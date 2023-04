Top cartes graphiques pour faire de l'IA

Avez-vous besoin d’une carte graphique pour faire de l’IA ? Découvrez nos meilleurs choix de cartes graphiques pour l’IA.

Choisir la meilleure carte graphique pour l’IA peut être une tâche difficile, car il existe une grande variété d’options disponibles pour répondre à des besoins et des budgets différents. Avant de prendre une décision, il est important de déterminer l’utilisation prévue. Dans cet article, découvrez notre sélection des meilleures cartes graphiques pour l’IA.

Classement Modèle Notre note Lien du site NVIDIA Titan RTX 9,5/10 Acheter NVIDIA Quadro RTX 4000 9,3/10 Acheter GTX 1660 Super 9/10 Acheter

NVIDIA Titan RTX

Caractéristiques techniques Cœurs CUDA : 4 608

Noyaux tenseurs : 576

Mémoire GPU : 24 Go GDDR6

Bande passante mémoire : 673 Go/s

API de calcul : CUDA, DirectCompute, OpenCL™

Le GPU NVIDIA Titan RTX convient parfaitement aux jeux vidéo et à l’apprentissage en profondeur. Il est le choix idéal pour les scientifiques des données et des chercheurs en IA. De plus, l’architecture NVIDIA Turing™ équipe ce GPU et offre des performances exceptionnelles. Les réseaux de neurones, les données massives et les graphiques 3D en ultra-haute résolution bénéficient grandement de l’idéal TITAN RTX. Les pilotes et SDK NVIDIA sont également compatibles avec ce GPU. Cela permet aux développeurs, chercheurs et créateurs d’optimiser leur travail pour obtenir des résultats de qualité supérieure. Le NVIDIA Titan RTX rend les travails d’apprentissage en profondeur, de jeux vidéo et de traitement de données massives plus efficacement.

Puissance inégalable

Carte silencieuse

Forte consommation d’énergie

Coût très élevé

Carte Graphique Nvidia Titan RTX Titan X 24756 Mo 4 337.70 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

NVIDIA Quadro RTX 4000

Caractéristiques techniques Cœurs CUDA : 2 304

Noyaux tenseurs : 288

Mémoire GPU : 8 Go GDDR6

Bande passante mémoire : 416 Go/s

API de calcul : CUDA, DirectCompute, OpenCL™

La NVIDIA Quadro RTX 4000 utilise l’architecture Turing pour offrir un traçage de rayons en temps réel dans un format compact. Elle répond aux besoins d’analyse de données et d’apprentissage automatique en profondeur grâce à sa conception. Elle dispose également de cœurs de tenseur qui réduisent le temps de traitement des modèles.

De plus, la NVIDIA Quadro RTX 4000 constitue une solution idéale pour les applications d’IA et d’apprentissage en profondeur. Cette carte graphique possède une faible consommation d’énergie, surtout si vous avez un budget limité. Elle est la réponse parfaite pour les chercheurs et les professionnels de l’IA. Ces derniers recherchent une carte graphique de haute qualité à un prix abordable.

Performances graphiques élevées

Prise en charge du ray tracing en temps réel

Moins performant que des cartes plus haut de gamme

Besoin d’une alimentation supplémentaire

Promo -8% PNY Quadro RTX 4000 Carte graphique professionnelle 8GB GDDR6 PCI Express 3.0 x16, simple slot, 3x Port display, 8K Support, Ventilateur actif ultra-s 1 244.99 € 1 145.11 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

GTX 1660 Super

Caractéristiques techniques Stockage : 10 Go – 2 To

Espace de stockage gratuit : 10 Go

Forfaits payants : Premium, Premium Plus (annuel ou à vie)

Le GTX 1660 Super est une excellente option peu coûteuse pour l’apprentissage en profondeur. Bien qu’il ne soit pas aussi performant que des modèles plus coûteux, il reste une option d’entrée de gamme. En d’autres termes, cette carte graphique est idéale pour les débutants en IA qui recherchent un compromis entre qualité et budget.

Le GTX 1660 Super offre des performances décentes pour l’apprentissage en profondeur, avec des cœurs de tenseur et des vitesses d’horloge impressionnants. Cette carte graphique dispose également d’une faible consommation d’énergie, ce qui en fait une option économique à long terme.

Consommation d’énergie faible

Peut gérer des jeux AAA en Full HD

Capacités de VR limitées

Ne prend pas en charge le ray tracing

Promo -43% MSI NVIDIA GeForce GTX 1660 Super Gaming X Carte Graphique 6 Go GDDR6, 1830 Hz, RGB Mystic Light, 3 x DisplayPort, HDMI, Dual Fan Cooling System 531.10 € 302.61 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

NVIDIA GeForce RTX 3090

Caractéristiques techniques Fréquence GPU : 1400 MHz

Quantité mémoire : 24 Go

Type mémoire : GDDR6X

Fréquence mémoire : 2438 MHz

Puce : GA102

En outre, la NVIDIA GeForce RTX 3090 est considérée comme la carte graphique IA idéale pour l’apprentissage en profondeur, grâce à sa VRAM de 24 Go, qui est suffisante pour la plupart des modèles d’apprentissage en profondeur. Les experts en apprentissage automatique et les chercheurs la trouveront plus que suffisante pour leurs besoins. Cette carte est également adaptée aux jeux et autres applications gourmandes en ressources graphiques.

Par ailleurs, bien que cette carte soit assez coûteuse, son prix en vaut vraiment la peine si vous avez le budget pour l’acheter. Il est important de noter que la NVIDIA GeForce RTX 3090 est une carte à trois emplacements. Avant l’achat, il convient de vérifier si la carte graphique est compatible avec le boîtier. Il est également crucial de s’assurer que l’alimentation peut gérer le TDP élevé de 250 W.

Performances graphiques très élevées

Support du ray tracing en temps réel

N’est pas compatible avec tous les boîtiers d’ordinateur

Consommation d’énergie élevée

NVIDIA – Carte graphique GeForce RTX 3090 Founders Edition 1 999.00 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

MSI Gaming GeForce GT 710

Caractéristiques techniques Vitesse d’horloge : 954 MHz

Mémoire GPU : 2 Go DDR3

Le MSI Gaming GeForce GT 710 est un excellent choix de carte graphique IA pour l’apprentissage en profondeur en raison de son dissipateur thermique sans ventilateur et de son architecture économe en énergie. De plus, grâce à sa petite taille physique, elle est facile à installer sur la plupart des PC et prend peu de place dans les espaces restreints. Cette carte est également équipée de 2 Go de RAM DDR3, ce qui permet une exécution fluide des modèles d’apprentissage en profondeur.

Le processeur NVIDIA de la GeForce GT 710 est compatible avec les langages de programmation NVIDIA CUDA et AMD OpenCL, ce qui permet l’utilisation de logiciels d’apprentissage en profondeur tels que TensorFlow. En raison de son coût abordable, cette carte graphique est une option attrayante pour les débutants qui cherchent à se lancer dans l’apprentissage en profondeur. Toutefois, elle offre des performances suffisantes uniquement pour les tâches de base. Cependant, pour les modèles d’apprentissage en profondeur plus complexes, il est conseillé d’opter pour une carte graphique plus puissante.

Faible consommation d’énergie

Compatible avec les anciens systèmes

Performances graphiques de base

Pas adapté pour la VR

MSI GT 710 2GD3H LP Carte Graphique Nvidia GT710 954 MHz 2048 Mo PCI Express Noir 63.24 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

NVIDIA RTX A6000

Caractéristiques techniques Mémoire : 48 Go GDDR6

Cœurs CUDA : 10752

Noyaux tenseurs : 336

Architecture : Ampère

Bande passante mémoire : 768.0 Go/s

Largeur de fente : double fente

TDP : 300W

Le NVIDIA RTX A6000 est une carte graphique IA de dernière génération, basée sur l’architecture Turing, qui convient parfaitement à l’apprentissage en profondeur. Ce GPU est aussi capable d’exécuter simultanément des tâches de traitement graphique conventionnelles et des algorithmes d’apprentissage en profondeur.

Il dispose de la fonctionnalité Deep Learning Super Sampling (DLSS), qui permet une restitution d’images avec une qualité et une vitesse optimales. Cela fonctionne même à des résolutions plus élevées. Parmi les fonctionnalités de ce GPU se trouve un processeur de géométrie, un noyau de mappeur de texture et un noyau de rastériseur. Il dispose également d’un noyau de moteur vidéo. Tout cela fait d’elle une carte graphique IA haut de gamme. Elle offre des performances exceptionnelles pour les professionnels de l’apprentissage en profondeur et les utilisateurs exigeants en termes de traitement graphique.

Performances graphiques extrêmement élevées

Support du ray tracing en temps réel

Consommation d’énergie élevée

N’est pas compatible avec tous les boîtiers d’ordinateur

PNY VCNRTXA6000-PB carte graphique NVIDIA 48 Go GDDR6 5 463.68 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

NVIDIA Quadro RTX 8000

Caractéristiques techniques Cœurs CUDA : 4 608

Noyaux tenseurs : 576

Mémoire GPU : 48 Go GDDR6

Bande passante mémoire : 672 Go/s

API de calcul : CUDA, DirectCompute, OpenCL™

La carte graphique NVIDIA Quadro RTX 8000, conçue par PNY, est la plus puissante au monde pour les multiplications matricielles d’apprentissage en profondeur. Grâce à l’architecture NVIDIA TuringTM, cette carte fournit le dernier ray tracing en temps réel et l’ombrage avancé. En utilisant la plateforme NVIDIA RTXTM, elle permet également l’apprentissage en profondeur.

Elle offre des performances exceptionnelles pour la restitution de modèles professionnels complexes avec des ombres, des réflexions et des réfractions d’une précision réaliste grâce à son optimisation. La NVIDIA Quadro RTX 8000 permet ainsi aux utilisateurs d’obtenir un aperçu rapide. Avec la possibilité d’étendre sa mémoire à 96 Go en utilisant NVLink, cette carte est idéale pour les professionnels exigeants. Ces derniers ont besoin d’une carte graphique haut de gamme pour leurs projets

Support du ray tracing en temps réel

Capacités de VR de pointe

Performances graphiques très élevées

Consommation d’énergie élevée

N’est pas compatible avec tous les boîtiers d’ordinateur

Promo -10% PNY Quadro RTX 8000 Carte graphique professionnelle 48GB GDDR6 PCI Express 3.0 x16, double slot, 4x Port display, 8K Support, Ventilateur actif ultra- 7 258.99 € 6 521.20 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

FAQ sur la carte graphique pour l’IA

Quel est l’objet d’une carte graphique ?

La carte graphique est essentielle pour l’affichage visuel de votre ordinateur, tels que les jeux et les vidéos. Ses performances affectent non seulement l’affichage optimal des jeux, mais aussi les tâches de traitement vidéo et les performances générales de l’ordinateur. Elle est donc tout aussi importante que le processeur ou la carte mère et ne doit pas être négligée lors de la construction d’un ordinateur. Il est donc crucial de choisir une carte graphique en fonction de votre budget et de l’utilisation que vous aurez de votre ordinateur.

Quelle carte graphique économique est la plus performante pour l’apprentissage en profondeur ?

Le NVIDIA Quadro RTX 4000 est la meilleure carte graphique économique pour les petits projets d’apprentissage en profondeur et d’IA. Elle offre un excellent rapport coût-performances, en équilibrant les deux, et est donc populaire pour les budgets limités.

Les GPU peuvent-ils être utilisés pour l’apprentissage automatique ?

Les GPU peuvent effectuer plusieurs calculs simultanément, accélérant les activités d’apprentissage automatique. Les cœurs GPU moins gourmands permettent d’économiser en ressources. Cette capacité est très utile pour accélérer les tâches d’apprentissage tout en économisant les ressources informatiques.

Les cartes graphiques de jeu sont-elles bonnes pour l’IA ?

Les cartes graphiques conçues pour les jeux vidéo possèdent de nombreux cœurs de traitement et une quantité importante de RAM intégrée. Ainsi, elles sont de plus en plus utilisées dans les applications d’apprentissage en profondeur, car elles peuvent accélérer considérablement la formation des réseaux de neurones. Cette utilisation alternative des GPU offre une solution économique et efficace pour l’IA en utilisant du matériel informatique déjà disponible sur le marché.

Combien de GPU suffisent pour le Deep Learning ?

Tout dépend du modèle d’apprentissage en profondeur formé. Cela inclut la quantité de données disponibles et la taille du réseau de neurones.

Quels sont les critères importants pour une carte graphique ?

Le GPU est un processeur spécialisé dans les calculs graphiques 2D ou 3D dans la carte graphique. La mémoire sert d’intermédiaire entre le GPU pour stocker l’image finale et l’envoyer au moniteur. En d’autres termes, le GPU traite les informations graphiques et la mémoire assure la liaison pour la visualisation des images sur l’écran. Ces deux éléments clés, le GPU et la mémoire, travaillent en tandem pour offrir une expérience visuelle fluide et de haute qualité. Lors du choix d’une carte graphique, il est essentiel de prendre en compte ces composants pour garantir les performances graphiques souhaitées.

En quoi un CPU diffère-t-il d’un GPU ?

Le GPU est un élément crucial pour le fonctionnement d’une carte graphique, car il est associé à la mémoire et à d’autres composants. Il joue un rôle similaire à celui du CPU pour une carte mère. Les deux principaux fabricants de processeurs graphiques sont actuellement AMD et Nvidia, qui dominent le marché.

Quel différence entre RTX et GTX ?

La différence entre GTX et RTX réside dans leur capacité à prendre en charge le ray tracing. Si vous êtes à la recherche d’une carte graphique plus abordable et moins puissante, la RTX 2060 est le meilleur choix. En revanche, la GTX offre des performances solides et durables dans le temps.

Y a-t-il une utilité à utiliser deux cartes graphiques en parallèle dans un ordinateur ?

Partager la charge entre plusieurs cartes graphiques permet d’améliorer les performances lors des jeux ou du rendu vidéo. Cela entraîne des fréquences d’images plus élevées et une utilisation plus efficace des ressources du processeur. Toutefois, cela peut entraîner des coûts supplémentaires et des problèmes de compatibilité. Il est important d’évaluer vos besoins et votre budget avant de vous lancer dans cette configuration.

