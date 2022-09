Zoom sur la nouvelle série de solutions cloud de LG Business Solutions

La société LG Business Solutions annonce les avantages d’une nouvelle sélection de produits LG Cloud Computing. Cette nouvelle série fonctionne avec les terminaux de la société.

Plusieurs environnements professionnels -incluant les domaines de l’éducation, de la santé publique, du gouvernement- recherchent la qualité et la rapidité en termes de solutions de cloud computing. Pour y répondre, LG Business Computing a développé la gamme LG Cloud Computing. Cette gamme dispose de diverses options : Thin Client, Zero Client, Thin Client All-In-One, Box Type Thin & Zero ainsi que les ordinateurs LG Gram Thin Client.

Quels sont les avantages de ces nouveaux produits ?

Tous ces produits marchent grâce à un processeur Quad-core, ce qui permet de contrôler la productivité et de relier différents moniteurs. Ils possèdent également un câble de connexion USB de type C pour un transfert de données et d’images à haute résolution 4K.

Les moniteurs LG Zero Client de LG Business Solutions correspondent aux environnements exigeants sur la sécurité des données comme les organisations étatiques. Ces moniteurs ne disposent pas d’un système d’exploitation local pour éviter les potentiels risques : vol, perte, destruction. Les produits LG Zero Client transfèrent les données en toute sécurité grâce au cryptage. Quant à LG Gram Thin Client, il comprend les avantages d’un PC de bureau à un PC portable. Les utilisateurs seront ravis de bénéficier d’un système puissant dans un pack léger et autonome sur une longue durée avec une caméra haute définition.

Selon Angelo Koulos, responsable commercial de LG Business Solutions Australia : « LG Cloud Computing répond aux besoins de sécurité, de rapidité et d’efficacité en technologie des environnements de travail. Ils garantissent une expérience immersive à tous niveaux et sont compatibles avec les grandes plateformes comme Microsoft Azure, AWS, etc. La communauté des entreprises en Australie profiteront d’une intégration des terminaux alliant rentabilité et collaboration. De quoi rivaliser avec les concurrents. »

Œuvrer pour l’amélioration du travail en entreprise

Le budget alloué à l’adoption du cloud computing augmentera de 44% cette année en Nouvelle-Zélande et en Australie. LG Cloud Computing présente la solution rapide et efficace recherchée par les entreprises australiennes qui intègrent aussi le modèle hybride.

Ces alternatives de LG Business Solutions simplifient la tâche à différents niveaux. Notamment grâce aux PC portables, et à la compatibilité des applications Office via Microsoft Azure ou VDI Internes. Le choix de passer du PC de bureau au VDI permet de baisser le coût total de possession jusqu’à 51%.

Le Box Type Thin Client sied aux grandes équipes. Il comprend trois écrans compatibles avec une gamme d’interfaces facilitant le transfert simultané de vidéos, de fichiers audio et de données.

Apprendre plus facilement

Les circonstances ont poussé les établissements d’enseignement à adopter des stratégies d’apprentissage à distance. Cela augmente les besoins en informatique décentralisée. Tout un chacun doit profiter d’un accès rapide, efficace et sécurisé à la connectivité via cloud. LG All-In-One Thin Client est la solution correspondante pour les étudiants et le personnel enseignant et administratif.