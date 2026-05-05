Gemini 3.2 Flash déjà en ligne ? Google l’aurait dévoilé sans le vouloir 

De nos jours, plus possible de mentir puisque les captures d’écran circulent plus vite que les annonces officielles. C’est ainsi que des internautes ont rapidement repéré l’apparition de Gemini 3.2 Flash dans l’application de Google. Alors, la firme de Mountain View serait-elle déjà en train de préparer son prochain coup ?

Difficile de parler de hasard. Parce que Google s’apprête à monter sur scène pour son événement annuel, la Google I/O, prévu les 19 et 20 mai. Or, une nouvelle version de son IA, Gemini 3.2 Flash, fait surface dans l’application officielle. Des captures d’écran partagées récemment montrent l’apparition d’une option baptisée « Aide complète », positionnée aux côtés des modèles Gemini 3.1 Lite et Pro. Pour le moment, la firme de Mountain View n’a rien officialisé, mais la nouvelle fait déjà parler.

Gemini 3.2 spotted in Gemini!



If we already receive Gemini 3.2 Flash now, the major release will probably be reserved for I/O.



h/t @Waguri_Kaoruko8 for finding pic.twitter.com/DbBCJNxDCx May 5, 2026

Ce que l’on sait de ce Gemini 3.2 Flash de Google

Ce qui intrigue surtout, ce sont les premiers retours. Selon plusieurs testeurs, la future IA de Google, Gemini 3.2 Flash, serait capable de rivaliser avec des versions plus lourdes. Notamment sur des tâches créatives et techniques.

Certains évoquent la génération de paysages urbains en ASCII particulièrement détaillés. D’autres parlent de fichiers SVG d’une précision bluffante. Un utilisateur affirme même que pour certaines tâches, le modèle serait « quasiment équivalent » à Gemini 3.1 Pro. Une comparaison qui, si elle se confirme, pourrait redistribuer les cartes.

Gemini 3.2 Flash has been spotted



It seems like the next generation of Gemini models will be called Gemini 3.2 rather than 3.5



Prompt: "Make a full-screen ASCII animation (.html) — a city on a hill, very detailed, do your best, with animations" https://t.co/qEkd6JOANG pic.twitter.com/saRVuzoPkZ — AiBattle (@AiBattle_) May 5, 2026

Côté technique, les fuites issues de Google AI Studio donnent aussi quelques indications. Le tarif serait fixé à 0,25 dollar par million de tokens en entrée, et 2 dollars en sortie. Le tout avec une base de connaissances arrêtée en janvier 2026. Et surtout, une date de lancement est évoquée, le 5 mai.

Attention toutefois, ces informations restent spéculatives. À prendre avec des pincettes. Aucune annonce officielle n’a encore été faite.

Une pression qui monte avant la Google I/O

Si cette sortie de Gemini 3.2 Flash de Google se confirme, elle s’inscrit dans une dynamique claire, aller très vite. La firme américaine enchaîne les itérations de sa gamme Gemini à un rythme soutenu. L’idée est probablement pour ne pas laisser le champ libre à ses concurrents.

L’objectif semble double. D’un côté, proposer des modèles toujours plus performants. De l’autre, améliorer les capacités dites « agentiques », autrement dit la faculté de l’IA à agir de manière autonome et contextualisée.

Et sur ce point, les attentes sont élevées. Car si Gemini 3.2 Flash impressionne déjà par sa vitesse et ses capacités, beaucoup espèrent un vrai saut qualitatif sur les usages concrets. Les utilisateurs veulent des assistants plus intelligents, une automatisation avancée et des interactions plus naturelles.

Pour l’instant, Google garde le silence. Pourtant, selon les fuites, Gemini 3.2 Flash s’impose déjà comme l’un des invités surprises les plus attendus de la Google I/O. À voir si la version finale confirmera ces premières impressions, ou si la réalité sera un peu moins spectaculaire que la promesse.

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