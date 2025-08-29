Ces 5 sites porno cèdent à l’ARCOM… mais une astuce permet d’éviter la vérification

Les cinq sites porno mis en demeure par l’ARCOM ce mois-ci échappent pour l’instant à la fermeture. L’autorité de régulation a tranché, mais la loi, elle, continue bel et bien de s’appliquer.

Vous vous souvenez ? Au début du mois, l’ARCOM a mis la pression sur cinq sites porno. Parce qu’ils laissaient encore tout le monde entrer, sans aucun contrôle. Maintenant, les plateformes concernées ont cédé. Désormais, il faut prouver sa majorité pour profiter de leurs contenus. On est donc obligé d’envoyer notre pièce d’identité ?

L’ARCOM lâche du lest, pas de sanctions pour ces sites porno

Trois semaines. C’est le délai donné par l’ARCOM aux sites pornos Xnxx, Xvideos, Xhamster, Xhamsterlive et Tnaflix pour se mettre en conformité avec la loi. Ils ont accepté de se plier aux règles ! De toute façon, ils n’avaient pas vraiment le choix s’ils voulaient continuer à fonctionner en France.

Ces plateformes ont mis en place des dispositifs de vérification de l’âge. Désormais, ceux qui consultent leurs contenus doivent prouver qu’ils sont majeurs. C’est ce qu’a confirmé un communiqué publié ce jeudi par l’autorité de régulation du numérique.

Et l’ARCOM a tenu parole. Puisque les sites ont respecté la loi, l’autorité n’engagera ni procédure de blocage ni déréférencement. Les plateformes ne seront donc pas retirées des moteurs de recherche.

De ce fait, les utilisateurs peuvent continuer à les consulter, à condition, bien sûr, d’avoir l’âge requis. Un sixième site, également listé dans l’arrêté, a réactivé son dispositif de vérification sans attendre une mise en demeure.

Pas obligé de divulguer votre identité

Donner l’autorisation de continuer à diffuser ses contenus en France ne veut pas dire que l’affaire est terminée. L’ARCOM reste vigilante et prévoit d’examiner de près tous les systèmes de contrôle d’âge mis en place par ces sites porno.

Elle vérifiera leur conformité au référentiel technique publié en 2024. Et elle n’hésitera pas à sanctionner en cas de manquement. Car aujourd’hui, il ne s’agit plus seulement de mettre un contrôle à l’entrée. Mais aussi de s’assurer de la qualité du dispositif.

Par exemple, les sites doivent pouvoir exiger une photo ou un document d’identité. En complément, ils doivent proposer au moins une méthode qui suit le principe de double anonymat.

Ainsi, l’utilisateur peut choisir cette option, qui permet au site de vérifier qu’il est majeur sans jamais connaître son identité réelle. Il reçoit seulement l’information « majeur ou non ». C’est une solution pratique pour ceux qui veulent garder leur vie privée et éviter que leurs données personnelles ne circulent.

Alors, vous en pensez quoi de cette décision de l’ARCOM ? Selon vous, ces critères suffisent-ils vraiment à empêcher les mineurs d’accéder aux contenus pornographiques ? Pensez‑vous que le principe de double anonymat protège suffisamment la vie privée des utilisateurs ? Donnez votre avis en commentaire !

