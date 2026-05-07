Un processeur Intel Core i7 pour moins de 590 € ? C’est l’offre folle de Cdiscount sur ce Lenovo

Besoin de puissance sans vous ruiner ? Le Lenovo IdeaPad Slim 3 allie un Core i7 de dernière génération à 16 Go de mémoire vive pour une fluidité totale. Habituellement vendu 799 €, il profite d’une baisse de prix spectaculaire chez Cdiscount et s’affiche à 584 € via un code promotionnel.

Inutile de présenter le Lenovo IdeaPad Slim 3, un laptop qui a fait ses preuves auprès de milliers d’utilisateurs. Bien conçu et paré pour durer, il s’offre aujourd’hui un coup d’éclat avec cette itération sous Intel Core i7. En perdant 215 € sur son prix habituel, il devient la solution idéale pour ceux qui cherchent la puissance d’un haut de gamme au prix de l’entrée de gamme.

La puissance brute au service de votre quotidien

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 n’est pas qu’un simple outil de bureautique, c’est un véritable compagnon de productivité. Que vous soyez adepte du multitâche avec des dizaines d’onglets ouverts, ou que vous vous lanciez dans du montage vidéo léger, son processeur Intel Core i7 de 13e génération ne flanche jamais. Couplé à 16 Go de RAM, il garantit une navigation d’une fluidité exemplaire : fini les ralentissements frustrants en pleine réunion Zoom ou lors d’un rendu de projet.

Côté confort, la dalle de 15 pouces WUXGA offre une netteté remarquable pour vos soirées streaming ou vos sessions de travail prolongées. Mais c’est surtout sa mobilité qui impressionne : avec seulement 1,68 kg sur la balance, il se fait oublier dans un sac à dos. Petit plus pour les pressés : sa technologie RapidCharge Boost redonne deux heures d’autonomie en seulement 15 minutes de charge. De quoi tenir une journée de cours ou de rendez-vous sans stresser pour la batterie.

Une réduction impressionnante : le Lenovo IdeaPad Slim 3 tombe à 584 €

Le calcul est simple et sans appel. Habituellement proposé à 799 €, le Lenovo IdeaPad Slim 3 voit son prix chuter drastiquement grâce au code promo 15DES129 sur Cdiscount. Vous réalisez une économie réelle de 215 € (soit -27 %). À ce tarif, il vient directement concurrencer des modèles d’entrée de gamme bien moins véloces, offrant ainsi un rapport performance/prix imbattable sur le marché actuel des 15 pouces.

La fiabilité Lenovo alliée au service Cdiscount

Choisir Lenovo, c’est opter pour la robustesse d’un leader mondial de l’informatique. La série IdeaPad est réputée pour sa longévité et la qualité de ses finitions. En commandant chez Cdiscount, vous bénéficiez de la garantie constructeur de 2 ans et d’une livraison rapide et sécurisée. Le vendeur est un acteur historique du e-commerce français, vous assurant une transaction fiable et un service client réactif en cas de besoin.

L’ordinateur idéal pour la rentrée ou le télétravail

En résumé, ce Lenovo IdeaPad Slim 3 est le choix parfait pour ceux qui recherchent de la puissance (Core i7), du stockage massif (1 To SSD) et de la légèreté. Que vous soyez étudiant, créatif ou travailleur nomade, cette configuration ne vous décevra pas. Sachez que l’offre est éphémère et les stocks sur ces modèles ‘boostés’ fondent à vue d’œil à ce tarif record.

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