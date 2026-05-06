Siri n’était pas si douée : Apple paie (enfin) pour ses promesses non tenues

Ceux qui ont vu la publicité mettant en scène Bella Ramsey s’attendaient à une version de Siri capable de prouesses quasi magiques. Seulement, même aujourd’hui, ces fameuses capacités ne sont toujours pas totalement au rendez-vous.

Les acheteurs ont alors porté plainte. Les plaignants accusaient Apple d’avoir survendu les capacités réelles d’Apple Intelligence et ses fonctionnalités.

Et mardi, la marque à la pomme a décidé de mettre fin à ce litige à l’amiable devant un tribunal fédéral de San Jose, en Californie. Le montant du règlement, encore soumis à validation judiciaire, atteint 250 millions de dollars.

Ainsi, d’après le The New York Times, les acheteurs d’un iPhone 16 ou de certains iPhone 15 entre juin 2024 et mars 2025 pourraient bientôt recevoir jusqu’à 95 dollars par appareil.

Siri ne tient pas ses promesses, à qui la faute ?

Apple nie toute faute. Sa porte-parole, Marni Goldberg, a indiqué au Times que de nombreuses fonctionnalités avaient été déployées depuis le lancement d’Apple Intelligence. Ce, dans plusieurs langues et sur différentes plateformes.

L’accord viserait seulement, selon lui, à tourner la page pour se concentrer sur l’essentiel : continuer à innover. Et pourtant, comme le dit Axios, cette affaire découle directement du retard dans le développement des nouvelles capacités de Siri.

Apple lui-même l’a avoué l’an dernier dans une déclaration relayée par Daring Fireball. À l’époque, la firme expliquait travailler sur une version plus personnalisée de son assistant.

Le genre à même de comprendre le contexte de l’utilisateur et d’agir à travers ses applications. Mais elle reconnaissait aussi que ces améliorations prendraient plus de temps que prévu.

Qu’est devenue la publicité d’Apple sur Siri ?

Apple aurait retiré la publicité dans laquelle apparaissait Bella Ramsey. Cette vidéo, devenue presque ironique avec le recul, montrait une Siri “nouvelle génération” qui, pour l’instant, reste au stade de promesse.

On y voit Ramsey croiser quelqu’un dont le visage lui est familier, sans réussir à remettre un nom dessus. Il se tourne alors vers Siri et lance, presque naturellement : « Quel est le nom de la personne que j’ai rencontrée il y a quelques mois au Café Grenel ? »

La scène laisse entendre que cette version avancée de l’assistant serait en mesure d’exploiter ce type de demande. Ce, en allant par exemple fouiller dans des e-mails ou d’autres données pour retrouver l’information.

Et, sans hésiter, Siri répond : « Vous avez rencontré Zac Wingate au Café Grenel il y a quelques mois. »

Pour comprendre l’ampleur du décalage, il faut regarder du côté de ChatGPT. Son arrivée a complètement rebattu les cartes et redéfini les attentes autour des assistants intelligents.

D’un coup, les utilisateurs ont voulu des réponses plus naturelles, plus précises, presque humaines. Une pression qu’Apple n’a pas immédiatement réussi à absorber.

Le lancement d’Apple Intelligence a donc été perçu comme tardif… mais aussi un peu précipité. Depuis, Apple travaille en coulisses une “version 2” de Siri, plus personnalisable et plus proche des attentes actuelles. Mais cette fois, pas de calendrier annoncé.

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