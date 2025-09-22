Une personne souriante tenant une PS5 Slim

PS5 Slim en promo : la Digital Edition chute à 399 € pour la fin de l’été

Dina R. 22 septembre 2025 2 minutes de lecture Bons Plans, Jeux vidéo

Bonne nouvelle pour les joueurs : la PS5 Slim Digital Edition chute à 399 € au lieu de 499 € sur le site officiel de Sony. Soit 100 € d’économie immédiate pour mettre la main sur la console la plus populaire du moment. Une offre rare qu’il serait dommage de laisser passer.

Je profite de l’offre dès maintenant chez Sony

Vous attendiez une bonne occasion pour enfin craquer sur la PlayStation 5 ? C’est peut-être le moment. Depuis son lancement en 2020, la PlayStation 5 a longtemps été synonyme de pénurie et de prix élevés. Mais la donne a changé : avec l’arrivée du modèle Slim fin 2023, Sony a rationalisé son offre et propose désormais des promos régulières. À l’approche de la rentrée, la PS5 Slim Digital Edition bénéficie d’une belle remise qui la rend enfin plus accessible.

Une console pensée pour l’immersion

La PS5 n’est pas qu’une simple évolution de la PS4. Elle repousse les limites du jeu vidéo. En effet, elle embarque des graphismes en 4K fluide (jusqu’à 120 FPS selon les jeux).

Elle est aussi dotée d’un SSD ultra-rapide de 1 To pour réduire drastiquement les temps de chargement. 

Je profite de l’offre maintenant chez Sony
YouTube video

Son support du VRR et du ray tracing assure également une expérience visuelle de nouvelle génération.

Mais la vraie révolution, c’est sa manette DualSense équipée de gâchettes adaptatives et de vibrations haptiques. 

Son niveau de confort a aussi été repensé pour transformer chaque partie en expérience sensorielle.

Une réduction impressionnante : la PS5 Slim Digital à 399 €

Habituellement proposée à 499 €, la PS5 Slim Digital Edition s’affiche aujourd’hui à 399 € sur le site officiel de Sony. Soit 100 € d’économie immédiate ! D’ailleurs, cune offre rarement vue sur ce modèle. 

Je profite de l’offre dès maintenant chez Sony

Notez néanmoins que la version standard avec lecteur Blu-ray reste à 499 €, tandis que l’édition collector 30 ans grimpe à 549 €. 

YouTube video

Sony et son écosystème solide

Avec plus de 50 millions d’exemplaires écoulés, la PS5 a prouvé sa place de leader. 

Les exclusivités maison (Spider-Man 2, The Last of Us Part I, Final Fantasy XVI…) justifient à elles seules l’achat de la console. 

Et côté fiabilité, rien à craindre : en commandant sur le site officiel, vous bénéficiez de la garantie constructeur Sony et d’une livraison rapide.

Je profite de l’offre dès maintenant chez Sony

Faut-il craquer pour la PS5 Slim ?

À ce tarif, difficile de résister. La PS5 Slim Digital Edition à 399 € s’adresse à tous : gamers réguliers, fans de blockbusters ou familles cherchant une console next-gen au meilleur prix.

Attention toutefois : les stocks partent vite à chaque baisse de prix.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR !

▶ Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités
Cliquez pour commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

  Copyright © 2025 Groupe Publithings. Tous droits réservés.

Newsletter

La newsletter IA du futur

Rejoins nos 100 000 passionnés et experts et reçois en avant-première les dernières tendances de l’intelligence artificielle🔥