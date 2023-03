France Identité : tout savoir sur l’appli d’identité numérique et ses dangers

Après le lancement de la nouvelle carte d’identité nationale française (CNIe) en août 2021, le gouvernement français travaille actuellement sur France Identité, l’application d’identité numérique. Mode de fonctionnement, différentes fonctionnalités, date de lancement, potentiels dangers de l’ID digital, voici les bons à savoir sur ce nouveau dispositif.

France Identité, l’application d’identité numérique française

France Identité permet pour ainsi dire la dématérialisation de la carte d’identité physique. Pas la version papier néanmoins, mais le format biométrique, la CNIe avec puce intégrée.

L’application sert d’extension pour smartphone de leur Carte Nationale d’Identité électronique (CNIe). L’application authentifiera l’identité d’une personne pour accéder à des services publics ou privés, dont ceux reliés à FranceConnect. L’application est déjà relié à un millier de sites FranceConnect. D’autres services publics et privés viendront s’y ajouter prochainement.

Le gouvernement a déjà tenté de mettre en place un dispositif d’identification numérique en 2019 avec l’Authentification en ligne certifiée sur mobile (Alicem). Le système intégrant la reconnaissance faciale, l’État a décidé d’abandonner l’idée pour se conformer aux dispositions de la CNIL.

D’ailleurs, le décret qui permet la mise en œuvre du dispositif France Identité (publié au Journal officiel le 27 avril 2022) vient abroger celui de l’Alicem.

Donner aux utilisateurs le contrôle des données partagées

Ce nouveau système d’identification électronique est dénommé Service de garantie de l’identité numérique (SGIN). Celui-ci sera basé sur les données biographiques contenues dans les nouvelles cartes d’identité électroniques françaises.

L’application permet aux titulaires de carte de sélectionner les champs de données qu’ils partagent pour toute opération. « L’application permet notamment à l’utilisateur de générer des certificats électroniques ne comportant que les attributs d’identité qu’il juge nécessaires de transmettre à des tiers de son choix », précise les responsables de l’État.

Le décret précise également la durée de conservation des données. Il a été développé conformément aux réglementations européennes sur l’identité numérique et la libre circulation des données.

France Identité : comment fonctionne l’appli ?

L’application France Identité fonctionne uniquement avec la CNIe. Concrètement, les utilisateurs se serviront de l’appli pour scanner leur carte d’identité électronique physique. Il leur faut donc un smartphone NFC. Selon le Ministère de l’Intérieur et l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) qui pilotent le programme, les utilisateurs ont libre choix d’utiliser ou non l’application.

L’utilisateur devra par ailleurs donner son consentement avant l’authentification et l’utilisation de ses données, et ce, via un code personnel. Grâce à la technologie sans contact (NFC), l’application lira et authentifiera ensuite en toute sécurité les données personnelles contenues dans la puce de la carte d’identité électronique.

Les Français utilisant le service pourront justifier de leur identité à distance juste en apposant leur CINe au dos de leur smartphone. L’application SGIN « permettra d’utiliser numériquement les données d’état civil de la carte pour prouver son identité dans le monde numérique, et d’avoir accès à des usages dédiés, y compris dans le monde physique », expliquent les responsables.

Quelles sont les fonctionnalités prévues ?

D’après les explications fournies par le service public, France Identité intègre plusieurs fonctionnalités. L’application permet entre autres de

Produire un justificatif à usage unique

Justifier de sa majorité sans devoir révéler son identité

Donner une procuration à un tiers de confiance pour récupérer un colis

Avoir accès à plus de 1 000 services (social, financier, administratif…) en ligne.

Ultérieurement, des fonctionnalités supplémentaires viendront enrichir l’application. Cela permettra aux Français d’avoir accès à plus de services en ligne, comme :

Accéder facilement aux avantages sociaux

Protéger les données de santé

Signer un acte notarié

S’inscrire sur une liste électorale

Etc.

Les utilisateurs accèderont à tous ces services en toute sécurité, sans risque de se faire voler leur identité, un problème croissant en France. À termes, l’application sera également compatible avec les passeports et titres de séjour dotés d’une puce.

« Notre mission est de créer et de proposer un moyen d’identification électronique convivial qui facilite et protège le transfert en ligne des données d’identité des citoyens, afin que les transactions ne soient ni centralisées ni tracées », a déclaré Valérie Peneau, directrice du programme France Identité.

L’application France Identité en phase de test

Le programme interministériel France Identité numérique développe ce projet depuis 2018 qui est entré en phase de test depuis le mois de mai 2022. L’application est actuellement disponible en version bêta pour les testeurs. L’outil est testé sur Android et sur iPhone.

Initialement, le ministère de l’Intérieur et l’Agence nationale des titres sécurisés avaient prévu un lancement grand public début 2023. Mais la phase de test a été prolongée, les testeurs iPhone ayant pris du retard. Les responsables évoquent un problème de communication NFC.

L’équipe technique avait prévu 20 000 testeurs, possesseurs de système Android et iOS confondus. Mais jusqu’ici, seuls 5 000 bêta testeurs y ont accès. Les développeurs se baseront sur les retours des testeurs pour améliorer l’application et ses différentes fonctionnalités. Après le report du lancement public, le gouvernement n’a pas encore évoqué une nouvelle date.

Une numérisation impulsée par l’UE ?

La démarche de la France est-elle impulsée par le programme de numérisation de l’UE ? Les experts estiment en tout cas que cette décision est en partie motivée par la volonté de modernisation de l’Union européenne via un système d’ID digital.

Le comité de l’UE vient de donner son feu vert au cadre d’identification numérique. Ce dernier obligera les États membres de l’UE à fournir aux citoyens un portefeuille numérique leur permettant de confirmer leur identité en ligne.

Romana Jerković, membre de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie explique : « Le portefeuille numérique deviendra une passerelle d’identité fiable et tout-en-un qui donnera aux citoyens le contrôle total de leurs propres données et leur donnera la liberté de décider exactement quelles informations partager, avec qui et quand ».

Le cadre européen de l’identité numérique attend maintenant l’approbation formelle des députés européens. Mais cette démarche amène petit à petit les États membres à opérer progressivement leur transformation numérique.

Identité numérique : le dispositif présente-t-il des dangers ?

Au fur et à mesure que les services se numérisent, les applications de gestion d’identité numérique deviennent essentielles. Ces outils qui permettent aux utilisateurs de stocker, sécuriser et gérer des clés d’identité numérique viennent faciliter leurs démarches administratives, sociales ou financières en ligne. Le dispositif présente de nombreux avantages.

L’identité numérique et ses avantages

Ces applications offrent aux utilisateurs une commodité inégalée et la liberté de décider comment utiliser leurs informations personnelles. Par-dessus tout, ce genre de dispositif numérique assure la confidentialité et constitue un outil puissant pour lutter contre la fraude.

Grâce aux applications d’ID digital, les utilisateurs n’auront plus à transporter des piles de documents pour s’identifier lors de l’accès aux services. Par ailleurs, les outils d’identification numérique offrent aux utilisateurs l’entière contrôle de leurs données. Les utilisateurs partagent uniquement les informations d’identification requises en toute sécurité et juste pour le laps de temps nécessaire.

Les applications d’identité numérique profitera à la fois au public et aux institutions. Elles permettront aux utilisateurs d’accéder aux services à l’aide de leurs téléphones portables. Les institutions pour leur part pourront identifier les clients, recevoir des informations et valider les données plus facilement.

Très pratique, cette démarche de numérisation profitera également à la planète en réduisant de façon drastique l’usage de papiers. Si les systèmes d’authentification numérique présentent des avantages évidents, il faut également prendre conscience de certains risques et dangers.

Les dangers des outils de gestion d’identité numérique

Bien que les technologies d’identité numérique apportent d’innombrables avantages, leur développement et leur mise en œuvre ont donné lieu à une variété de risques et de défis. Les systèmes d’identité numérique pourraient potentiellement augmenter le risque d’exclusion de groupes déjà marginalisés à cause :

Des faibles niveaux de littératie numérique

Du manque d’accès aux appareils électroniques

Des problèmes de protection des données

Des risques pour la vie privée.

La gouvernance des données représente également un défi majeur. Cette gouvernance des données pour les systèmes d’identité numérique devrait soutenir le développement de normes de confidentialité et de cybersécurité tout au long du cycle de vie des données.