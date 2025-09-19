Samsung Galaxy S25 : One UI 8 est disponible ! Téléchargez-le vite

La grande mise à jour tant attendue des Galaxy S25 est enfin disponible en France. Samsung déploie One UI 8 et promet une expérience plus fluide et stable pour ses utilisateurs.

C’est officiel : depuis le 18 septembre, les Galaxy S25 français accueillent One UI 8 dans sa version stable. Après un lancement discret en Corée du Sud, Samsung enchaîne avec la France, respectant à la lettre son calendrier de déploiement.

One UI 8 sur les Galaxy S25 : stabilité et corrections à la clé

La mise à jour concerne toute la gamme, du Galaxy S25 classique au S25 Ultra en passant par le S25 Plus et le S25 Edge. Dès le téléchargement, un message résume l’ambition de Samsung. Celui d’ améliorer la communication, stimuler la créativité et rendre la personnalisation plus intuitive. Le tout repose sur Android 16, la dernière version de l’OS de Google.

Mais d’abord, comment l’installer ? Eh bien, très simple. Allez dans Paramètres puis Mise à jour logiciel. Si la mise à jour One UI 8 est disponible pour votre appareil, elle s’affichera.

Si elle apparaît, assurez-vous que votre Galaxy S25 dispose d’une connexion Internet stable. Veillez aussi à ce que la batterie ait au moins 50 % de charge. Ensuite, lancez le téléchargement, puis suivez les instructions pour l’installation. Le téléphone redémarrera.

Une fois installé, One UI 8 ne chamboule pas vos habitudes. Pas de révolution graphique ni de refonte complète, mais une optimisation bienvenue. Au fait, One UI 7, basé sur Android 15, avait connu quelques soucis au déploiement.

Les ralentissements, plantages et petits dysfonctionnements avaient agacé de nombreux utilisateurs. One UI 8 arrive donc justement pour effacer ces défauts et stabiliser l’expérience.

Cette version met surtout l’accent sur Galaxy AI. L’ensemble des fonctions intelligentes intégrées aux smartphones Samsung. Précisons enfin que cette mise à jour avait déjà fait ses débuts sur les Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 et Galaxy Z Flip 7 FE, lancés cet été.

Les pliables de Samsung ont donc servi de terrain d’essai avant l’arrivée sur les S25, confirmant une stratégie progressive mais maîtrisée du constructeur.

