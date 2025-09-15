iPhone 17, Air, Pro et Pro Max en précommande : où les acheter au meilleur prix en ligne

Les iPhone 17 sont disponibles en précommande depuis le 12 septembre. Air, Pro ou Pro Max : chaque modèle a ses atouts, mais aussi un prix qui peut varier selon le marchand. Voici où les commander au meilleur tarif, avec facilités de paiement et offres de reprise à la clé.

Les nouveaux iPhone 17 sont disponibles en précommande depuis le 12 septembre, dès 14h. Quatre modèles composent la gamme : iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Leur prix débute à partir de 999 €, mais selon les revendeurs et opérateurs, il est possible d’obtenir des facilités de paiement, des bonus de reprise ou des remises immédiates. Voici un tour d’horizon des meilleures offres pour économiser à l’achat.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Les iPhone 17 : plus de puissance et enfin le 120 Hz sur le modèle standard

Grande nouveauté cette année : l’iPhone 17 de base (6,3 pouces) adopte l’écran ProMotion 120 Hz et l’Always-On Display, jusqu’ici réservés aux versions Pro.

Plus lumineux (3 000 nits) et dopé à la puce A19, il gagne en fluidité et en intelligence artificielle.

Par ailleurs, il est équipé d’un double capteur photo de 48 Mpx et d’une caméra frontale Center Stage pour des visioconférences toujours cadrées.

Proposé à 999 €, il devient une option solide pour ceux qui veulent du premium sans basculer sur les modèles les plus chers.

iPhone 17 Air : finesse record et châssis en titane

Et pour cette nouvelle gamme, Apple introduit un nouveau venu, l’iPhone 17 Air. Avec seulement 5,6 mm d’épaisseur et 165 g sur la balance, il s’agit du smartphone le plus fin jamais conçu par la marque.

Son écran OLED de 6,5 pouces ProMotion 120 Hz, son capteur photo 48 Mpx et sa caméra Center Stage en font un excellent compagnon du quotidien.

L’eSIM obligatoire et l’autonomie d’une journée complète le destinent aux utilisateurs recherchant légèreté et élégance sans compromis.

iPhone 17 Pro et Pro Max : le summum avec refroidissement et zoom x8

Les modèles haut de gamme profitent d’un châssis en aluminium et inaugurent un système de refroidissement par chambre à vapeur.

Leur design évolue avec un plateau photo horizontal et une protection Ceramic Shield 2 sur toutes les faces.

En photo, le téléobjectif grimpe à 48 Mpx avec un zoom optique x8. L’iPhone 17 Pro Max se distingue avec son immense dalle de 6,9 pouces et son autonomie record de près de 40 heures.

Où précommander les iPhone 17 au meilleur prix ?

Apple Store : prix officiel, possibilité de reprise d’ancien iPhone et paiement en plusieurs fois.



: prix officiel, possibilité de reprise d’ancien iPhone et paiement en plusieurs fois. Amazon / Fnac / Darty : précommandes ouvertes avec livraison dès le 19 septembre, parfois accompagnées de cartes cadeaux.



: précommandes ouvertes avec livraison dès le 19 septembre, parfois accompagnées de cartes cadeaux. Opérateurs (Orange, SFR, Bouygues, Free) : subventions possibles avec forfait, ou reprise bonifiée sur votre ancien smartphone.



Notez que les prix démarrent à 999 € pour l’iPhone 17, 1 099 € pour l’iPhone 17 Air, 1 299 € pour l’iPhone 17 Pro et 1 499 € pour l’iPhone 17 Pro Max.

Faut-il craquer dès maintenant ?

Avec cette génération, Apple rend le modèle standard bien plus intéressant grâce au 120 Hz et à la luminosité record.

L’iPhone 17 Air séduira ceux qui privilégient la finesse, tandis que les Pro et Pro Max restent les références pour les amateurs de photo et de performances extrêmes.

Les précommandes sont ouvertes jusqu’au 19 septembre, date de lancement officiel, et les stocks des modèles les plus prisés (notamment le Pro Max) risquent de partir très vite.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.