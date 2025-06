France : ces 5 sites porno risquent de fermer à leur tour.

Après l’épisode du blocage de Pornhub en France, 5 autres sites pornos menacent de fermer leur accès dans l’Hexagone.

L’Arcom a ciblé cinq sites pornographiques européens, basés à Chypre et en République tchèque : Xvideos, XNXX, xHamster, XHamsterLive et TNAFLIX. Ces plateformes, parmi les plus visitées en France, n’ont pas mis en place de système de contrôle d’âge efficace. À noter que l’exigence légale rejette les simples boutons déclaratifs comme « Je suis majeur ».

Une offensive réglementaire contre les sites porno en France

Le 11 juin 2025, l’Arcom a adressé une lettre d’observations aux éditeurs de ces cinq sites porno. Il s’agit de la première étape avant l’éventuelle application de sanctions.

Selon l’arrêté ministériel du 26 février 2025, ces plateformes figurent parmi les 17 sites européens ciblés pour leur non-respect des obligations de vérification d’âge.

En effet, les simples déclarations comme « j’ai 18 ans et plus » ne suffisent plus pour filtrer l’accès des mineurs. La loi SREN du 21 mai 2024 impose des mécanismes plus robustes.

Xvideos, XNXX et les autres sites porno visés n’ont pas encore adapté leurs systèmes. En contrario, des plateformes comme SunPorno ont déjà implémenté une page de garde avec contrôle d’âge.

En cas de persistance, ces sites pornos seront bloqués par les fournisseurs d’accès internet et déréférencés des moteurs de recherche, rendant leur accès en France quasi impossible.

Cette mesure fait écho au retrait volontaire de Pornhub, YouPorn et RedTube, qui ont quitté le marché français pour éviter ces contraintes.

Pas d’échappatoire, plusieurs moyens de contournement

Cependant, le recours aux VPN pourrait contourner ces blocages. Un défi que l’Arcom reconnaît tout en insistant sur la responsabilité des plateformes, conformément au Règlement sur les services numériques (DSA) de l’Union européenne.

L’Arcom souligne : « Les plateformes ne peuvent déléguer leurs responsabilités à d’autres acteurs, comme les fabricants de terminaux ou les systèmes d’exploitation ».

Par ailleurs, cette régulation veut s’étendre aux plateformes diffusant des contenus explicites sans contrôle strict. Le réseau social X d’Elon Musk se retrouve au cœur du débat.

«on a fait avec l'UE de la reco faciale /identifiant afin de réguler les sites porno et péd. oporno

On sait si tu as plus ou – de 15 ans»

Du coup va-t-il avec l’UE faire un pass qr code «Tinder avec mineurs de 14 ans» pour que les profs de théâtre de 40 ans sortent avec des ados? pic.twitter.com/LDAZVF327h — Gérard Bauchitté (@MontesYal) June 12, 2025

L’acceptation de contenus porno depuis 2024 aligne X sur les sites pour adultes sous la loi SREN de France. Suite à cela, la ministre du Numérique Clara Chappaz envisage une vérification d’âge obligatoire pour les utilisateurs de la plateforme.

Cette mesure vise aussi des plateformes comme Reddit, Bluesky et Mastodon, potentiellement classées « pornographiques » et contraintes aux mêmes mesures.

