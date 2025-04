Nothing : tout savoir sur la marque de smartphone qui fait trembler les géants

Née en 2020, Nothing bouscule les codes d’un monde technologique souvent perçu comme terne et standardisé. L’objectif de la marque ? Rendre la technologie plus humaine, plus intuitive et surtout plus ludique.

La naissance de Nothing

Carl Pei n’est pas un nouveau venu dans le monde de la technologie. Avant de lancer Nothing, il a cofondé OnePlus, une marque qui a secoué le marché des smartphones haut de gamme. En octobre 2020, il quitte cette entreprise pour en fonder une nouvelle, avec une vision très ambitieuse : changer notre rapport à la technologie.

Pourquoi ce départ ? Pei explique simplement : « Nous voulons rendre la technologie à nouveau amusante ». Il constate également que les entreprises technologiques sont souvent présentées sous un jour négatif. C’est le point de départ de la création de Nothing.

Pei convainc des figures emblématiques comme Tony Fadell (le « père » de l’iPod), Kevin Lin (Twitch) ou Steve Huffman (Reddit) d’investir dans ce projet. Leur investissement initial de 7 millions de dollars concrétise son ambition. L’annonce officielle de la marque intervient en janvier 2021.

D’emblée, Nothing opte pour une approche différente : pas de communication corporate mais des échanges directs entre Carl Pei et les utilisateurs. Cette authenticité, en contraste avec les géants de la tech, séduit rapidement une communauté de passionnés en quête d’alternatives.

Le pouvoir du design transparent

Pour se démarquer, Nothing choisit des appareils partiellement transparents qui révèlent leurs composants. Cette signature visuelle immédiatement reconnaissable symbolise incarne la culture de confiance que prône la marque.

Le premier produit lancé n’est pas un smartphone, mais des écouteurs sans fil : les Ear (1). Avec leur boîtier transparent et leur design minimaliste, ils posent les bases de l’identité visuelle de Nothing. Ils seront suivis par les Ear (stick) et les Ear (2), tous partageant cette même esthétique distinctive.

Le véritable tournant arrive en juillet 2022 avec le Nothing Phone (1). Ce smartphone milieu de gamme frappe fort avec son dos transparent et son interface Glyph. Ces LEDs intégrées au dos ne sont pas qu’esthétiques. Elles s’illuminent pour les notifications, visualisent le niveau de charge et servent même de lumière d’appoint pour les photos. Une idée simple mais efficace qui donne une vraie personnalité au produit.

La famille s’agrandit ensuite rapidement : Phone (2) en 2023, Phone (2a) en 2024, puis Phone (3a) et (3a) Pro en 2025. Chaque modèle conserve l’ADN visuel de la marque tout en ciblant différentes gammes de prix. Nothing ajoute même en 2023 une sous-marque appelée CMF, proposant des produits plus abordables mais toujours avec un design soigné.

L’ascension de Nothing en quelques chiffres clés

Est-il vraiment possible de créer une nouvelle marque de smartphone viable aujourd’hui ? Les chiffres de Nothing prouvent que oui. En l’espace de quatre ans seulement, l’entreprise a connu une croissance exceptionnelle. Dans un secteur ultra-compétitif où même des acteurs établis comme LG ont jeté l’éponge, cette réussite est remarquable. Elle démontre qu’avec une vision claire, une stratégie de différenciation efficace et une exécution soignée, une startup peut encore percer sur ce marché mature.

En 2024, Nothing double son chiffre d’affaires annuel pour atteindre plus de 500 millions de dollars. Plus de 4 millions d’appareils ont déjà trouvé preneurs dans le monde, et les ventes cumulées dépassent le milliard de dollars depuis la création. La vitesse à laquelle Nothing a atteint ces jalons financiers est d’autant plus impressionnante qu’elle a été réalisée dans un contexte de ralentissement global du marché des smartphones.

Comment financer une telle croissance ? Nothing a su convaincre les investisseurs. Après les 7 millions initiaux, l’entreprise lève 50 millions supplémentaires en 2021, puis 70 millions en 2022 et encore 96 millions en 2023. Une nouvelle levée d’au moins 100 millions est prévue pour 2025. Ces financements successifs et croissants reflètent non seulement la crédibilité de Carl Pei auprès des acteurs du capital-risque, mais aussi la validation progressive du modèle économique de Nothing.

L’Inde est par ailleurs devenue un marché clé pour Nothing, avec une croissance de 577% en 2024. L’entreprise y a développé un réseau de 9 000 magasins et y fabrique son Phone (3a). Ce choix stratégique de faire de l’Inde un territoire prioritaire s’inscrit dans une vision à long terme qui semble particulièrement pertinente. Avec sa population jeune et technophile, et son économie en plein essor, l’Inde est l’un des rares marchés où la croissance des smartphones est encore forte.

Quelle stratégie pour affronter les géants du secteur ?

Comment tenir tête à Apple et Samsung quand on est une petite startup ? Nothing joue la carte de la différenciation radicale plutôt que la confrontation directe. Une stratégie qui paie. Sur un marché dominé par des géants aux ressources quasi-illimitées, la jeune entreprise a compris qu’elle ne pouvait pas rivaliser frontalement en termes de puissance marketing ou de capacité de production.

Ainsi, face à l’écosystème fermé d’Apple, Nothing propose une alternative ouverte mais avec une forte identité visuelle. Là où Apple mise sur l’élégance discrète et la simplicité, Nothing choisit l’audace et la transparence. Cette approche séduit particulièrement les utilisateurs technophiles qui cherchent à se démarquer.

Comparée à Samsung et sa gamme pléthorique, Nothing adopte une stratégie plus focalisée. Plutôt que de multiplier les modèles, l’entreprise développe quelques produits soigneusement pensés. L’innovation porte davantage sur l’expérience utilisateur et le design que sur les spécifications techniques pures. Là où le géant coréen lance des dizaines de modèles chaque année pour couvrir chaque segment de marché imaginable, Nothing préfère concentrer ses ressources sur un nombre limité de produits emblématiques.

Cette position de challenger audacieux rappelle les débuts de OnePlus, l’ancienne entreprise de Carl Pei. Mais Nothing pousse encore plus loin la différenciation par le design. Alors que OnePlus s’est progressivement rapproché des marques grand public, Nothing maintient fermement son positionnement disruptif et sa personnalité unique.

En comparant les deux aventures entrepreneuriales de Pei avec OnePlus puis Nothing, on constate une similarité frappante : dans les deux cas, l’objectif est de créer une alternative aux marques établies en s’appuyant sur une forte composante communautaire.

Diversifier l’offre pour croître

L’avenir de Nothing semble s’orienter vers une diversification continue de sa gamme de produits. L’entreprise a progressivement enrichi son offre de smartphones pour couvrir différents segments du marché, de l’entrée de gamme avec le CMF Phone 1 au haut de gamme avec le Phone (2) et le futur Phone (3).

Cette approche multi-segments permet à Nothing de toucher différents profils d’utilisateurs. Qu’il s’agisse de primo-accédants soucieux de leur budget ou d’utilisateurs technophiles prêts à investir dans des modèles plus avancés, rien n’est laissé au hasard.

Si elle est couronnée de succès, cette approche, qui allie accessibilité et excellence, pourrait ouvrir une nouvelle voie de croissance à la marque. Elle lui permettrait d’attirer un public plus large, tout en cultivant son aura d’exception auprès des passionnés de technologie.

Parallèlement au développement de sa gamme de smartphones, le fabricant poursuit l’évolution de ses produits audio et explore la création d’un écosystème connecté plus large. Cette approche rappelle la stratégie d’Apple, mais avec l’esthétique et la philosophie qui lui sont propres.

Nothing face au défi de l’expansion internationale

Nothing met également en œuvre une stratégie de distribution mondiale pour soutenir ses ambitions de croissance. La start-up commercialise ses produits par le biais de plusieurs canaux complémentaires : vente en ligne sur son site officiel, partenariats avec des détaillants spécialisés, distribution dans les grands magasins d’électronique et sur des plateformes de marché en ligne telles qu’Amazon.

L’Inde est un marché prioritaire pour Nothing. La jeune pousse y réalise d’importants investissements pour développer sa production locale et étoffer son réseau physique de distribution. L’Inde, deuxième plus grand marché mondial des smartphones, présente un fort potentiel de croissance.

Nothing prévoit également de se lancer prochainement aux États-Unis, où ses écouteurs sans fil sont déjà commercialisés, mais pas ses smartphones. Les défis logistiques et concurrentiels y sont néanmoins majeurs dans ce secteur.

Pour s’imposer durablement face aux géants du secteur, Nothing devra continuer à innover, à élargir sa base d’utilisateurs et à construire un écosystème intégré entre ses différents appareils connectés. Son avenir dépendra de sa capacité à relever ces défis tout en gérant sa croissance internationale de manière responsable.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.