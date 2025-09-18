Honor Magic 7 Pro 512 Go à prix fou : –42 % chez AliExpress

Avec l’opération Promo d’automne d’AliExpress, les prix s’effondrent sur de nombreux produits tech. Le Honor Magic 7 Pro 512 Go en profite : affiché habituellement à 1 299 €, il tombe à seulement 762 €, soit une économie renversante de 537 €. Une aubaine pour qui veut s’offrir un smartphone premium sans payer le prix fort.

Saisissez cette opportunité rare sur un marché où les smartphones haut de gamme sont de plus en plus chers. Grâce à la réduction proposée par AliExpress, ce modèle d’exception devient une véritable bonne affaire. N’attendez pas, l’offre se termine le 21 septembre et dépend des stocks disponibles.

Un smartphone taillé pour tous les usages

Le Magic 7 Pro n’a rien à envier aux géants Apple et Samsung. Il brille d’abord par son grand écran AMOLED de 6,81 pouces, capable d’atteindre une luminosité record de 5 000 nits, parfait pour une lisibilité en plein soleil.

Compatible HDR10+ et Dolby Vision, il sublime aussi bien vos sessions Netflix que vos parties de jeu vidéo.

Sous le capot, on retrouve le Snapdragon 8 Elite, épaulé par 12 Go de RAM : une combinaison qui garantit des performances fluides, même sur les jeux les plus exigeants.

Avec Android 15 et la surcouche MagicOS, vous profitez en plus de fonctionnalités d’IA avancées comme la traduction en temps réel.

L’autonomie suit le rythme grâce à une batterie de 5 270 mAh qui tient deux jours, épaulée par une charge rapide de 100 W et une recharge sans fil de 80 W. Quelques minutes suffisent pour regagner plusieurs heures d’utilisation.

Un appareil photo qui impressionne

Honor soigne aussi la partie photo : triple module avec capteur principal 50 Mpx, ultra grand-angle 50 Mpx et un impressionnant téléobjectif x3 de 200 Mpx.

À l’avant, un capteur 50 Mpx épaulé d’un module 3D TOF assure des selfies détaillés et des appels vidéo de haute qualité. Que ce soit en voyage, en soirée ou en plein soleil, les clichés respirent la netteté.

Une réduction impressionnante : l’Honor Magic 7 Pro tombe à 762 €

De 1 299 € à 762 €, soit –42 % et 537 € d’économies : difficile de trouver un smartphone aussi complet à ce prix.

À titre de comparaison, un Galaxy S25 Ultra ou un iPhone Pro équivalent coûte encore plusieurs centaines d’euros de plus.

Fiabilité et garanties incluses

Honor n’est plus une marque à présenter : design raffiné, finitions haut de gamme et innovations constantes.

AliExpress ajoute à cela des arguments rassurants : livraison gratuite rapide, retour sous 90 jours, garantie constructeur 2 ans et paiement en plusieurs fois sans frais.

Une affaire à saisir d’urgence

Avec son écran époustouflant, ses performances de pointe, son autonomie solide et son système photo impressionnant, le Honor Magic 7 Pro s’adresse aussi bien aux pros qu’aux gamers et aux amateurs de photo.

À 762 € au lieu de 1 299 €, c’est une offre exceptionnelle… mais qui risque de disparaître vite.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.