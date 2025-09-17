Nothing veut créer un smartphone IA : les investisseurs lâchent 200 millions $

Nothing, devenue récemment licorne avec une valorisation de 1,3 milliard, prépare un smartphone IA pour 2026. Le projet de la startup londonienne séduit déjà des investisseurs tels que Tiger Global et Qualcomm Ventures.

Carl Pei fonde Nothing en 2020 après son départ de OnePlus, ciblant une génération en quête de simplicité. La marque débute avec les écouteurs sans fil au design transparent, les Ear (1), vendus 99 dollars. Très vite, Nothing passe aux smartphones. Le Phone (1) sort en 2022 avec Nothing OS et les emblématiques glyph lights. Après avoir conquis l’Inde, Nothing prépare désormais son entrée dans le marché des smartphones IA.

De Nothing à une licorne

À ce jour, Nothing a vendu 5,1 millions d’unités, dont plus d’un million au seul deuxième trimestre. Le chiffre d’affaires dépasse ainsi le milliard de dollars.

Pourtant, 80 % des ventes se concentrent en Asie, avec une présence limitée en Occident. Aux États-Unis, seuls deux modèles sont disponibles, et les parts de marché mondiales restent proches de 1 %.

Cette croissance attire néanmoins les investisseurs. Nothing enchaîne les levées : série A de 15 millions en 2021, série B de 96 millions en 2022. Ces opérations sont soutenues par des fonds comme GV (Google Ventures) et EQT.

En prime, Carl Pei cultive un lien direct avec la communauté. Il lève 11,5 millions auprès de ses fans via Crowdcube.

Le 15 septembre 2025, Nothing clôture une série C de 200 millions de dollars menée par Tiger Global.

Cette levée valorise l’entreprise à 1,3 milliard de dollars et lui confère le statut de licorne.

Today, @nothing raised $200M Series C at a $1.3B valuation.



This marks the start of our next chapter: From building the only new smartphone company of the last decade, to creating an AI-native platform where hardware & software converge.



Grateful to our community who’ve been… pic.twitter.com/RdgX7JU7Ke September 16, 2025

Parmi les participants, on retrouve les investisseurs historiques et de nouveaux alliés stratégiques comme Nikhil Kamath et Qualcomm Ventures. Ce dernier partenariat est clé.

En effet, Qualcomm fournira des processeurs optimisés pour l’IA, essentiels aux futurs projets de smartphone de Nothing.

Nothing prépare AI-first, son smartphone IA pour 2026

Nothing oriente désormais ses mannes vers l’IA, ou plus précisément vers un écosystème “AI-native”. Avec prudence et ingéniosité, Pei étend son application aux wearables et objets connectés.

La startup recrute Sélim Benayat, ancien cadre de Linktree et fondateur de Bento, pour piloter ce projet. Pour l’instant, les aperçus se limitent à Essential Search. Cette fonction de recherche intelligente anticipe les besoins des utilisateurs en explorant l’appareil et le web, avec des assistants contextuels.

Nothing entend éviter les erreurs de Humane avec l’AI Pin, mais suivrait plutôt les pas des géants.

L’IA sera intégrée dans des smartphones existants, plutôt que dans des gadgets radicalement nouveaux.

En 2026, le premier appareil « AI-first » verra le jour. Un smartphone dans lequel l’IA pilote tout, de la recherche proactive à la personnalisation adaptative et potentiel OS unifié pour l’écosystème Nothing.

Pei prépare également un nouveau tour communautaire pour renforcer le lien organique avec les utilisateurs.

