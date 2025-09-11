iPhone 17 : le benchmark a leak, et même les pro Android sont sous le choc

Les premiers résultats de la puce A19 Pro de l’iPhone 17 viennent de fuiter. Bien que les chiffres bruts ne suffisent pas à raconter toute l’histoire, le benchmark dévoile d’énormes scores.

Chaque rentrée apporte son lot de rumeurs autour des iPhone. Celle-ci, en revanche, a pris tout le monde de court. Un benchmark du futur iPhone 17 Pro a fuité dans la base de données Geekbench 6. Et il révèle des chiffres assez monstrueux.

La puce A19 Pro, qui équipe aussi bien l’iPhone 17 Pro, le Pro Max que le nouvel iPhone Air, affiche déjà des scores qui envoient du lourd. Si l’on se fie à ces fuites, elle ne se contente pas d’améliorer l’existant.

Franchement, elle repousse les limites de ce que l’on attend d’un téléphone. Et si tout cela se confirme, elle fera trembler les Galaxy, Pixel et autres OnePlus.

Eh bien, accouchez ! Que dit le benchmark sur l’iPhone 17 ?

Apple parle d’un gain de 15 % par rapport à l’A18 Pro. Ce, suivi de40 % de meilleures performances « soutenues ». C’est un terme un peu pompeux pour dire que votre iPhone 17 ne va pas fondre dans vos mains après trois parties de Genshin Impact.

Le secret réside dans une chambre à vapeur pensée par Apple, qui permet à la bête de tenir la cadence plus longtemps. Ainsi, montage vidéo, jeux AAA et même IA locale deviennent soudainement plus digestes pour un smartphone.

L’iPhone 17 Pro sort un score monocœur de 3 895. Pour donner une idée, le Galaxy S25 Ultra plafonne à 3 031. En revanche, Samsung garde une petite revanche sur le multicœur avec 9 829 contre 9 746 pour Apple.

Une victoire d’étape bien que dans la vraie vie, c’est le score monocœur qui fait souvent la différence. Les autres concurrents, quant à eux, ne tiennent pas vraiment la comparaison.

Le OnePlus 13 atteint 2 893 en monocœur et 9 058 en multicœur. Le Pixel 10 Pro XL de Google, malgré des progrès avec sa puce Tensor, lui, est loin derrière avec seulement 2 322 et 6 286.

Bref, le test a été réalisé sur un iPhone 17 Pro doté de 12 Go de RAM. Le Pro Max, avec sa meilleure dissipation thermique, pourrait faire encore mieux.

Des graphismes dignes d’un MacBook, dans votre poche

Si les performances CPU impressionnent, c’est bien le GPU de l’A19 Pro qui fait tourner toutes les têtes. Selon une fuite relayée par Vadim Yuryev, l’iPhone 17 Pro décroche un score « Metal » de 45 657.

Pour les non-initiés, ce chiffre ne dit peut-être pas grand-chose. Toutefois, il correspond peu ou prou au niveau de la puce M2 que l’on retrouve dans un iPad Pro ou un MacBook Air sorti en 2022. Un téléphone qui rivalise avec un ordinateur portable récent donc.

Ce résultat relance alors un vieux débat. Apple ne serait-il pas en train de fabriquer des iPhones trop puissants pour être de simples téléphones ? Il y en a même un qui a suggéré qu’une telle puce aurait plus de sens dans un MacBook 12 pouces abordable. Mais voilà, Apple aime surprendre. Et mettre un moteur de Formule 1 dans une citadine semble être devenu sa nouvelle spécialité.

Cette montée en puissance a aussi des conséquences concrètes. L’iPhone 17 Pro pourrait offrir une expérience de jeu sans compromis. Le genre à la hauteur de ce que proposent certaines consoles portables.

Quoi qu’il en soit, attendons de voir comment la bête se comportera réellement au quotidien.

