Vague d’annonces sur les Mac d’Apple : tout les nouveautés choc à retenir

Apple conclut sa semaine d’annonces pour ses Mac avec de belles surprises à la clé. De nouveaux Mac sont équipés de la puce M4, plus puissante, tandis que des accessoires repensés voient le jour. Voici les nouveautés essentielles pour tout savoir en quelques minutes.

iMac M4 : esthétique et performance garanties

Le nouvel iMac fait une entrée remarquée, équipé de la puce M4 avec 10 cœurs de processeur et 10 cœurs graphiques. Il propose un écran de 24 pouces, option verre nano-texturé pour limiter les reflets, et une mémoire de base à 16 Go de RAM.

L’iMac M4 se décline en sept couleurs vibrantes : vert, jaune, orange, rose, violet, bleu et argent. Une palette vibrante qui modernise ce modèle emblématique.

Le modèle de base, à 1 299 $, dispose de deux ports Thunderbolt 4. Une version plus avancée, à 1 499 $, en propose quatre, facilitant les connexions multiples.

MacBook Pro M4 : puissance maximale pour les pros

Apple frappe fort avec un MacBook Pro boosté par la puce M4, disponible en trois versions : la M4 standard, la M4 Pro et la M4 Max. Ce nouveau MacBook est disponible en modèles 14 et 16 pouces, avec option d’affichage nano-texturé, comme sur l’iMac. Cette dernière permet de minimiser les reflets.

Le modèle 14 pouces est proposé à 1 599 $, et le 16 pouces démarre à 2 499 $. Les deux modèles sont disponibles en finitions noir sidéral et argent, pour un look sobre et professionnel.

Avec 16 Go de RAM de base, cette machine devient incontournable pour les créatifs et les utilisateurs exigeants.

Apple lance un Mac Mini encore plus miniaturisé

Le Mac Mini, toujours plus compact, est équipé d’une puce M4 et de 16 Go de RAM. Son boîtier, réduit à 12,7 cm, conserve cependant de nombreuses options de connectivité.

En façade, il propose deux ports USB-C et une prise audio. À l’arrière se trouvent des ports Ethernet, HDMI et trois Thunderbolt 4. Le modèle de base avec la puce M4 est disponible à 599 $.

Pour ceux qui optent pour la version M4 Pro, le tarif grimpe à 1 399 $. Un mini format qui ne fait aucune concession sur la puissance.

MacBook Air : RAM doublée sans hausse de prix

Bien que le MacBook Air ne connaisse pas de refonte majeure, sa mémoire de base passe de 8 Go à 16 Go, pour les versions équipées des puces M2 et M3. Ce changement s’avère particulièrement utile pour accueillir les fonctionnalités de l’Apple Intelligence, l’IA d’Apple.

Auparavant, une mise à niveau vers 16 Go de RAM coûtait 200 $ de plus. Désormais, cette mémoire supplémentaire est incluse, sans surcoût. Un geste appréciable pour les utilisateurs de MacBook Air.

Autres nouveautés qu’Apple a apporté sur les Mac

Apple adopte l’USB-C pour tous ses accessoires Mac : Magic Keyboard, Magic Trackpad et Magic Mouse. Bien que le port de charge reste sous la Magic Mouse, ce changement facilite l’interopérabilité.

Les prix sont de 79 $ pour la Magic Mouse, 99 $ pour le Magic Keyboard, et 129 $ pour le Magic Trackpad. Une évolution bienvenue pour simplifier l’écosystème Apple.

Apple n’a pas aussi manqué d’introduire l’Apple Intelligence. Cet ajout met en avant de nouveaux outils d’écriture basés sur l’IA, un Siri repensé, et une intégration prévue avec ChatGPT en décembre. Une liste d’attente est déjà ouverte pour accéder à ces fonctionnalités.

Personnellement, je pense que ces évolutions montrent la volonté d’Apple de rester à la pointe. Et ce, même si certaines décisions, comme le port de charge de la Magic Mouse, laissent perplexe. Qu’en pensez-vous ?

