Sites porno : votre identité bientôt vérifiée… par France Connect ?!

En 2020, l’idée de vérifier d’âge via FranceConnect avait été enterrée sans fleurs ni couronnes. Elle avait été écartée par le gouvernement d’Édouard Philippe, à l’occasion de la présentation d’un rapport du Conseil national du numérique sur l’identité numérique. Mais cet été, cinq ans plus tard, la voilà qui ressurgit, plus sérieuse que jamais.

Le gouvernement de François Bayrou l’a remis au goût du jour. Et je ne peux que comprendre. C’est un bon moyen de bloquer les mineurs sur les sites pour adultes. Je vous explique dans cet article pourquoi. Suivez-moi !

Voyez-vous, FranceConnect est un dispositif d’authentification centralisé qui permet de se connecter à divers services publics avec un identifiant unique. À la base, cette application a été conçue pour qu’on puisse consulter nos impôts ou actualiser nos droits à la Sécu.

En revanche, demain, peut-être, elle pourra aussi prouver que vous avez bien l’âge légal pour consulter un site aux contenus… hautement culturels. Et je vous le jure. Cette fois, ce n’est pas juste un député un peu zélé qui y pense dans son coin.

Plusieurs ministères ont été sollicités pour participer au bêta-test de cette future application. Le ministère de l’Intérieur et la direction interministérielle du numérique en font, entre autres, partie. Et en prime, ils ont la bénédiction de Bruxelles.

Notez aussi que France Identité est également sur le coup. C’est le service en ligne qui permet de justifier une identité numérique. Il fonctionne en lien étroit avec la carte nationale d’identité électronique (CNIe).

Et pour répondre à la question comment ça va marcher, comme nous le savons tous, le CNI contient notre date de naissance. Ce simple élément sur France Identité permettrait donc, en théorie, de confirmer qu’un internaute est majeur sans révéler son identité complète.

Pourquoi FranceConnect ?

Eh bien, l’outil est mature et largement utilisé. Selon les chiffres communiqués, en 2024, FranceConnect comptait entre 30 et 40 millions d’utilisateurs Français. France Identité, quant à elle, compte actuellement environ 2 millions.

Cette solution présente donc des avantages en matière de fiabilité et de sécurité. Mais bien entendu, elle ne séduit pas tout le monde. Pas la peine de vous dire que la question du malaise est en tête de la liste des raisons. Passer par un outil administratif pour accéder à des sites porno, ce n’est pas très fréquent.

Quoi qu’il en soit, d’autres pistes sont aussi à l’étude. Présentation d’un justificatif d’identité officiel, usage d’une carte bancaire ou encore recours à la biométrie. Pour info, cette dernière option consisterait à analyser le visage de l’internaute pour estimer son âge. Mais elle soulève d’autres enjeux en matière de protection des données.

J‘en conclus ainsi qu’aucune solution ne sera jamais parfaite, encore moins pour tout le monde. Mais on s’en remettra. Comme à chaque fois qu’il y a un changement.

Sur ce, je vous invite à partager dans le commentaire ce qui est pour vous, la meilleure solution.

