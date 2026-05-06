OpenAI déploie GPT-5.5 Instant : moins d’erreurs, plus de puissance 

OpenAI vient de lancer GPT-5.5 Instant. Ce modèle prend progressivement la place de GPT-5.3 Instant sur l’ensemble des offres ChatGPT. Le déploiement est en cours dès aujourd’hui et devrait être finalisé d’ici deux jours.

À en croire les promesses d’OpenAI, GPT-5.5 Instant assure un bond spectaculaire en fiabilité. Cela se traduit avec beaucoup moins d’erreurs et des réponses plus précises. Eh oui, la firme de Sam Altman ne veut plus seulement améliorer son modèle. Elle revoit ses priorités. Fini les réponses approximatives qui ternissent l’expérience. L’IA devient plus concise et surtout plus crédible.

GPT-5.5 Instant is starting to roll out in ChatGPT.



It’s a big upgrade, giving you smarter, clearer, and more personalized answers in a warmer, more natural tone.



And it's also more concise, which we heard you wanted. We think you'll love chatting with it. pic.twitter.com/HSQOhjqxp7 May 5, 2026

Les gros changements apportés par GPT-5.5 Instant d’OpenAI

La fiabilité est le point clé de cette nouvelle version. Avec GPT-5.5 Instant, OpenAI annonce une baisse des hallucinations, ces réponses inventées qui pouvaient semer le doute. La réduction atteint 52,5 % sur des sujets sensibles comme la médecine ou le droit. Il faut bien l’admettre; c’est un progrès majeur, surtout pour un outil de plus en plus utilisé dans des contextes sérieux.

Les performances suivent la même trajectoire. Sur des questions scientifiques de niveau avancé, GPT-5.5 Instant affiche des scores en nette hausse. En mathématiques aussi, la progression est impressionnante. Non seulement l’IA répond vite, mais elle répond mieux.

Et ce n’est pas tout. Les réponses deviennent plus concises, jusqu’à 30 % plus courtes. Un changement qui peut sembler mineur, mais qui transforme l’expérience. Car c’est moins de blabla et plus d’efficacité. Cette évolution montre qu’OpenAI a écouté les critiques.

in particular, the combination of improvements to speed, intelligence, personality, and great memory/personalization feels like a more-than-sum-of-the-parts thing when it all hits together https://t.co/pUreZfYq58 — Sam Altman (@sama) May 5, 2026

L’IA veut vous connaître, mais à vos conditions

Au-delà des performances, OpenAI mise aussi sur la personnalisation pour son GPT-5.5 Instant. Qu’est-ce que cela signifie ? Que le chatbot s’appuie désormais plus intelligemment sur le contexte. Conversations passées, fichiers, données connectées, l’IA affine ses réponses en fonction de chaque utilisateur.

Le changement saute vite aux yeux. Car les échanges deviennent plus naturels, plus précis et presque taillés sur mesure. L’IA de Sam Altman comprend mieux le contexte. Elle évite davantage les réponses à côté de la plaque et adapte plus finement son ton ou ses formulations. Essayez-le, vous le verrez.

Mais qu’en est-il de la mémoire ? Sur ce point, OpenAI tente de rassurer. Une nouvelle option permet de voir quelles informations sont utilisées pour générer une réponse. Et surtout, de les modifier ou de les supprimer.

Bien sûr, il est encore trop tôt pour juger pleinement les performances et les capacités de ce modèle dans la durée. Les premiers retours restent à confirmer sur des usages réels, loin des benchmarks et des annonces bien calibrées. Mais ce qui est sûr, c’est qu’on voit bien qu’OpenAI a bien fait des efforts avec son GPT-5.5 Instant pour garder sa place de leader dans le monde de l’IA.

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