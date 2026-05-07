Google lance un coach santé IA qui connaît déjà presque toute votre vie

Google veut maintenant prendre soin de la santé de ses utilisateurs. Car avec son nouveau coach IA, ses bracelets connectés et une appli entièrement repensée, le géant américain promet un suivi ultra-personnalisé. Que demander de mieux ?

Le futur imaginé par Google ressemble de plus en plus à un coach santé invisible qui vous suit partout. Au programme ? Une application Google Health, un coach IA basé sur Gemini et un bracelet Fitbit Air à prix cassé. Sommeil, sport, alimentation, récupération, tout est désormais analysé pour vous proposer des recommandations ultra-personnalisées.

Les nouveautés de Google pour prendre soin de votre santé

Fini Fitbit, ou presque. À partir du 26 mai, l’application historique devient officiellement Google Health. Une évolution qui ressemble surtout à une absorption complète de la marque par l’écosystème Google.

Get up close and personal with your health.



On May 26, the Fitbit app becomes the #GoogleHealth app for both Android and iOS— combining the best of Fitbit tracking with the power of Google to create a more holistic wellness experience.



Learn more: https://t.co/ABOOMCvA0J pic.twitter.com/d7UAyE7YK6 — Google Health (@googlehealth) May 7, 2026

Le nouveau hub centralise tout. Quand je parle de tout, cela inclut activité physique, sommeil, nutrition, données médicales et objectifs sportifs. L’interface adopte des anneaux façon Whoop ou Apple Fitness, avec plusieurs onglets dédiés au suivi quotidien. Google simplifie un système devenu inutilement éclaté entre Fitbit, Google Fit et Pixel Watch.

Mais le vrai cœur de cette stratégie, c’est le Google Health Coach. Il s’agit d’une IA alimentée par Gemini capable d’analyser vos habitudes. Il est même en mesure de discuter avec vous comme un coach personnel disponible 24h/24.

Puisque Google connaît déjà comment vous dormez, bougez et récupérez, son IA transforme ces données en recommandations sur mesure. Le coach peut ainsi adapter un entraînement si vous êtes fatigué.

Google releases the AI ​​Coach in their new health app, beating Apple to the punch!



Google has released an AI health coach that uses Gemini. So, essentially, a health coach that works with all (!) your health data. I think this is the first step towards a personal AI doctor and… pic.twitter.com/08PPMRCX87 — Chubby♨️ (@kimmonismus) May 7, 2026

Il saura aussi analyser vos cycles de sommeil ou même interpréter certaines données médicales. Il peut aussi enregistrer vos repas à partir d’une simple photo. Oui, votre assiette de pâtes à minuit devient désormais une donnée exploitable.

Et contrairement à un chatbot classique comme ChatGPT, ce coach IA dispose déjà d’un historique massif sur vos habitudes. C’est précisément ce qui inquiète autant que cela fascine.

Un bracelet discret, mais une collecte de données géante

Pour accompagner cette nouvelle plateforme, Google lance aussi le Fitbit Air. Il s’agit d’un bracelet connecté à 99 euros pensé pour être porté en permanence. Et pour cause : il ne possède pas d’écran et reste très discret au poignet. En plus, il promet jusqu’à 7 jours d’autonomie.

Le bracelet mesure le rythme cardiaque, le sommeil et la température corporelle. À cela s’ajoutent la SpO2 et la variabilité cardiaque. Bref, tout ce qu’il faut pour nourrir l’IA avec des données précieuses. Google passe ici à l’ère de la santé prédictive.

Le pari du géant américain est évident. Pendant des années, les objets connectés ont accumulé des montagnes de données souvent incompréhensibles pour le grand public. Avec l’IA générative, ces chiffres deviennent enfin des recommandations concrètes : faut-il se reposer aujourd’hui ? Manger différemment ? Modifier son entraînement ?

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