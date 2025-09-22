Google Pixel 9a 128 Go à prix bradé : –30 % chez AliExpress

Le Pixel 9a de Google passe sous la barre des 400 € grâce à une promo de –30 %. Une belle opportunité d’économiser 154 €. Ce qui rend ce smartphone milieu de gamme encore plus séduisant. Avec son excellent appareil photo et ses performances équilibrées, c’est l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment.

Réalisez une belle économie sur le Pixel 9a ! Normalement affiché à 549 €, ce smartphone performant est actuellement disponible à moins de 400 € chez AliExpress. Profitez d’une réduction de 30 % dans le cadre des promos d’automne, une opportunité rare dans un secteur où les prix peuvent dépasser 1 000 €. Attention, l’offre est valable dans la limite des stocks disponibles.

Le Pixel 9a au quotidien : photo, fluidité et IA à prix doux

Si le Pixel 9a séduit autant, c’est d’abord pour ses talents en photo. Avec son double capteur arrière de 48 Mpx et 13 Mpx, il capture des clichés détaillés et fidèles, même en basse lumière.

Les selfies ne sont pas en reste grâce au capteur frontal de 13 Mpx. Mais le vrai plus, c’est l’algorithme photo de Google, qui sublime chaque prise de vue.

Côté affichage, l’écran AMOLED de 6,3 pouces en FHD+ assure un rendu éclatant. Son taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz rend la navigation et le gaming ultra fluides.

Par ailleurs, la luminosité qui grimpe à 2 700 nits garantit une lisibilité parfaite même en plein soleil.

Sous le capot, le processeur maison Tensor G4, épaulé par 8 Go de RAM, assure des performances fiables pour toutes vos applis et jeux.

Android pur, fluide et ergonomique, est optimisé par l’IA pour vous offrir des fonctions intelligentes au quotidien : traduction en direct, retouches photo poussées, Gemini intégré… Le tout avec 7 ans de mises à jour garanties jusqu’en 2032.

Une réduction impressionnante : le Pixel 9a tombe à 395 €

Grâce à cette promo, le Pixel 9a passe de 549 € à seulement 395 €. Une économie nette de 154 €, soit –30 %.

Rarement un smartphone aussi complet s’est affiché sous la barre des 400 €, surtout chez Google. Même face à la concurrence chinoise, le rapport qualité-prix est excellent.

Un choix sûr et fiable

Le Pixel 9a est couvert par la garantie constructeur de deux ans et bénéficie d’une livraison rapide et gratuite via AliExpress.

Le marchand propose aussi le retour gratuit sous 90 jours et un paiement en 6 fois sans frais, pour encore plus de tranquillité.

Pourquoi craquer ?

Le Pixel 9a s’adresse à ceux qui veulent un photophone performant, un écran premium et un suivi logiciel longue durée sans dépenser une fortune.

Parfait pour les étudiants, les amateurs de photo et ceux qui veulent profiter de l’IA made in Google à petit prix.

Mais attention : à ce tarif, les stocks risquent de s’évaporer rapidement.

