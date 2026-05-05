Pub ChatGPT rétro : et si l’IA avait existé dans les 80s ? Les images les plus drôles

Dimanche soir, le compte officiel de ChatGPT sur X a lancé un petit voyage dans le temps… enfin presque. Il a publié une publicité fictive digne d’un magazine informatique des années 80.

On y découvre une image de famille réunie autour d’un PC vintage, posant des questions, échangeant des idées et discutant sans fin. Si vous peinez à imaginer de quoi cela à l’air, pas de panique, la pub est juste ci-dessous.

Très vite, les internautes ont pris le relais avec enthousiasme, donnant naissance à une vague de pubs rétro. Voici les plus drôles.

Les meilleures images

Celle qui s’inspire le plus à la pub rétro de ChatGPT est sans aucun doute cette présentation de réseau crypto comme une révolution familiale sur un vieux PC.

Bon, il y a aussi cette pub rétro de 4lpha :

Cela dit, le concept a été détourné dans tous les sens. Certains ont imaginé des projets crypto douteux comme CoinMafia, peuplés de singes pas très rassurants.

D’autres ont taquiné en disant : Qui se souvient encore de la toute première page d’accueil de ChatGPT version 1998 ?

how many of you remember the original ChatGPT homepage from 1998 pic.twitter.com/FbDLsapdIW — Henry Shevlin (@dioscuri) May 3, 2026

Il y en a qui ont poussé le délire jusqu’à inventer des mèmes absurdes, comme Memelord affiché à 42 dollars.

Ou encore des pages d’accueil de Formule 1 version vintage.

Un internaute en particulier s’est vanté de l’avoir fait avant les autres.

Même Shrek s’est retrouvé embarqué dans l’aventure avec un improbable mode Ogre.

Pubs ChatGPT rétro : appréciées de tous ?

Si beaucoup ont adoré ce retour nostalgique, tout le monde n’a pas été totalement convaincu. L’artiste Reid Southen, par exemple, a pointé du doigt une certaine ironie dans l’expression « connaissance fiable ».

Il accompagne son partage d’un avertissement sur les possibles erreurs de ChatGPT.

De leur côté, certains internautes ont préféré en rire, affirmant que leurs vieux Commodore 64 versaient une petite larme devant tant de modernité déguisée.

Et vous, que pensez-vous de ces pubs rétro avec ChatGPT. En passant, avez-vous déjà essayé de laisser libre cours à votre imagination pour créer une image propre à vous ? Si la réponse est oui, nous nous ferons un plaisir de la voir en commentaire !



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