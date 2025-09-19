Le Nothing Phone 3a Pro est mon smartphone préféré : 100€ de moins chez Amazon

Bonne nouvelle pour les amateurs de beaux smartphones : le Nothing Phone (3a) Pro (12/256 Go) tombe aujourd’hui de 479 € à 379 € sur Amazon, soit 100 € d’économie (–21 %). Un tarif rare pour ce modèle qui mise à la fois sur le design, la fluidité et une belle autonomie.

Comme beaucoup d’entre vous, au cours des quinze dernières années, j’ai eu de nombreux smartphones entre les mains. Certains achetés pour mon usage personnel, d’autres reçus à la rédaction le temps d’un test.

Certains ne m’ont pas laissé de souvenir particulier, d’autres m’ont carrément laissé un arrière-goût amer (coucou les téléphones chinois low-cost qui rament ou te spam avec leurs applis préinstallées toutes pourries).

Mais seule une poignée d’appareils m’ont marqué durablement et gardent une place importante dans mon cœur. C’est le cas de mon premier smartphone, bien sûr, l’iPhone 4, mais aussi du Samsung Galaxy S7 ou du OnePlus Nord 2 5G.

Toutefois, après quasiment 6 mois d’utilisation, je pense que le Nothing Phone 3a Pro est bel et bien l’un des meilleurs téléphones que j’ai eu.

Performance et confort, sans fioriture

Dans un marché où les smartphones premium dépassent facilement les 1 000 €, Nothing joue une carte différente : proposer des appareils stylés, bien finis et accessibles.

Le Phone (3a) Pro en est l’exemple parfait : glyphes lumineux au dos pour des notifications discrètes, interface NothingOS rapide et épurée, et une expérience Android fluide qui séduit dès la première prise en main.

Avec son écran AMOLED de 6,77 pouces au taux de rafraîchissement adaptatif 120 Hz, le Phone (3a) Pro est taillé pour le streaming, le gaming et les scrolls infinis. Sa luminosité de 1 600 nits garantit une lisibilité impeccable, même en plein soleil.

Sous le capot, on retrouve le Snapdragon 7s Gen 3, épaulé par 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage : de quoi jongler entre applis, vidéos et multitâche sans ralentissements.

La partie photo n’est pas en reste : capteur principal retravaillé, téléobjectif 3x avec zoom jusqu’à 30x et un selfie 32 MP qui assure en appels vidéo comme pour vos stories. Rien de tape-à-l’œil, mais un rendu naturel et équilibré qui tranche avec certains concurrents trop saturés.

La batterie de 5 000 mAh tient la journée sans problème, même avec TikTok, GPS et Spotify en arrière-plan. Et grâce à la charge rapide 50 W, quelques minutes branché suffisent pour repartir avec plusieurs heures d’usage. Côté connectivité, tout est là : 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 et USB-C 3.1.

Le smartphone qui m’a fait oublier les benchmarks

C’est un appareil qui a fait couler beaucoup d’encre, tout comme sa marque, mais je le trouve globalement sous-coté par la presse spécialisée.

Pour ma part, j’apprécie son grand écran, sa réactivité, son design atypique, la qualité de ses photos… et bien sûr son interface à la fois épurée et très bien pensée.

Et ne vous fiez pas simplement aux benchmarks ! Nothing a très bien optimisé son téléphone, à tel point qu’il surpasse des modèles plus performants sur le papier.

En bref, le Nothing Phone 3a Pro est un smartphone qu’il faut tenir entre ses mains pour comprendre sa véritable puissance. Et ça tombe bien… Amazon le propose 100€ moins cher !

Il ne coûtait déjà pas cher, mais Amazon met le coup final

Habituellement proposé à 479 €, le smartphone descend aujourd’hui à 379 € sur Amazon. Une économie de 100 € qui le place dans le top du segment « moins de 400 € », face à des modèles comme le Pixel 8a… sans avoir à rougir, grâce à son téléobjectif 3x et son grand AMOLED 120 Hz.

Nothing, la marque qui secoue le marché du mobile

Nothing s’impose peu à peu comme une alternative crédible aux géants du marché. Ses smartphones sont suivis régulièrement avec des mises à jour logicielles utiles, et la qualité de fabrication est au rendez-vous.

D’ailleurs, la marque vient de lever 200 millions de dollars pour créer un smartphone basé sur l’IA. Les investisseurs ont confiance en Nothing.

Côté fiabilité, Amazon assure la livraison rapide et le suivi en cas de souci. Pour les curieux, d’autres marchands comme Boulanger, Fnac, Darty ou Rakuten proposent aussi des prix intéressants.

A ce prix, hésiter n’est qu’une perte de temps

Si vous cherchez un smartphone original, fluide, endurant et orienté photo sans dépasser les 400 €, le Nothing Phone (3a) Pro est clairement un choix malin. Attention toutefois : à ce tarif, les stocks risquent de s’évaporer !

