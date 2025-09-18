Google Pixel 10 Pro XL : déjà –550 € chez RED by SFR, le smartphone premium tombe à 749 €

Vous rêvez d’avoir le tout nouveau Google Pixel 10 Pro XL ? C’est l’occasion parfaite pour réaliser votre rêve ! Lancé à 1 299 €, le tout nouveau Google Pixel 10 Pro XL est déjà proposé à partir de 749 € grâce aux offres cumulées de RED by SFR. Une économie de 550 € qui rend ce géant de la photo et de l’IA beaucoup plus accessible.

S’offrir un smartphone premium sans se ruiner est désormais possible grâce à une offre exceptionnelle sur le Google Pixel 10 Pro XL. Pour contrer la tendance des prix dépassant les 1 200 €, RED by SFR vous permet d’acquérir le nouveau mastodonte de Mountain View à un tarif bien plus doux en cumulant simplement remise, offre de remboursement et bonus de reprise.

Un grand écran pour tous les usages

Avec sa dalle OLED Super Actua de 6,8 pouces à 120 Hz, le Pixel 10 Pro XL est taillé pour le binge-watching, le gaming ou le multitâche.

Cet appareil allie un confort visuel digne d’une tablette à un format parfaitement transportable, grâce à des caractéristiques de pointe comme sa luminosité record, son contraste infini et sa fluidité exemplaire.

L’IA et la photo au sommet

Si Google recycle une partie de ses capteurs, c’est sur le traitement logiciel que le Pixel 10 Pro XL explose la concurrence.

Son IA dopée au Tensor G5 sublime chaque cliché, qu’il s’agisse de portraits, de scènes nocturnes ou de vidéos 4K.

Dans nos tests, il rivalise sans complexe avec les iPhone 16 Pro et Galaxy S25 Ultra, souvent à des prix plus élevés.

Des performances solides et un usage polyvalent

Le processeur Tensor G5 n’est peut-être pas le plus rapide face aux Snapdragon 8 Elite, mais couplé à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, il assure une fluidité constante au quotidien.

Côté autonomie, sa batterie de 5 200 mAh tient une journée complète, avec recharge filaire 30 W ou sans-fil Qi2 compatible avec les accessoires MagSafe d’Apple.

Une réduction impressionnante : le Pixel 10 Pro XL à 749 €

Au lieu de 1 299 €, le Pixel 10 Pro XL tombe à 999 € avec forfait RED 5G, puis à 919 € grâce à un remboursement de 80 €.

En ajoutant le bonus reprise de 250 €, l’addition finale descend à 749 € seulement. Un tarif inédit pour un smartphone aussi complet, qui concurrence frontalement les meilleurs flagships.

Google et RED : fiabilité au rendez-vous

Google est reconnu pour ses mises à jour Android rapides et régulières, ainsi que pour la longévité de ses smartphones.

Quant à RED by SFR, il s’agit d’un acteur sérieux, qui propose la garantie constructeur et une livraison rapide, sans engagement sur le forfait.

Une occasion rare à ne pas laisser filer

Grand écran, photo au sommet, IA avancée et autonomie correcte : le Pixel 10 Pro XL coche toutes les cases pour les amateurs de premium.

Cette remise de 550 € le rend enfin abordable. Mais attention, ces offres cumulées sont limitées dans le temps.

