix de l’un des produits les plus plébiscités de ces dernières années : l’iconique MacBook Air M2. Ce n’est pas une simple promotion, c’est un repositionnement tarifaire stratégique qui le sort de sa catégorie « luxe » pour le placer dans la catégorie « opportunité immanquable ». Alors, ne passez pas à côté, achetez dès maintenant !

Un compagnon idéal pour le travail et la création

Le MacBook Air M2 est pensé pour ceux qui veulent un ordinateur léger et silencieux, capable de disparaître derrière le travail tout en restant efficace.

C’est le choix idéal si vous êtes souvent en déplacement. En fait, avec ses 1,24 kg et son épaisseur de 1,13 cm, il s’emporte partout : bureau, café, train ou avion.

Son écran Liquid Retina de 13,6 pouces brille par sa luminosité de 500 nits et sa fidélité colorimétrique (gamme P3 et True Tone). Plus précisément, vous pouvez travailler confortablement en extérieur comme en open-space.

Pour les créatifs, c’est aussi un atout, car photo, vidéo et graphisme s’affichent avec précision et fluidité.

Puissance M2 et autonomie à toute épreuve

Sous son design minimaliste, le processeur Apple M2 fait des merveilles : CPU 8 cœurs, GPU 8 cœurs et moteur neuronal 16 cœurs.

Ajoutez 16 Go de RAM et vous obtenez un laptop capable de gérer le multitâche intensif, du montage vidéo aux visios marathon.

Côté endurance, il offre jusqu’à 18 heures d’autonomie. Et comme il est fanless, il reste parfaitement silencieux même quand vous poussez ses limites. La connectique complète (MagSafe 3, deux ports Thunderbolt/USB 4, jack audio) assure une compatibilité moderne et pratique.

Une réduction impressionnante : le MacBook Air M2 tombe à 774 €

Lancé à 1 199 €, le MacBook Air M2 est aujourd’hui à 774 € sur Cdiscount grâce au code COCORICO25. Soit une remise de 425 € (–35 %). À ce prix, difficile de trouver un équivalent chez la concurrence, que ce soit du côté de Dell ou Asus, surtout avec 16 Go de RAM intégrés.

Apple et Cdiscount : la fiabilité au rendez-vous

Apple reste une référence en matière de fiabilité et de longévité. Son MacBook Air M2 profite d’une conception haut de gamme, d’un suivi logiciel exemplaire et d’une garantie constructeur. De son côté, Cdiscount est un marchand reconnu qui propose une livraison rapide et sécurisée.

Une affaire rare à saisir vite

Que vous soyez étudiant, créatif ou professionnel en quête de mobilité, le MacBook Air M2 est un investissement sûr. Léger, puissant et endurant, il devient aujourd’hui une véritable bonne affaire à 774 € seulement. Attention toutefois : à ce tarif, le stock risque de disparaître rapidement.

