Android va devenir un clone d’iOS ? Google tente d’éteindre l’incendie 

Et si Android finissait par ressembler à iOS ? À quelques jours du grand évènement Google I/O, les rumeurs autour d’une interface à la Apple mettent déjà le feu aux réseaux sociaux.

Google a probablement voulu créer du mystère. Pourtant, il a surtout déclenché une mini crise existentielle chez les fans d’Android. Depuis la publication d’un teaser pour son prochain Android Show, les spéculations explosent autour d’une possible refonte inspirée d’iOS.

Les effets transparents et les menus glassmorphiques ont tout de suite attiré l’attention des internautes. Beaucoup accusent déjà la firme de Mountain View de vouloir rapprocher Android d’Apple. Face à l’emballement, Google tente d’éteindre l’incendie avant même d’avoir présenté la moindre nouveauté.

Android veut-il vraiment copier iOS ?

L’avez-vous aussi remarqué ? Google a diffusé une courte bande-annonce avant sa prochaine conférence Android. On y voit la mascotte verte jouer avec des effets lumineux et transparents.

Il n’en fallait pas plus pour déclencher une avalanche de spéculations. Car très vite, certains internautes ont cru reconnaître des éléments visuels proches du fameux Liquid Glass d’Apple. Oui, cette nouvelle direction esthétique d’iOS qui mélange transparence, reflets et effets de verre.

Cette idée fascine autant qu’elle fatigue déjà certains utilisateurs. Parce qu’apparemment, plisser les yeux pour lire une notification serait devenu une expérience premium. Le problème, c’est que les fans d’Android n’ont aucune envie de voir leur système préféré devenir une copie d’iOS. Et Google semble l’avoir compris assez rapidement.

Les rumeurs ont pris une telle ampleur que Sameer Samat, président de l’écosystème Android chez Google, a directement répondu sur X. « C’est hors de question.» peut-on lire sur son post. Une réponse inhabituelle qui montre à quel point le sujet commence à devenir sensible.

I know it's fun to theorize about what we're gonna announce next week, but uh… y'all are reading too much into a 15 second teaser video 🤣



Sameer with a confirmation that we're not doing what you think we're doing to Android 👇 https://t.co/DPqEUjdHbu — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 6, 2026

Un nouveau look qui ne convainc pas

Il faut dire que les précédentes fuites publiées par 9to5Google n’ont rien arrangé. Plusieurs versions internes évoquaient une interface plus glassmorphique avec des menus translucides et des fenêtres flottantes. Cela rappelle fortement certaines idées visuelles d’iOS 26.

Et honnêtement, Google marche sur une ligne dangereuse. Depuis plusieurs années, Android tente justement de se différencier d’Apple avec une approche plus personnalisable et moins verrouillée. Copier l’esthétique d’iOS, même partiellement, reviendrait presque à brouiller cette identité.

Surtout que la refonte Liquid Glass d’Apple est loin de faire l’unanimité. Certains utilisateurs adorent le côté futuriste. D’autres y voient surtout une interface confuse, brillante pour rien et pénible à lire.

Mais si toute cette histoire était finalement un énorme malentendu ? Plusieurs indices laissent de toute façon penser que Google prépare une nouveauté bien différente.

Selon des fuites, les prochains smartphones Pixel pourraient intégrer un système baptisé Pixel Glow. L’idée serait d’utiliser des effets lumineux ou des LED à l’arrière du téléphone pour afficher certaines notifications sans devoir allumer l’écran.

Bref, on verra lors de l’événement Google I/O ce que la firme prépare. Mais pour le moment, ce ne sont que des spéculations.

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