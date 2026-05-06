Vidéo : le robot Atlas bouge déjà mieux que certains gymnastes

Ce n’est pas pour vexer ceux qui peinent déjà à toucher leurs orteils, mais l’humanoïde Atlas de Boston Dynamics commence sérieusement à donner des complexes. Dans une nouvelle vidéo, cette machine enchaîne des figures de gymnastique avec une stabilité impressionnante.

Il y a encore quelques années, les robots avaient du mal à marcher droit sans finir contre un mur. Aujourd’hui certains sont capables de faire de la gymnastique avec une aisance bluffante. Certains courent déjà mieux que des athlètes professionnels. D’autres dansent. Il y en a même un qui fait du breakdance.

Et puis il y a Atlas, qui tient sur ses bras sans vaciller une seule seconde. Le plus bluffant ? Il ne s’agit plus d’un simple prototype expérimental, mais bien d’une version pensée pour une future production industrielle.

Le robot Atlas devient plus stable et plus agile

La vidéo dure à peine quelques secondes, mais elle suffit à impressionner. On y voit la création de Boston Dynamics réaliser un appui tendu renversé. La machine maintient un L-sit pendant plusieurs secondes puis se relève sans la moindre hésitation. Le tout avec un contrôle du corps particulièrement naturel.

This is the first time we're seeing the latest generation Boston Dynamics Atlas in motion.



– Features 56 DoF, with 360° rotation in key joints

– 6.2 ft tall, weighs 198 lb (90 kg)

– Operating temperature: -20° to 40°C

– IP67 dust and water protection

– Only two unique actuators… pic.twitter.com/7m8PhO8LNV — The Humanoid Hub (@TheHumanoidHub) May 5, 2026

Ce fameux L-sit est bien plus complexe qu’il n’y paraît. En gymnastique artistique, cette figure demande une énorme force abdominale, un équilibre précis et une coordination quasi parfaite. Pour un humain, c’est déjà compliqué. Pour un androïde de plusieurs dizaines de kilos, cela relève normalement du casse-tête mécanique.

Boston Dynamics explique que cette prouesse repose sur un système d’apprentissage par renforcement. Cela signifie qu’Atlas apprend dans des simulations virtuelles en répétant des milliers d’essais jusqu’à trouver les meilleurs mouvements possibles. Une fois les bons réflexes acquis, ils sont transférés vers la machine réelle.

Et le résultat est troublant. Les mouvements ne ressemblent plus à des gestes programmés image par image. Ils donnent l’impression d’un équilibre instinctif, comme si l’humanoïde anticipait de manière naturelle ses pertes de stabilité.

Bien plus qu’une vidéo

Cette maîtrise des mouvements repose aussi sur le travail du RAI Institute, dirigé par Marc Raibert, le fondateur historique de Boston Dynamics. L’objectif ? créer un système unique capable de gérer aussi bien la marche que les mouvements complexes de gymnastique.

Mais au-delà de la démonstration spectaculaire, Boston Dynamics joue surtout une partie bien plus importante. Celle de transformer son humanoïde vedette en produit industriel viable.

Hyundai, propriétaire de Boston Dynamics, prévoit d’utiliser Atlas dans son immense usine de Géorgie dès 2028. L’ambition est énorme, car le groupe veut produire jusqu’à 30 000 unités humanoïdes par an à long terme.

Sauf qu’entre une vidéo virale et une production industrielle, il existe un gouffre. Boston Dynamics possède probablement l’androïde le plus impressionnant du marché. Mais dans cette nouvelle bataille, le spectacle ne suffira plus.

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