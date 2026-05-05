Il tue deux personnes et demande à ChatGPT comment cacher les corps

Dans un récent article, on vous a parlé d’un suspect dans une affaire de double meurtre à l’Université de Floride du Sud. Hisham Abugharbieh, 26 ans, celui qui a consulté ChatGPT pour savoir comment dissimuler un corps dans une benne à ordures.

Plus précisément, il aurait demandé ce qui se passerait si un corps était placé dans un sac-poubelle puis jeté dans une benne. Face à une réponse prudente de ChatGPT, il a relancé avec une interrogation révélatrice de sa peur d’être découvert.

We are expanding our criminal investigation into OpenAI to include the USF murders after learning the primary suspect used ChatGPT. https://t.co/QDNaD8BepC April 27, 2026

Aujourd’hui, les éléments réunis par les enquêteurs semblent lourds. Un colocataire affirme avoir vu le suspect manipuler des cartons près d’un conteneur à déchets. Une perquisition a ensuite permis de retrouver des effets personnels appartenant à l’une des victimes, notamment une carte étudiante.

Le corps de Zamil Limon a été retrouvé plus tard dans un sac résistant, abandonné près d’un pont surplombant la baie de Tampa. L’autopsie évoque de multiples blessures par arme blanche.

De son côté, Nahida Bristy reste introuvable, malgré la découverte récente de restes humains encore en cours d’identification.

Désormais, selon les documents judiciaires, Hisham Abugharbieh fait ainsi face à plusieurs chefs d’accusation. Parmi eux, meurtre avec préméditation, séquestration et traitement illégal de restes humains.

Si le mobile reste flou, un élément attire particulièrement l’attention des enquêteurs : la présence de conversations avec des intelligences artificielles dans les dossiers.

ChatGPT souillé dans des affaires de meurtre

Quelques jours avant cette affaire, des conversations particulièrement troublantes ont été révélées. Elles impliquent Phoenix Ikner, suspect de la fusillade survenue à l’université d’État de Floride.

Avant le drame, il avait interrogé ChatGPT sur plusieurs points sensibles. Comment désactiver la sécurité de son arme ? Comment choisir les bonnes munitions ? Ou encore comment identifier les zones les plus fréquentées du campus ?

Près de dix mois après la fusillade de la Florida State University, une autre tragédie survenue à Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, a également impliqué l’usage de ChatGPT.

Jesse Van Rootselaar, âgée de 18 ans, aurait utilisé le chatbot de manière préoccupante avant les faits. Bien que son compte ait été signalé, aucune alerte n’aurait été transmise aux forces de l’ordre. Ce qui a déclenché plusieurs actions en justice.

Face à cette série d’affaires, OpenAI tente aujourd’hui de reprendre la main. Dans une récente prise de parole, l’entreprise reconnaît la gravité de ces dérives et affirme vouloir corriger ses failles.

Elle affirme vouloir tirer des leçons de ces situations, améliorer ses systèmes et éviter que ses outils ne soient détournés à des fins violentes.

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