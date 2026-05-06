La Corée du Sud vient de créer un moine robot : même Black Mirror n’avait pas osé

La robotique nous avait déjà habitués à beaucoup de choses. Mais voir la Corée du Sud ordonner un robot comme moine bouddhiste, il fallait oser. À Séoul, l’humanoïde Gabi a participé à une véritable cérémonie religieuse sous les yeux des fidèles.

Vous aussi, vous avez toujours pensé que technologie et religion vivaient dans deux mondes totalement opposés ? La Corée du Sud vient justement de prouver le contraire. Au temple Jogye de Séoul, principal centre de l’ordre bouddhiste Jogye, un robot humanoïde nommé Gabi a reçu les préceptes bouddhistes devant des moines et des fidèles. Oui, la machine portait une robe monastique et a participé à une véritable cérémonie religieuse.

À quoi ressemble ce moine robot de Corée du Sud ?

Le moine robot en question mesure 1,30 mètre. Il repose sur la plateforme humanoïde Unitree G1. Habillé d’une robe traditionnelle grise et brune, Gabi s’est présenté devant les moines du temple Jogye pour prorononcer ses vœux religieux à la veille de l’anniversaire de Bouddha.

Le moment avait quelque chose de surréaliste. Parce que les mains jointes, le robot s’incline tandis qu’un moine lui remet un chapelet de 108 perles. Même le rituel symbolique de brûlure à l’encens a été adapté. Un autocollant a remplacé la marque physique.

A unique ordination ceremony was held at Jogyesa Temple in Seoul on May 6 — for a humanoid robot. Standing about 130cm tall, the robot “GI” was given the Dharma name “Gabi” and formally ordained as a Buddhist disciple. pic.twitter.com/FG46q3Lx98 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) May 6, 2026

Mais le plus étonnant reste sans doute les cinq préceptes spécialement réécrits pour cette nouvelle génération de disciple mécanique. Gabi doit respecter la vie, ne pas endommager d’autres robots ou objets, obéir aux humains, éviter les comportements trompeurs et économiser son énergie. Une sorte de mélange improbable entre philosophie bouddhiste et manuel d’utilisation électronique.

Selon le vénérable Seong Won, responsable culturel de l’ordre Jogye, l’objectif dépasse le coup médiatique. L’idée serait d’ouvrir une réflexion sur la coexistence entre humains et robots dans une société où l’IA prend une place toujours plus importante.

South Korea's first humanoid robot monk made its debut at Jogye Temple in Seoul, ahead of Buddha's birthday. Gabi, the 130-centimeter-tall robot, wore a traditional grey-and-brown Buddhist robe and stood before monks as it pledged to devote itself to Buddhism pic.twitter.com/NDzDANRkhl — Reuters (@Reuters) May 6, 2026

Ce n’est sûrement que le début

Ce qui frappe dans cette histoire, c’est surtout le sérieux avec lequel le projet a été mené. Les moines expliquent avoir consulté ChatGPT et Gemini pour élaborer les règles adaptées au robot. Oui, une IA a participé à écrire les principes moraux d’un autre robot. Même les scénarios les plus tordus de Black Mirror n’avaient pas osé aller aussi loin.

Et pourtant, derrière le côté insolite, cette initiative dit beaucoup sur la Corée du Sud et sa relation à la technologie. Le pays est déjà l’un des plus avancés au monde en matière de robotique et d’IA. En Corée du Sud, les robots servent dans des cafés, des hôtels ou des hôpitaux. Alors pourquoi pas dans les temples ?

Gabi ne compte d’ailleurs pas s’arrêter là. Ce moine robot participera prochainement au festival des lanternes bouddhistes avec trois autres compagnons robotiques : Seokja, Mohee et Nisa. On imagine déjà les selfies devant les temples de Séoul.

Et sachez que dans le cas de Gabi, le but n’est pas de créer un robot croyant au sens humain du terme. Le projet est surtout symbolique, culturel et technologique. Les moines de l’ordre Jogye en Corée du Sud veulent montrer comment humains et robots pourraient coexister dans le futur.

Pour eux, intégrer un moine robot dans une cérémonie religieuse permet d’ouvrir le débat sur la place de l’IA dans notre société. Même des domaines très humains, comme la spiritualité, sont désormais concernés.

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