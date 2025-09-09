Samsung Galaxy S25 Ultra 256 Go chute à 865 € (–41 %) chez AliExpress

Vous rêvez d’avoir le smartphone star de Samsung Galaxy S25 Ultra , mais vous n’avez pas les moyens de le payer ? Cette offre est faite pour vous ! Actuellement cet appareil s’affiche à prix fracassé. Une occasion rare de mettre la main sur le modèle le plus prestigieux de la gamme Samsung, sans vider son compte en banque.

Avec des prix qui grimpent souvent au-delà de 1 200 €, les smartphones premium restent hors de portée pour beaucoup. Grâce à cette offre AliExpress, le Galaxy S25 Ultra devient enfin accessible : un concentré de technologie signé Samsung à un tarif inédit, une occasion à ne surtout pas laisser filer.

Samsung Galaxy S25 Ultra, un allié performant en toute situation

Le S25 Ultra mise sur un écran AMOLED XXL de 6,9 pouces (QHD+, 120 Hz, 2 600 nits) pour magnifier votre contenu. Luminosité éclatante et défilement ultra-fluide : difficile de trouver mieux.

Avec le Snapdragon 8 Elite et 12 Go de RAM à la manœuvre, la vitesse est au rendez-vous. Peu importe que vous jouiez, jongliez entre applis ou montiez vos vidéos, tout s’exécute sans effort.

Côté photo, Samsung mise sur un module impressionnant : un capteur principal de 200 MP épaulé par trois autres objectifs, dont deux téléobjectifs.

De jour comme de nuit, vos clichés gagnent en détails et en profondeur, avec une qualité quasi professionnelle.

Une réduction impressionnante : le Galaxy S25 Ultra tombe à 865 €

Proposé initialement à 1 469 €, le Galaxy S25 Ultra est aujourd’hui 41 % moins cher, soit une remise de 606 €.

Pour un smartphone aussi complet, c’est une offre qui se démarque largement face aux concurrents directs (Apple, Google, Xiaomi).

Un achat rassurant et sans compromis

Samsung reste une référence incontestée dans l’univers des smartphones haut de gamme.

Sur AliExpress, cette version bénéficie de la garantie constructeur 2 ans, de la livraison gratuite et rapide depuis la France et d’un retour possible sous 15 jours.

Petit détail : il s’agit d’une version Hong-Kong (pas d’eSIM ni de Samsung Pay), mais l’expérience reste identique.

À qui s’adresse ce bon plan ?

Le Galaxy S25 Ultra est le smartphone parfait pour les professionnels, les créatifs et les passionnés de photo et de vidéo.

Son autonomie, son S Pen intégré et ses performances en font un outil polyvalent pour le travail comme pour le divertissement.

Les stocks étant limités à ce prix, il faudra être rapide pour ne pas passer à côté.

