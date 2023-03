Id verification : qu’est-ce que c’est et pourquoi l’effectuer ?

L’ « Id verification » est un terme anglais qui signifie « vérification de l’identité » en français. Il consiste à s’assurer qu’un individu est bien ce qu’il déclare être. Ce genre de procédure revêt une importance considérable dans certains secteurs d’activité dans lesquels les entrepreneurs sont obligés de recueillir les informations personnelles de leurs clients. Pour le mettre en œuvre, différentes étapes sont à respecter tout comme les dispositions législatives applicables en la matière. Nous en disons plus dans cet article.

La vérification de l’identité est un processus fréquemment engagé par les établissements publics et les institutions de crédit. Elle permet aux clients d’accéder à des services particuliers ou à des informations déterminées. Dans la vie réelle, elle s’effectue en une seule phase : la personne concernée présente un passeport ou une carte nationale d’identité (CNI). Alors, si l’organisme demandeur est 100 % en ligne, comment et pourquoi l’Id verification doit-il être réalisé ?

Pour quelles raisons vérifier l’identité de ses clients ?

Vérifier l’identité de ses clients grâce à des outils numériques présente de nombreux avantages, en l’occurrence :

élimination de tout risque de cyberattaques ;

optimisation de la confiance entre les consommateurs et les prestataires de services ;

lutte efficace contre l’hameçonnage ;

balayage des doutes sur l’authenticité d’un document ;

amélioration de la gestion des données relatives à la clientèle (plus de paperasse inutile) ;

respect de la réglementation en vigueur.

En quelques mots, vous avez tout intérêt à vérifier l’identité de vos consommateurs grâce à des outils numériques adaptés.

Quels secteurs d’activité ont besoin de services d’Id verification ?

Il existe plusieurs secteurs d’activité qui sont obligés de recourir à la procédure d’Id verification. Tel est notamment le cas de l’immobilier, du « forex trading », de l’apprentissage virtuel (e-learning) et de l’assurance. Les entreprises qui exercent dans le domaine de la cybersanté, du financement participatif et de la cryptomonnaie sont aussi concernées par les enjeux de la vérification de l’identité numérique. Elles ont besoin d’adopter des solutions digitales efficaces et éprouvées.

Comment fonctionne l’Id verification ?

L’Id verification peut se réaliser par le biais de la biométrie (un balayage facial) ou des outils de vidéoconférence comme Zoom. Il est également possible de l’effectuer sur la base des antécédents de la personne concernée (un rapport de crédit, par exemple) ou des documents officiels numérisés. Ce genre d’activité est, dans la majorité des cas, chronophage et répétitive. C’est la raison pour laquelle plusieurs experts en la matière ont développé des systèmes de confirmation de l’identité. Ceux-ci sont en mesure d’accomplir la tâche automatiquement et de ne requérir aucune intervention humaine. En plus, ils ne nuisent pas à l’expérience utilisateur.

Quelles sont les étapes de la vérification d’une identité en ligne ?

Près de 5 étapes sont à franchir pour opérer la vérification d’une identité numérique. Tout commence par la visite d’un client du site internet de l’entreprise. Il doit ensuite accepter l’utilisation de la caméra et du microphone de son appareil par la plateforme en question. Puis, les deux faces de sa pièce d’identité sont à présenter. Une technologie avancée d’Id vérification va confirmer ou contester l’authenticité de ce document. Plus tard, le client est amené à montrer son visage et à sourire devant sa caméra. Une fois que son identité est vérifiée, toutes ses informations personnelles seront enregistrées dans la base de données de l’entreprise. Celles-ci incluent l’adresse e-mail et le numéro de téléphone.